El Real Madrid conserva una opción preferencial de recompra sobre Nico Paz fijada en 80 millones de euros para julio de 2027. (REUTERS/Rodrigo Valle)

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El futuro de Nico Paz quedó sujeto a una decisión que puede modificar su carrera en el verano europeo de 2027. El mediocampista argentino, de 22 años, pertenece al Como 1907, aunque el Real Madrid conserva una opción preferencial de recompra por 80 millones de euros, que tendría vigencia entre el 1 y el 15 de julio.

La situación contractual de Paz concentra buena parte de la atención. El futbolista se instaló como una de las principales referencias del equipo italiano, quien adquirió los derechos económicos del jugador por 60 millones de euros durante el verano de 2026. La operación dejó al club italiano como propietario de su ficha, mientras que el Real Madrid preservó una cláusula que le permitiría recuperarlo por 80 millones de euros.

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Ese derecho de recompra no resolvería por sí solo el destino del mediocampista. El futbolista debería aceptar un nuevo vínculo con el conjunto español. Si considera que no tendrá continuidad en Madrid, podría optar por seguir en Italia.

La cláusula tampoco permitiría una transferencia inmediata a un tercer club sin la aprobación del jugador. Cualquier operación requeriría su consentimiento expreso. Si el Real Madrid no activa la posibilidad dentro del plazo previsto en julio de 2027, el Como quedaría habilitado para negociar una venta sin esa condición preferencial. En el entorno del club español circuló la versión de que la institución evalúa desembolsar los 80 millones de euros para recuperar a Paz. Por ahora, esa posibilidad no pasó del terreno de los rumores y dependerá tanto de la postura del Madrid como de la voluntad del futbolista.

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El Como 1907 adquirió los derechos económicos de Nico Paz por 60 millones de euros durante el verano de 2026. (REUTERS/Catherine Steenkeste)

Paz decidió continuar en el Como durante la temporada 2026-2027 para sostener su protagonismo. Actualmente suma seis goles y ocho asistencias en 14 partidos oficiales. En la Serie A, registró tres goles y tres asistencias en 10 encuentros. Además, alcanzó un 88% de precisión en los pases y generó 21 ocasiones claras de gol. El Como ocupa el quinto lugar del campeonato tras 11 jornadas.

Su producción en la Liga de Campeones también alimentó el interés de otros equipos. En cuatro partidos de la competición europea, el volante acumuló tres tantos y cinco asistencias. Entre sus actuaciones sobresalieron un doblete y una asistencia ante Manchester United, además de una intervención directa en tres goles frente a Lens.

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En ese contexto,The Sun señaló que Manchester United sigue de cerca al argentino tras su rendimiento con el Como. El medio inglés también mencionó a Arsenal, Chelsea y Paris Saint-Germain entre los clubes vinculados con el jugador, mientras que el Inter de Milán aparece como otro interesado desde Italia.

La eventual llegada de Mauricio Pochettino al banco de Manchester United podría facilitar una negociación, según la publicación británica. De todos modos, cualquier movimiento de esos clubes quedaría condicionado por la ventana de recompra que conserva el Real Madrid.

En España, el debate sobre su futuro se trasladó a los medios deportivos. Durante el programa La Tribu, de Radio Marca, el periodista Javi Amaro sostuvo: “Le tienes que tener en el Real Madrid al cien por cien. El nuevo 10 de Argentina no puede estar en el Como y no gastarte 80 millones de él, aunque sea por si acaso”.

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Amaro añadió: “Imagínate que escapa del control del Real Madrid, lo firma el Liverpool y en tres años gana el Balón de Oro”. También consideró que la discusión sobre su contratación resulta “asombrosa futbolísticamente”. En ese mismo espacio, Amalio Moratalla planteó que el Madrid debería intentar incorporarlo. “Por edad, por talante, por talento... es un jugador que tiene que al menos intentar jugar en el Real Madrid”, afirmó.

Manchester United, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain e Inter de Milán siguen los pasos de Nico Paz en el fútbol europeo. (REUTERS/Ivana Maritano)

El rendimiento de Paz también abrió un debate alrededor de la camiseta número 10 de la Selección Argentina. Tras la salida de Messi, el mediocampista pasó a ser señalado como uno de los candidatos para asumir ese lugar simbólico. Luego de haber sumado pocos minutos en el Mundial de 2026, Paz anotó cinco goles en cuatro presentaciones desde el cierre de aquella competencia. Marcó ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, y convirtió dos veces en la goleada 7-0 frente a Costa Rica, en Córdoba.

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Lionel Scaloni decidió mantener vacante el dorsal durante la última fecha FIFA, hasta que sea obligatorio asignarlo. Ante las versiones que lo ubicaron como sucesor de Messi, el jugador evitó anticipar una definición. “No pienso en eso. Pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo, que es lo que más amo”, declaró después de recibir una ovación en Córdoba.