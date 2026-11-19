El diputado Oscar Liberman presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para reemplazar de forma gradual el impuesto a los Ingresos Brutos por un gravamen a las ventas finales

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La discusión sobre Ingresos Brutos volvió a instalarse en la Legislatura bonaerense con un proyecto que propone reemplazarlo, de manera gradual, por un impuesto aplicado únicamente sobre las ventas finales. La iniciativa plantea modificar la forma en que la provincia de Buenos Aires recauda sin resignar recursos y pone el foco en el costo que el tributo actual incorpora a la producción, la comercialización y, finalmente, los precios.

El autor de la propuesta es Oscar Liberman, diputado provincial de La Libertad Avanza, quien llevó el proyecto al recinto después de trabajar con un equipo de tributaristas. Su diagnóstico parte de una objeción al mecanismo vigente: Ingresos Brutos se aplica sobre la facturación en distintos tramos de la actividad económica y, según sostiene, ese costo se traslada de una empresa a otra antes de llegar al consumidor.

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La alternativa que impulsa Liberman reemplazaría Ingresos Brutos por un impuesto a las ventas finales. Es decir, el gravamen se cobraría cuando el producto llega al comercio minorista, en la instancia previa a la compra, y no durante cada eslabón de la cadena productiva. El legislador remarcó que el proyecto no plantea una eliminación inmediata, sino una transición progresiva entre ambos modelos. “Lo que presentamos es un proyecto para sustituir uno por otro gradualmente”, explicó en Infobae Al Amanecer.

El cambio, según explicó, busca terminar con un esquema que carga impuestos aun cuando una empresa atraviesa un período de pérdidas. Para el diputado, la diferencia central radica en que el nuevo tributo recaería en una sola etapa, mientras que el actual se suma a los costos de elaboración, distribución y comercialización a medida que el bien cambia de manos.

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La iniciativa busca eliminar la acumulación de cargas impositivas en cada eslabón de la cadena productiva antes de la llegada de los productos al comercio minorista

Liberman tomó como referencia los sistemas que gravan el consumo final en Estados Unidos y Canadá. De todos modos, señaló que la definición de las alícuotas quedaría sujeta a una eventual reglamentación si el proyecto se convierte en ley. En su cálculo preliminar, la tasa necesaria debería ubicarse por encima del 6% para preservar el nivel de ingresos provinciales.

Acumulación de cargas en la cadena productiva

El diputado describió que una pyme puede intervenir en varias operaciones antes de que un producto llegue a una góndola o a un mostrador. Compra insumos, terceriza tareas, contrata servicios y vende a otro actor de la cadena; en cada uno de esos movimientos, afirmó, Ingresos Brutos agrega una carga que luego se incorpora al precio siguiente.

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“Cuando llega al minorista, no tiene una sola carga de Ingresos Brutos, tiene toda una cascada”, afirmó Liberman en Infobae Al Amanecer al explicar el funcionamiento que cuestiona. Bajo su propuesta, ese recorrido dejaría de acumular el impuesto en cada tramo y concentraría el cobro en la operación final de venta.

El legislador también cuestionó el sistema de retenciones y percepciones a cuenta. Según su planteo, una empresa puede adelantar pagos en distintas jurisdicciones y encontrarse después con dificultades para recuperar esos saldos. La iniciativa busca, en ese sentido, modificar el esquema de cobro sin alterar la recaudación que hoy recibe la provincia.

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La discusión por los precios aparece como uno de los puntos centrales del proyecto. Ante la posibilidad de que el impuesto final se traslade al consumidor, Liberman sostuvo que la eliminación de cargas acumuladas debería compensar ese efecto. En el escenario menos favorable, afirmó, los precios se mantendrían sin cambios, aunque productores, comercios y empresas de servicios dejarían de afrontar las distorsiones que atribuye al régimen vigente.

La iniciativa de La Libertad Avanza plantea modificar el instrumento de recaudación provincial sin reducir los fondos que percibe la administración bonaerense

El diputado rechazó que la propuesta implique desfinanciar a la administración bonaerense. “No perdés recaudación por el proyecto”, aseguró, al sostener que el objetivo es sustituir una fuente de ingresos por otra y no reducir los fondos disponibles para la provincia.

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Liberman separó esa discusión tributaria del cuestionamiento de La Libertad Avanza sobre el gasto público provincial. Aclaró que la forma en que se administran los recursos no integra el articulado de su proyecto: la iniciativa se concentra en cambiar el instrumento con el que se recauda y en evitar que el impuesto se acumule durante el proceso productivo.

Como horizonte más amplio, el legislador mencionó una reforma que incluya una baja del IVA nacional y la creación de un IVA provincial con alícuotas definidas por cada distrito. Sin embargo, señaló que esa variante exigiría una reforma fiscal, cambios en la ley de coparticipación y un acuerdo político entre gobernadores, por lo que presentó el impuesto a las ventas finales como una opción posible antes de ese debate.

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El trámite legislativo dependerá del paso por comisiones

El proyecto deberá atravesar primero el tratamiento en comisiones de la Legislatura bonaerense antes de llegar al recinto. Liberman advirtió que el principal obstáculo no se limita a conseguir votos, sino a que la iniciativa sea incorporada a la agenda parlamentaria, ya que muchas propuestas quedan sin tratamiento durante meses o hasta el cierre del año legislativo.

Para el diputado, el acompañamiento de los sectores productivos puede incidir en ese recorrido. Mencionó al campo, la industria, el comercio y los servicios entre los ámbitos que cuestionan el impuesto y que, según su mirada, podrían presionar para que la discusión avance dentro de la Cámara.

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“Ingresos Brutos hay que sacarlo”, dijo Liberman al resumir una posición que atribuyó a esos sectores. El legislador añadió que funcionarios de la gestión de Axel Kicillof también reconocen, a su juicio, la necesidad de revisar el tributo, aunque hasta ahora no hubo un proyecto de reemplazo impulsado por el oficialismo.

El diputado definió a Ingresos Brutos como uno de los gravámenes que más afectan a las empresas con márgenes reducidos: una carga adicional, sostuvo, puede transformar una rentabilidad acotada en una pérdida. En esa misma línea ubicó al impuesto inflacionario entre los factores que perjudican con mayor fuerza a quienes tienen menos recursos, mientras aguarda que su iniciativa comience el trámite en las comisiones legislativas.

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