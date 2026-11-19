Los gastos operativos de la compañía subieron un 98% y provocaron el primer resultado operativo negativo desde 2017 (REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Guardar

Lenovo, el mayor fabricante de computadoras del mundo, perdió USD 640 millones en el trimestre que terminó en septiembre, frente a una ganancia de USD 340 millones un año antes. Sin embargo, sus ingresos subieron 48% hasta un récord de USD 30.200 millones. Las acciones cayeron más de 12% en la Bolsa de Hong Kong.

El resultado quedó muy lejos de lo previsto. Según Bloomberg, el promedio de las estimaciones de analistas anticipaba una pérdida de USD 38 millones. Los ingresos, en cambio, superaron los USD 27.600 millones que esperaban los analistas consultados por la agencia Reuters.

PUBLICIDAD

Bloomberg informó además que la empresa registró su primera pérdida operativa desde 2017. Según la agencia RTTNews, que tomó las cifras del informe de Lenovo, fue de USD 117 millones, frente a una ganancia operativa de USD 643 millones un año antes. Los gastos operativos casi se duplicaron: subieron 98% hasta USD 4.960 millones, según la misma agencia.

Una pérdida que en gran parte es contable

Lenovo presentó otra cifra: una ganancia neta ajustada de USD 1.400 millones, 166% más que un año antes. Esa medida excluye partidas que no implican movimiento de dinero, como los cambios de valor de instrumentos financieros y los intereses teóricos de bonos convertibles.

PUBLICIDAD

Reuters precisó que esas partidas están vinculadas con las opciones de compra de acciones (warrants) y los bonos convertibles que Lenovo emitió por su alianza estratégica con Alat, una empresa de manufactura y tecnología de Arabia Saudita. Bloomberg también atribuyó buena parte de la pérdida a las variaciones del valor de derivados.

La empresa no presenta la pérdida como el dato central. Su comunicado habla de un trimestre récord, con un flujo de caja operativo de USD 1.600 millones y un dividendo intermedio de 9 centavos de dólar de Hong Kong por acción.

La firma registró una ganancia neta ajustada de 1.400 millones de dólares y un flujo de caja operativo de 1.600 millones (REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo)

La memoria y las computadoras personales

El costo de la memoria de las computadoras subió con fuerza y presiona los márgenes, según Bloomberg. La empresa mencionó en su comunicado los costos más altos de los componentes en toda la industria, que dijo compensar con los negocios de mayor valor.

PUBLICIDAD

El negocio de computadoras personales, tablets y teléfonos aportó cerca de 60% de los ingresos del trimestre y creció 15%, según Reuters. Lenovo afirmó que su cuota mundial de computadoras personales llegó a 23,8% y que su ventaja sobre el segundo fabricante supera los siete puntos porcentuales.

Bloomberg informó que las ventas mundiales de computadoras personales cayeron 21,2% en el trimestre, en parte por el aumento del precio de los componentes, y que las de Lenovo bajaron 22,9%. Esa cifra no coincide con el crecimiento de ingresos del negocio de dispositivos que informó la empresa, y las fuentes no explican la diferencia.

PUBLICIDAD

El grupo de servidores y equipos para centros de datos tuvo su mejor trimestre, con USD 11.300 millones en ingresos, 178% más que un año antes, y una ganancia operativa de más de USD 1.000 millones por primera vez. Las ventas relacionadas con inteligencia artificial superaron los USD 10.000 millones, 36% del total, según la empresa.

Las acciones de Lenovo acumulan una caída de más de 50% desde el máximo de septiembre, según Bloomberg, en una venta general de títulos ligados a la inteligencia artificial. El dividendo intermedio de 9 centavos de dólar de Hong Kong por acción fue el último dato de pago que la empresa informó en el comunicado.

PUBLICIDAD