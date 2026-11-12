Microsoft confirma caída de su correo electrónico Outlook que afecta a millones de usuarios en todo el mundo

Microsoft Outlook sufrió una interrupción que dejó a varios usuarios sin acceso a sus correos. (Microsoft)

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Microsoft Outlook registra una caída que impide a usuarios acceder a sus bandejas de entrada. La empresa informó que el incidente afecta la conectividad de Exchange Online y puede extenderse a usuarios de Microsoft 365 en distintas regiones.

La compañía indicó que investiga reportes de problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante varios métodos de conexión en América. Más tarde, confirmó que la falla podría afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para usuarios de cualquier región.

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El sitio de monitoreo Downdetector registró un aumento abrupto de los reportes de fallas de Microsoft Outlook en Estados Unidos. Según los reportes de usuarios, el 36% de los inconvenientes está vinculado con la aplicación, el 24% con el sitio web y el 23% con la recepción de mensajes.

La incidencia afectó la conexión con Exchange Online y podría alcanzar a clientes de Microsoft 365 en diferentes zonas. (Downdetector)

Qué ha dicho Microsoft sobre la caída de Outlook

Microsoft atribuyó los errores de conectividad a una carga elevada en parte de su infraestructura, presente en múltiples regiones. La empresa señaló que ese problema probablemente contribuye a las dificultades de acceso.

La compañía comenzó a redistribuir el tráfico de conexiones dentro de su infraestructura mundial para equilibrar la carga. También remitió a los incidentes EX1550543 y MO1550821 en el centro de administración de Microsoft 365.

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En su actualización más reciente, Microsoft aseguró que trabaja para reducir el impacto: pausó todos los despliegues, trasladó tráfico adicional fuera de la infraestructura afectada y reinició los servidores comprometidos para devolverlos al servicio.

La cuenta oficial de Estado de Microsoft 365 indica sobre problemas de sobrecarga causados por la indisponibilidad imprevista de varios de sus servidores. (X)

“Hemos determinado que la carga elevada no se debe a un aumento del tráfico, sino a que varios servidores no están disponibles de forma inesperada, lo que sobrecarga la infraestructura restante. Estamos trabajando para que vuelvan a estar operativos de forma segura”, compartió la empresa en X a través de la cuenta MSFT365Status.

Qué está fallando en Outlook

La caída afecta el acceso a los buzones de correo de Exchange Online, el servicio empresarial de correo electrónico de Microsoft. TechCrunch indicó que algunos usuarios no pueden ingresar a sus bandejas de entrada.

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Downdetector refleja problemas tanto en la aplicación como en la versión web de Outlook. Los reportes también incluyen dificultades para recibir mensajes.

Microsoft a empresa indicó que continuará publicando información en el centro de administración de Microsoft 365 y en su página de estado para quienes no puedan acceder a esa plataforma.

Algunos usuarios no lograron abrir sus bandejas de entrada durante la caída. (Downdetector)

Qué dicen los usuarios sobre la caída de Outlook

Los usuarios de Microsoft Outlook reaccionaron con humor y frustración a la caída del servicio, que les impidió acceder al correo electrónico laboral y alteró sus actividades durante la jornada.

En X, varios usuarios señalaron que no podían ingresar a sus cuentas de trabajo y aprovecharon la interrupción para compartir memes.

The Dude escribió: “Microsoft Outlook está caído en todo el país y no puedo acceder a mi correo electrónico laboral. Será mejor que haga otros planes para mi día”.

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En X, varios usuarios aprovecharon la imposibilidad de acceder al correo laboral para compartir memes sobre una jornada inesperadamente libre. (X)

Otros mensajes convirtieron la falla en una excusa para una pausa inesperada. Chubby comentó que no era la única persona con inconvenientes y propuso adelantar el descanso para almorzar. Por su parte, Vult se despidió del servicio con una referencia a Valhalla: “Descansa, hermano, tenemos la guardia. Te veré en Valhalla”.

Las publicaciones también reflejaron la incertidumbre de quienes dependen de Outlook para trabajar. Una usuaria en portugués afirmó que la caída de Outlook y Microsoft hacía que “el mundo” se viniera abajo y compartió una imagen con la frase “¡Por mí!”.

Los memes se multiplicaron con imágenes de personas descansando o reaccionando con sorpresa ante la interrupción.

Entre ellas, Bruccehurlz publicó una animación de una actriz bebiendo un cóctel junto al mensaje: “Los usuarios de Outlook durante la caída de Microsoft”.