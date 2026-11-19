Putin, Xi y Trump asisten a la reunión trilateral en la cumbre de la APEC, en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. Los tres firmaron una declaración sobre armas nucleares. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)

Guardar

Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, emitieron este jueves una “Declaración de Paz” conjunta al término de su primera reunión trilateral, en Shenzhen, según informaron medios estatales chinos.

Según la agencia Xinhua, los tres reafirmaron que “una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse” y se comprometieron a dialogar para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación. También prevén aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados “en beneficio de países de todo el mundo”.

PUBLICIDAD

El texto, que la prensa estatal china llamó “declaración de paz” y que el Kremlin difundió íntegramente, indica además que los tres líderes se comprometieron a defender “la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”. Según la agencia estatal china Xinhua, también reafirmaron “la importancia de flujos de energía estables”.

La reunión se celebró a puertas cerradas, en la Villa Kylin, y terminó tras una hora y 20 minutos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin (REUTERS/Carlos Barria)

Energía y Naciones Unidas

Sobre el petróleo, el texto habla de aumentar la producción y el suministro de productos refinados “en beneficio de los países del mundo”, sin cifras ni plazos conocidos.

El tema pesa en un momento en que la guerra de Estados Unidos con Irán dificultó el suministro de crudo y empujó al alza los precios al consumidor en todo el mundo.

PUBLICIDAD

Los tres países, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se comprometieron además a reformar la ONU para que responda mejor a los desafíos globales, y el ruso y el estadounidense agradecieron a China por ser anfitrión.

La Corte Penal Internacional

El documento incluye un punto sobre la inmunidad de los funcionarios estatales. Según la versión difundida, los tres coinciden en que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de sus funcionarios son fundamentales, y en que la Corte Penal Internacional “y otras instituciones similares” no deben “abusar de su jurisdicción”.

La cláusula tiene un trasfondo concreto: la Corte emitió en 2023 una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos, y ni Estados Unidos ni China forman parte del tribunal.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...