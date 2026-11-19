El aguinaldo también paga 11% de aportes jubilatorios, 3% de obra social y 3% de PAMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diciembre suele ser el mes en el que más pesan los gastos: las fiestas, las vacaciones, los regalos y los vencimientos de fin de año. Para millones de trabajadores, el aguinaldo es el ingreso extra que ayuda a ordenar esas cuentas. Por eso conviene saber con precisión qué es, cuánto corresponde y hasta cuándo puede pagarlo el empleador, para poder chequear que la liquidación recibida sea la correcta.

El aguinaldo, formalmente llamado Sueldo Anual Complementario (SAC), no es un bono que el empleador otorga a voluntad, sino un derecho laboral regulado por la Ley de Contrato de Trabajo. Se paga en dos cuotas por año, una en junio y otra en diciembre. La que se cobra el mes que viene corresponde al segundo semestre, es decir, al período que va de julio a diciembre de 2026.

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La fecha límite para abonar la segunda cuota es el viernes 18 de diciembre. A ese plazo se suman los cuatro días hábiles de gracia que la Ley de Contrato de Trabajo otorga para el pago de las remuneraciones y que la jurisprudencia extendió al aguinaldo, por lo que el vencimiento efectivo es el jueves 24 de diciembre.

Si el empleador no paga dentro de ese margen, queda en mora de forma automática desde el día siguiente, sin necesidad de que el trabajador lo intime, y debe abonar intereses por el atraso. Quien no cobre en tiempo y forma puede reclamarlo mediante un telegrama laboral gratuito del Correo Argentino.

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El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

Cómo se calcula el SAC

La fórmula es simple: el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. No se trata del promedio de los sueldos de julio a diciembre, sino del mejor mes. Esa remuneración incluye todos los conceptos de carácter remunerativo: además del sueldo básico, cuentan las horas extras, las comisiones, la antigüedad, los premios y los adicionales de convenio. Quedan afuera los conceptos no remunerativos, como los reintegros de gastos, los viáticos con comprobantes, las asignaciones familiares y las sumas no remunerativas acordadas en paritarias.

Sobre el monto bruto se aplican los mismos descuentos que en el sueldo mensual: 11% de aportes jubilatorios, 3% de obra social y 3% de PAMI, lo que da una retención total del 17 por ciento. De esta forma, si el mejor mes del semestre de un trabajador fue octubre, con $1.800.000 brutos entre sueldo básico, adicionales y horas extras, su aguinaldo bruto es de 900.000 pesos. Al descontarle el 17% ($153.000), el monto neto a cobrar es de $747.000 por el SAC.

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Qué pasa si no se trabajó todo el semestre

Quienes ingresaron durante el semestre, o se desvincularon antes de fin de año por renuncia o despido, tienen derecho a cobrar la parte proporcional al tiempo trabajado. En ese caso se toma la mejor remuneración, se calcula su mitad, se divide por 180 y se multiplica por la cantidad de días corridos efectivamente trabajados.

Por ejemplo, una persona que ingresó el 1 de septiembre de 2026 y tuvo una remuneración máxima de $1.440.000 acumula 122 días hasta el 31 de diciembre. La mitad de ese sueldo es $720.000, que dividido por 180 da $4.000 por día. Multiplicado por los 122 días trabajados, el aguinaldo proporcional bruto es de 488.000 pesos. Con el descuento del 17%, que equivale a $82.960, cobraría $405.040 netos.

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Los jubilados y pensionados también cobran el aguinaldo por ley. (Reuters)

Quiénes cobran y quiénes quedan afuera

El aguinaldo le corresponde a todos los trabajadores registrados en relación de dependencia del sector privado, a los empleados del Estado, al personal de casas particulares y a los trabajadores rurales. Los jubilados y pensionados también lo reciben: se integra de forma automática al haber mensual, sin necesidad de hacer trámite, según el cronograma de la Anses.

Hay particularidades en los plazos. Para el personal doméstico, la ley es más estricta y el pago debe hacerse en la última jornada laboral de diciembre, sin posibilidad de prórroga. En el sector público, los cronogramas dependen de cada administración. Quedan excluidos los autónomos, los monotributistas, quienes trabajan en la informalidad, los pasantes bajo régimen educativo y los beneficiarios de planes sociales como la AUH, la AUE, las becas Progresar y la prestación por desempleo, porque no tienen una relación laboral registrada.

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Cuándo nació el aguinaldo

La costumbre de dar un extra a fin de año tiene raíces antiguas, pero en la Argentina comenzó en la década de 1880, cuando algunos comerciantes empezaron a reconocer el desempeño de sus empleados con montos arbitrarios. El salto llegó el 20 de diciembre de 1945, cuando el gobierno de Edelmiro Farrell dictó el decreto-ley 33.302, impulsado por Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que instituyó el sueldo anual complementario. En 1946, ya con Perón como presidente, fue ratificado por la Ley 12.921.

Después llegaron los ajustes. En 1968 se estableció el pago en dos cuotas, en junio y diciembre. En 1983, la Ley 23.041 fijó el criterio de cálculo vigente, el 50% de la mejor remuneración mensual del semestre. Y en 2015, la Ley 27.073 precisó las fechas límite: el 30 de junio para la primera cuota y el 18 de diciembre para la segunda.

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