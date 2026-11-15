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Por qué Xbox se llama así: la primera consola de Microsoft cumple un cuarto de siglo

La máquina nació como DirectX Box, una etiqueta de desarrollo vinculada a la tecnología gráfica de Windows que acabó identificando a la marca de videojuegos

Microsoft vendió más de 24 millones de unidades de su primera consola en todo el mundo tras su salida al mercado en 2001. (Foto: Europa Press)
Microsoft vendió más de 24 millones de unidades de su primera consola en todo el mundo tras su salida al mercado en 2001. (Foto: Europa Press)
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La primera Xbox de Microsoft cumple 25 años desde su lanzamiento en Estados Unidos, el 15 de noviembre de 2001, y su nombre surgió de una abreviatura técnica que iba a ser provisional: DirectX Box, el proyecto de consola basado en la arquitectura de las computadoras personales y en la tecnología gráfica DirectX.

El grupo de desarrollo había adoptado DirectX Box como nombre en clave porque la consola se apoyaba en la tecnología utilizada para ejecutar videojuegos en Windows. La expresión se redujo pronto a Xbox, aunque inicialmente no estaba prevista para la versión comercial.

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La máquina entró en un mercado dominado por PlayStation 2 y Nintendo GameCube, después de que Microsoft ya hubiese incursionado en los videojuegos para computadora con Age of Empires y la franquicia Microsoft Flight Simulator.

El nombre de la consola Xbox derivó del proyecto técnico DirectX Box, basado en la arquitectura de las computadoras personales. (Foto: Europa Press)
El nombre de la consola Xbox derivó del proyecto técnico DirectX Box, basado en la arquitectura de las computadoras personales. (Foto: Europa Press)

La compañía aseguró, en el décimo aniversario de la consola, que vendió 100.000 unidades durante las primeras semanas y superó los 24 millones de consolas en todo el mundo.

De dónde viene el nombre de Xbox

El área de marketing dedicó más de un año a encontrar una denominación definitiva y Microsoft invirtió cientos de miles de dólares en estudios de mercado y pruebas con consumidores. De ese proceso surgieron centenares de opciones, entre ellas Frixion, Psyclipse, Norbo, Infini-D, Shock Factor, Fire Plug, Questria, Vybe, Velvet y Zimulate.

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Los responsables del proyecto rechazaban esas alternativas porque consideraban que Xbox era más adecuada. El episodio fue relatado en el documental Power On: The Story of Xbox, publicado en 2021.

La propuesta final de los especialistas en marketing fue 11X, una fórmula respaldada por las pruebas con usuarios y basada en que el número once representaba algo superior al diez. La reacción interna fue de incredulidad y la compañía decidió conservar el nombre que había utilizado durante el desarrollo.

La empresa descartó incluir el término Microsoft en la marca comercial porque los jugadores la asociaban a programas de oficina y fallas informáticas. (Foto: REUTERS/David Ryder/File Photo)
La empresa descartó incluir el término Microsoft en la marca comercial porque los jugadores la asociaban a programas de oficina y fallas informáticas. (Foto: REUTERS/David Ryder/File Photo)

La discusión incluyó otro dilema: si la consola debía llamarse Microsoft Xbox o simplemente Xbox. Las investigaciones con jugadores indicaron que la imagen corporativa estaba asociada a Windows, programas de oficina y errores informáticos, no al entretenimiento, así que la marca adoptó una identidad propia.

Cómo operó la primera consola de videojuegos de Microsoft

La primera Xbox utilizó un procesador Intel Pentium III, incorporó un disco duro y ofreció conexión a internet mediante un puerto Ethernet. Contaba con lector de CD y DVD para competir con PlayStation 2.

Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, describió el tamaño y el diseño de la máquina en una publicación con motivo del aniversario: “Era entre dos y tres veces más grande que las consolas rivales, con una enorme ‘X’ moldeada en una carcasa negra y una brillante gema de color verde alienígena en el centro”.

Además, la directiva sostuvo que la consola “contaba con más del doble de potencia de procesamiento que la PlayStation y la GameCube”. Sus mandos incluían dos palancas analógicas.

La plataforma Xbox Live comenzó sus funciones en noviembre de 2002 con listas de amigos persistentes y herramientas de emparejamiento. (Foto: Europa Press)
La plataforma Xbox Live comenzó sus funciones en noviembre de 2002 con listas de amigos persistentes y herramientas de emparejamiento. (Foto: Europa Press)

Europa recibió la consola el 14 de marzo de 2002. En noviembre de ese mismo año llegó Xbox Live, el servicio en línea que introdujo listas de amigos persistentes, sistemas de emparejamiento y una plataforma común para que los desarrolladores crearan experiencias conectadas.

Sharma afirmó que ese servicio “revolucionó el juego en línea con listas de amigos persistentes y sistemas de emparejamiento, sumado a ofrecer un servicio común para que los desarrolladores crearan experiencias conectadas”.

Qué juegos incluyó la primera Xbox de Microsoft

El catálogo inicial y posterior de la consola incluyó Halo: Combat Evolved, Halo 2, Fable, Ninja Gaiden, Project Gotham Racing, Forza Motorsport, Star Wars: Caballeros de la Antigua República y The Elder Scrolls III: Morrowind. Varios de esos títulos ayudaron a definir la identidad de la marca.

La línea de hardware de Microsoft continuó con la Xbox 360 en 2005, la Xbox One en 2013 y las Xbox Series X y S en 2020. (Foto: Europa Press)
La línea de hardware de Microsoft continuó con la Xbox 360 en 2005, la Xbox One en 2013 y las Xbox Series X y S en 2020. (Foto: Europa Press)

Aunque no alcanzó el éxito comercial de PlayStation 2, Xbox abrió espacio para Microsoft frente a Sony y Nintendo. Su sucesora, Xbox 360, llegó en 2005; Xbox One fue lanzada en 2013, y Xbox Series X y Series S debutaron en 2020.

La industria de los videojuegos siempre ha estado impulsada por los sueños. No solo por el deseo de dar vida a algo imaginado, sino por el de compartirlo con los otros”, expresó Sharma.

Asimismo, la ejecutiva sostuvo que el futuro de los videojuegos se parecerá más a sus inicios, cuando un grupo pequeño con una gran idea podía cambiar la forma en que el mundo juega.

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