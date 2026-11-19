La dura crítica de Antonio Cassano a Ronaldinho tras volver al fútbol

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Antonio Cassano calificó como una “payasada” y una “farsa” la vuelta al fútbol de Ronaldinho con Ravenna, durante el partido ante Forlì por la Serie C italiana. El exdelantero, que compartió plantel con el brasileño en Milan, aseguró que mantiene una alta valoración por su trayectoria, pero cuestionó que haya vuelto a disputar un encuentro oficial a los 46 años.

“Para mí fue una payasada, una farsa. Ronaldinho es uno de los cinco mejores jugadores de la historia. Le tengo un respeto enorme, me quito el sombrero ante él”, afirmó Cassano en un fragmento difundido del programa Viva El Futbol. El italiano separó la carrera del brasileño de la decisión de jugar para Ravenna. “Pero lo que hizo el otro día, para mí, fue algo horrible, horrible, horrible de ver. A los 46 años, en esas condiciones, ir ahí a hacer… no entendí qué”, planteó.

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Cassano puso el foco en el contexto de la participación de Ronaldinho, que volvió a jugar un partido oficial más de una década después de su última experiencia profesional. El brasileño fue parte del triunfo 2 a 0 de Ravenna en el clásico frente a Forlì y estuvo en cancha durante el primer tiempo. El astro brasileño, que saltó al campo de juego desde el inicio, participó en la jugada del primer gol del equipo y salió reemplazado en el entretiempo. El encuentro reunió a cerca de 12 mil espectadores en el estadio Bruno Benelli.

Antes de desarrollar su crítica, Cassano dejó en claro que no cuestionaba las condiciones que tuvo Ronaldinho como futbolista. Lo ubicó entre los cinco mejores de todos los tiempos y destacó el respeto que conserva por él dentro y fuera de la cancha. “Le tengo un respeto enorme, me quito el sombrero ante él”, sostuvo. Aun así, insistió en que la presencia del exjugador de Barcelona, Milan y la selección de Brasil en la tercera categoría italiana no estuvo a la altura de lo que representa su figura.

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El exatacante italiano sugirió posibles razones para explicar el regreso. “Si lo hizo porque tiene una relación con Cipriani, que es su amigo, o porque le dieron mucho dinero, no lo sé”, señaló, en referencia a Ignazio Cipriani, presidente de Ravenna y allegado al exfutbolista brasileño. El regreso de Dinho se enmarca en un proyecto deportivo y comercial del club, que lo incorporó en agosto y planteó que su llegada buscaba aumentar la proyección internacional de la institución.

El astro brasileño disputó 45 minutos con el cuadro de la Serie C italiana

En su descargo, Cassano diferenció la vuelta de Ronaldinho a Ravenna de los partidos de exhibición o benéficos en los que suelen participar figuras retiradas. “Me dirás: juega un partido benéfico de solteros contra casados, o esos que se hacen a veces en los que también ves jugar a Pirlo, a Ronaldo, ‘El fenómeno’, gente de cierta edad con la que te diviertes, ya, basta”, expresó.

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La comparación buscó marcar que, a su entender, Ronaldinho podría haber participado de eventos sin exigencia competitiva, sin volver a un torneo oficial. El Bambino consideró que ese tipo de apariciones permite recuperar el costado recreativo de los exjugadores sin exponerlos a la evaluación que existe en un partido profesional. “No me dio pena, porque es una mala palabra, no me gusta usarla con Ronaldinho, pero me dio ternura por lo que él ha representado en el fútbol y por el hombre que ha sido y que sigue siendo”, agregó.

El exjugador cerró su intervención con una afirmación dirigida a Lele Adani, uno de los integrantes de Viva El Futbol. “Para mí fue una payasada, pero ni aunque me dieran diez millones, Lele, ni aunque me dieran veinte”, afirmó. Ronaldinho había disputado su último partido oficial en septiembre de 2015, con Fluminense, y anunció su retiro formal en 2018.

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