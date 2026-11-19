Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft, durante su intervención durante la conferencia DealBook, abordó la interrupción del servicio de correo Outlook, presentó disculpas a los usuarios afectados y explicó las causas técnicas del fallo en la infraestructura operativa de la empresa. (Tomado de Instagram (@nytdealbook)

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Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, se disculpó por la caída global de Outlook y otros servicios de Microsoft 365 el pasado 12 de noviembre de 2026, que dejó a millones de usuarios, empresas y gobiernos sin correo electrónico durante casi 24 horas.

El ejecutivo atribuyó el incidente a una combinación de fallas que activó un defecto instalado meses antes en la infraestructura de la compañía. “Fue el resultado de una “tormenta perfecta” de eventos que activaron un fallo latente en la infraestructura”.

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Nadella afirmó que la compañía utilizará lo ocurrido para revisar tanto sus sistemas como sus procedimientos. “Aprovecharemos todas las lecciones aprendidas, tanto a nivel arquitectónico como operativo para solucionarlo”, declaró durante la cumbre DealBook, celebrada en Nueva York, Estados Unidos.

Satya Nadella dijo que la falla del servicio de Microsoft dejó varias lecciones para cuidar la infraestructura de la empresa. (Foto: REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo)

Más del 80% de los servidores de Microsoft dejó de responder en el punto más grave de la interrupción. El aumento del tráfico, causado por otros dos problemas, hizo visible una falla que había permanecido sin consecuencias durante tres meses.

Qué advertenecias lanzó el CEO de Microsoft sobre el avance de la IA

Nadella sostuvo que la inteligencia artificial (IA) permite detectar vulnerabilidades de seguridad a una velocidad que obliga a las empresas a crear e implementar soluciones “instantáneamente”, porque los fallos son explotados de forma activa. Esa urgencia reduce el tiempo disponible para probar los parches y puede derivar en actualizaciones con más errores.

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El director ejecutivo advirtió que la infraestructura mundial podría atravesar un período prolongado de inestabilidad. Según planteó, los sistemas en línea pueden sufrir ataques constantes, incluso de actores estatales, a medida que las herramientas de IA descubren nuevas vulnerabilidades con mayor eficiencia.

El CEO de Microsoft lanzó advertencias sobre el avance de la IA en detectar vulnerabilidades. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)

Además, la fragilidad alcanza a la infraestructura física conectada a internet, como el transporte y los sistemas de calefacción y refrigeración. Nadella señaló que esos sistemas son más difíciles de actualizar que los servicios digitales.

El ejecutivo dijo no saber cuándo, o incluso si, la situación mejorará. Recordó el temor de finales de la década de 1990 ante la posibilidad de que el cambio al año 2000 provocara un colapso tecnológico global, pero diferenció aquel episodio del desafío actual: “El problema del año 2000 fue solo un error, y un solo día”.

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Los sistemas de inteligencia artificial han seguido mejorando y, según Nadella, todavía no está claro cómo se equilibrará la disputa entre los hackers y quienes defienden las redes.

Más del 80% de los servicios de Microsoft resultados afectados durante la falla global. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)

Por qué fue la falla de servicios de Microsoft que afectó a millones de usuarios

La interrupción afectó a Outlook, Teams, Copilot y otros servicios de Microsoft 365 que dependen de una pasarela de red común. La empresa determinó que el origen fue una actualización de software preparada durante el verano para servidores de esa infraestructura y probada en equipos antiguos.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, explicó en una publicación en X que “el incidente del jueves 12 de noviembre de 2026 fue provocado por tres factores principales que, juntos, causaron una caída global en la pasarela de red que da servicio a muchos servicios de Microsoft 365”.

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El defecto consistía en una contención de bloqueo dentro de un proceso interno, una condición que podía dejar inactiva una máquina cuando coincidía con determinados niveles de carga.

Microsoft reparó el error de sus servicios en las primeras 24 horas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La corrección que introdujo ese problema había sido diseñada específicamente para los servidores de la pasarela de red de Microsoft 365 y no estaba vinculada con otros despliegues de Windows.

Cómo se restableció el servicio de Microsoft

La recuperación se extendió porque los servidores que volvían a estar activos recibían de inmediato el tráfico acumulado y quedaban nuevamente sin responder. Los mecanismos automatizados de la compañía no estaban preparados para restablecer el servicio desde un estado de falta de respuesta tan extendido.

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Asimismo, los sistemas habituales de reversión, despliegue controlado y banderas de funciones tampoco permitieron retirar el cambio con rapidez, porque el defecto llevaba varios meses instalado. Tras identificar la causa, los ingenieros desarrollaron una actualización que devolvió el código a un estado estable conocido.

Para distribuir la corrección, Microsoft retiró grupos de servidores del servicio, aplicó la actualización, los reinició y los reincorporó de forma gradual. Los bloques utilizados llegaron a superar el 50% de una región en cada etapa.