Gmail advierte cuando la cuenta alcanza el límite de almacenamiento y bloquea el envío y recepción de mensajes. (Foto: Google)

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Una cuenta de Gmail que llega al límite de almacenamiento puede obligar a eliminar archivos o correos electrónicos para volver a enviar y recibir mensajes. El problema suele aparecer cuando se acumulan adjuntos pesados, mensajes antiguos y contenido que permanece en la papelera o en la carpeta de spam.

Un truco para detectar rápidamente qué conversaciones ocupan más espacio es usar el buscador de Gmail. Al escribir has:attachment larger:15M, la plataforma muestra los correos que incluyen archivos adjuntos de más de 15 MB.

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Antes de borrarlos, conviene descargar en una computadora los documentos, fotos o videos que se quieran conservar. Después, hay que eliminar los mensajes seleccionados y vaciar la papelera: de lo contrario, esos archivos seguirán ocupando espacio en la cuenta.

El comando has:attachment larger:15M permite ubicar rápidamente los correos con archivos adjuntos de más de 15 MB en Gmail. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Otros trucos que sirven para recuperar almacenamiento en Gmail

Por otro lado, se puede localizar mensajes antiguos con el comando older_than:3y, que filtra los correos recibidos hace más de tres años. La búsqueda permite revisar cuáles ya perdieron utilidad y borrar solo los que no sean necesarios.

Otra opción es ingresar has:attachment para reunir todos los mensajes con adjuntos. Este filtro puede ayudar a identificar archivos que ocupan capacidad, incluso si no superan los 15 MB.

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Las suscripciones a boletines, promociones y notificaciones repetitivas también pueden llenar la bandeja de entrada. Para encontrarlas, hay que buscar “cancelar suscripción”. Además de borrar los mensajes acumulados, el enlace de baja incluido en esos correos permite evitar que sigan llegando.

Descargar archivos importantes antes de eliminar correos en Gmail evita la pérdida de documentos, fotos o videos. (REUTERS/Dado Ruvic)

Por último, es necesario revisar con frecuencia las carpetas de papelera y spam. Los mensajes eliminados permanecen allí durante 30 días antes de borrarse de forma definitiva, por lo que el espacio no se recupera inmediatamente si esas secciones no se vacían.

El almacenamiento de una cuenta de Google se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos.

Las cuentas gratuitas disponen, por lo general, de 15 GB, por lo que limpiar el correo puede no ser suficiente si también hay archivos pesados, fotos o videos guardados en los otros servicios.

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Vaciar la papelera y la carpeta de spam es necesario para liberar espacio tras borrar mensajes en Gmail. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisar antes de eliminar correos en Gmail

Antes de borrar mensajes de forma definitiva, conviene comprobar si contienen comprobantes de pago, reservas, facturas, documentos laborales o archivos personales. Gmail permite combinar comandos de búsqueda para precisar los resultados.

Por ejemplo, from:nombre@empresa.com sirve para encontrar los correos de un remitente específico, mientras que filename:pdf muestra mensajes que incluyen documentos en ese formato.

También se pueden usar filtros por fecha, como older:2024/01/01, para revisar los correos anteriores a un día determinado. Esta alternativa resulta útil para ordenar la limpieza por períodos y evitar borrar conversaciones recientes que todavía pueden ser necesarias.

Una laptop MacBook Pro muestra una alerta de "bandeja de correo llena" mientras se navega por la interfaz de Gmail, destacando los desafíos del almacenamiento digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de fotos, videos o documentos que se quieran conservar, una opción es descargarlos antes de eliminar el correo. Así, los archivos quedan guardados en otro dispositivo y dejan de ocupar espacio dentro de la cuenta de Google.

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Una limpieza periódica puede prevenir que el almacenamiento vuelva a llenarse. Revisar los adjuntos grandes, cancelar suscripciones que ya no interesan y vaciar la papelera cada cierto tiempo ayuda a mantener disponible la capacidad para los mensajes nuevos.

Google One ofrece planes pagos para ampliar el almacenamiento

Cuando eliminar correos y archivos no alcanza, Google ofrece planes de Google One para aumentar la capacidad que comparten Gmail, Drive y Google Fotos. La cuenta gratuita incluye hasta 15 GB, mientras que el plan Basic ofrece 100 GB por USD 1,99 al mes y permite compartir el espacio con hasta cinco personas.

La oferta también incluye Google AI Plus, con 2 TB de almacenamiento por USD 9,99 mensuales y acceso a funciones de inteligencia artificial de la empresa.

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Los precios, los planes disponibles y las prestaciones pueden variar según el país, por lo que es necesario revisar las opciones que aparecen para cada cuenta antes de contratar.