El sistema procesa los relatos orales que el usuario graba en el teléfono y los transforma en elementos interactivos dentro de un mapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Will Wright, el diseñador que creó SimCity y Los Sims, está desarrollando MyMems, un juego para teléfonos que usa inteligencia artificial para transformar los recuerdos del jugador en un mundo con personajes y lugares. Su estudio, Gallium Studios, lo presentó el 18 de noviembre y prevé lanzarlo en 2027.

El jugador agrega recuerdos, por ejemplo hablándole al teléfono para contar una historia breve. El juego los convierte en piezas que se ubican en un mapa. Según The Verge, esos mundos pueden ser privados o compartirse con otras personas.

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El mundo también puede incluir avatares con IA que representan a personas de la vida del jugador. Wright dijo al medio que busca que el planeta se vuelva con el tiempo un “mapa de la psique” del usuario, como en la película Intensamente.

“Queremos tomar tu autobiografía y convertirla en un mundo de juguete”, explicó Wright a The Verge. Ars Technica, que accedió al comunicado y al video del anuncio, informó que el juego extrae temas generales de los recuerdos y los organiza en zonas, como los sectores de un parque temático: deportes, vacaciones, lesiones o muertes. Los personajes creados pueden formar equipos para resolver acertijos.

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Una alianza con una empresa de IA para videojuegos

MyMems usará el “Behavior Engine”, un sistema de la empresa Artificial Agency, que desarrolla IA para videojuegos. Esa compañía promociona una herramienta que crea un modelo de comportamiento personal a partir de los recuerdos del jugador, y asegura que aprende de ellos de forma local y solo con permiso del usuario, según Ars Technica.

Wright dijo que la alianza permite usar soluciones ya disponibles sin que Gallium se convierta en una empresa de investigación en IA. También afirmó que abarata el proyecto frente a los modelos más avanzados, que calificó de “muy caros” para un juego de este tipo.

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El comunicado no detalla qué precio tendrá el juego ni en qué plataformas saldrá. Tampoco hay información pública sobre cuánto tiempo se conservarán los relatos grabados por los usuarios.

El entorno agrupa las vivencias en áreas temáticas diferenciadas según asuntos como deportes, vacaciones, lesiones o pérdidas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un proyecto que tardó casi una década

La idea no es nueva, Wright la anunció en 2018 con el nombre Proxi, descrita como un juego de autodescubrimiento. Según Ars Technica, Gallium Studios se quedó sin financiación a fines de 2024, lo que derivó en despidos masivos y puso en duda el proyecto. Un reportaje de Vulture publicado en marzo ya había descrito que seguía lejos de terminarse.

El proyecto convive con el rechazo de muchos jugadores a la IA generativa. Wright contó que sus tres hijos son “bastante negativos” frente a esta tecnología. Atribuyó ese rechazo a preocupaciones sobre el arte, la autoría y el crédito, que consideró “bien fundadas”, aunque también la calificó de “herramienta increíble”.

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“No hacemos basura”, dijo Virginia McArthur, productora ejecutiva y gerente general de Gallium. Anthony Maitz, gerente de producto del estudio, afirmó que el equipo notó que a la gente no le molesta la IA cuando se usa para tareas puntuales, como generar una escuela secundaria. Según Maitz, una prueba con un creador de personajes “enganchó” a usuarios, incluida su hija, que “odia” la IA.

“Al hacer que el jugador sea el autor una y otra vez, poco a poco, no se siente como hacer trampa”, dijo Maitz. MyMems competirá con otros simuladores sociales como inZOI, de Krafton, y Tomodachi Life: Living the Dream, de Nintendo.

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