Nvidia presentó el modelo de inteligencia artificial GR00T 2 en la conferencia CoRL de Austin y confirmó su liberación para diciembre. (Foto: Nvidia)

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Nvidia presentó en la Conferencia sobre Aprendizaje de Robots (CoRL) de Austin, Texas, GR00T 2, un modelo de inteligencia artificial (IA) que aprende tareas a partir de videos de personas y las traslada a robots. La empresa publicó los resultados de sus pruebas y dijo que liberará el modelo en diciembre de 2026.

Hasta ahora, enseñar una tarea a un robot exigía que un operador lo manejara a distancia durante horas, un proceso lento que había que repetir para cada modelo de máquina. GR00T 2 busca reducir ese trabajo: ve cómo una persona realiza una acción y la reproduce con el cuerpo del robot.

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El sistema funciona distinto a sus antecesores. Predice a la vez el video de lo que ocurrirá en los segundos siguientes y los movimientos que lo producirán, y luego ejecuta esos movimientos. Nvidia lo llama modelo de acción y mundo, y lo construyó sobre Cosmos, su plataforma de simulación.

La tecnología traslada tareas observadas en videos de personas a robots para reducir el tiempo previo de teleoperación manual. (Foto: Nvidia)

Para entrenarlo, la empresa usó 402.730 horas de video grabado por personas con cámaras en la cabeza mientras trabajaban, 10.184 horas con pinzas manuales y 23.500 horas de robots manejados a distancia. Nvidia también publicó 100.000 horas de ese video, con licencia que permite uso comercial y no comercial.

Los resultados: de 40% a 95% con cinco demostraciones

En una prueba con 50 tareas que el robot no había practicado, el modelo completó 40 al menos una vez sin ninguna demostración propia, con un éxito promedio de 40%. Con una demostración por tarea el promedio subió a 71%, y con cinco, a 95%.

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Nvidia utilizó más de 400.000 horas de grabaciones en primera persona para el entrenamiento y publicó 100.000 horas para uso comercial y no comercial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esas cinco demostraciones sumaron menos de tres minutos de datos del robot, y el ajuste posterior tomó unos 30 minutos en una sola tarjeta gráfica RTX 5090, de las que se usan en computadoras de escritorio para juegos. Los robots de las pruebas encendieron fósforos, armaron camiones de juguete y prepararon yogur con banana, según la página de Nvidia.

La propia documentación de la empresa matiza la cifra. TechRepublic señala que las 50 tareas se eligieron entre aquellas que ya habían superado 80% de éxito tras cinco demostraciones, por lo que el resultado no demuestra igual desempeño ante cualquier tarea nueva.

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El modelo alcanzó un 95% de éxito tras cinco demostraciones y requirió media hora de ajuste en una tarjeta gráfica RTX 5090. (REUTERS/Steve Marcus)

Nvidia presentó además GR00T 2 Turbo, una versión más pequeña que funciona dentro de un robot humanoide. Cada predicción tarda 124 milisegundos en la computadora integrada Jetson Thor. Con ella, un humanoide sirvió palomitas de maíz en las 48 pruebas y despejó una mesa en 93% de los intentos.

Límites que reconocen los investigadores

The Decoder recoge las dificultades que el grupo admite. El modelo todavía no procesa datos directos de tacto y a veces pasa por alto errores sutiles, como un tornillo que quedó a medio girar. En una tarea de limpiar un líquido con una toalla bajo el pie, el humanoide acertó en menos de la mitad de los intentos.

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El sistema carece de procesamiento directo de tacto y registra pausas de más de siete segundos cuando recurre a modelos de lenguaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para armados largos, Nvidia combina el modelo con otro programa de lenguaje que divide el trabajo en pasos. Con esa ayuda, los robots armaron juguetes en al menos 97 de cada 100 intentos. Ese programa vuelve lento el proceso: en la clasificación de basura, el robot esperó en promedio más de siete segundos entre decisiones.

Nvidia afirma que Foxconn aplica GR00T 2 en la automatización de la fabricación de servidores, que Siemens lo evalúa para usos industriales y que la empresa Nexuni prueba con él el manejo de ropa en lavanderías.

Jim Fan, director de robótica de Nvidia, presentó el modelo en la conferencia. Dijo que los pesos del modelo, es decir, los parámetros que lo componen, y su versión Turbo se publicarán en diciembre de 2026 como código abierto, junto con el método de entrenamiento para pasar habilidades de un robot a otro.

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