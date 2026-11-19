La explosión ocurrió el viernes pasado

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La trágica explosión registrada el viernes pasado en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, se cobró una nueva víctima fatal. Se trata de un trabajador de la empresa Metrogas que trabajaba en el lugar al momento del estallido y que sufrió quemaduras en casi todo el cuerpo, confirmaron fuentes oficiales a Infobae. Con este, ya son dos los muertos por la tragedia.

El hecho dejó como saldo 30 heridos, de distinta consideración. Según supo este medio, todavía hay cuatro heridos que siguen graves, con quemaduras que van desde el 40% al 90% del cuerpo. La identidad de la nueva víctima, de 44 años, fatal todavía no fue informada. Su familia ya fue informada de lo ocurrido. Según trascendió, el hombre tenía una larga trayectoria dentro de la compañía, a donde ingresó en 2007.

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El operario estaba internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la ciudad de Buenos Aires, al igual que el resto de sus cuatro compañeros que resultaron afectados por la explosión.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por este medio, la autopsia del trabajador se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la Nación, debido a que intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal. La calificación del expediente sigue siendo la misma: incendio o estrago culposo seguido de muerte.

El último parte médico, informado el fin de semana pasado, indicaba que dos de los heridos graves estaban quemados en terapia intensiva, pero sin requerimientos de Asistencia Respiratoria Mecánica. Los otros tres estaban hospitalizados en el área de clínica médica, estables. Tras la confirmación de la muerte del operario, ahora son 4 los pacientes en grave estado.

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El hecho

La explosión ocurrió a las 10:52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en una zona comercial de gran afluencia. El estallido provocó incendios en varios locales ubicados sobre Beltrán e Hipólito Yrigoyen, por lo que se evacuó el sector y acudieron bomberos voluntarios de municipios cercanos.

El siniestro ocurrió ayer por la mañana después de que una máquina dañara un caño de distribución durante trabajos de renovación de la red de gas. El incidente obligó a evacuar una zona comercial y mantuvo activa una fuga que recién pudo ser controlada esta madrugada.

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Ayer, una persona fue hallada desorientada por personal de seguridad durante un rastrillaje, mientras que el otro aviso por una supuesta desaparición correspondió a una falsa alarma familiar. De este modo, ya no hay personas desaparecidas.

En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 descentralizada, a cargo de la fiscal Yanina Estévez, quien deberá determinar las circunstancias de la explosión y las eventuales responsabilidades penales.

La explosión se cobró por ahora dos víctimas fatales (Foto: Adrián Escandar)

La máquina tuneladora utilizada por la empresa tercerizada Exgadet dañó la cañería a las 9:44, mientras realizaba tareas de renovación de redes.

Respecto a la primera víctima fatal, el martes se informó que comenzó la pericia de ADN sobre las muestras correspondientes al cuerpo, con el objeto de establecer su identidad. Los fueron remitidas el lunes al laboratorio de la ciudad de Junín.

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El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad informó que inició de oficio los peritajes técnicos para esclarecer la explosión.

“Entre otros puntos, solicitó el plano de la red con la ubicación de la rotura, la tarea que se estaba ejecutando en ese momento, el último registro de odorización del gas en la zona, las acciones realizadas para asegurar la zona afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año”, comunicó el organismo el martes pasado.

En ese sentido, señalaron que “reconstruirá cómo ocurrieron los hechos, determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan. Los resultados quedarán a disposición de la Justicia”.

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