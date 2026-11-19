El 88% de los autos radicados en la Provincia pagarán un impuesto menor si se aprueba el proyecto

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó ante la legislatura local un proyecto de Ley Impositiva 2027 que prevé una reducción nominal en el pago de patentes de automóviles, una alícuota menor para el impuesto a los Ingresos Brutos que alcanzará a 38.000 pymes y una actualización que no supere la inflación de este año para el resto de los tributos provinciales.

El proyecto “profundiza la progresividad del sistema tributario provincial”, según informó el Gobierno de Axel Kicillof en un comunicado, y ya fue presentado por el titular de ARBA, Cristian Girard, en una reunión con legisladores provinciales.

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Nueve de cada diez vehículos pagarían menos patente

La reducción del Impuesto Automotor alcanzaría al 88,6% de los vehículos durante 2027. Según la iniciativa, se mantendrán los cinco tramos de alícuotas vigentes, que van del 1% al 4,5%, y el gravamen se abonará en diez cuotas desde marzo.

El cambio se vincula con la actualización del valor de los rodados y la continuidad de la escala de alícuotas. Esa combinación permitiría que una porción del parque automotor quede comprendida en categorías inferiores y tribute un monto menor. La medida extiende la baja implementada este año, cuando tres de cada cuatro propietarios tuvieron una reducción en el importe de la patente.

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En relación con Ingresos Brutos, el proyecto no plantea cambios en las alícuotas del impuesto, aunque prevé una actualización del 31 % en los tramos de facturación. Con esa modificación, unas 38.000 pequeñas y medianas empresas pasarían a una escala menor.

La fachada de un edificio de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires exhibe el logotipo de la institución sobre el acceso principal.

La actualización apunta a evitar que la inflación lleve de forma automática a empresas de menor tamaño a alícuotas más altas. Además, la propuesta incorpora un régimen de regularización para agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con una atención especial sobre las pymes.

El proyecto permitiría financiar deudas en hasta 48 cuotas y contempla bonificaciones de intereses de entre el 20 % y el 60 %, junto con la eliminación de multas y recargos. También habilitará la rehabilitación de planes caducos de todos los impuestos y el pago de cuotas vencidas sin intereses por mora.

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El Inmobiliario tendrá actualizaciones con tope atado a la inflación

En el Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, la actualización promedio prevista es del 30,4 %. El proyecto establece un tope equivalente a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026.

De acuerdo con las estimaciones de ARBA, el 89,3 % de las partidas registraría una suba anual inferior a $ 50.000. Para el Inmobiliario Rural, la actualización promedio sería del 29,3 %.

ARBA sostuvo que la propuesta mantiene el criterio de actualizar los impuestos patrimoniales sin elevar su peso real y de distribuir la carga de acuerdo con la capacidad contributiva.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, dialoga con legisladores de la provincia de Buenos Aires durante una reunión de trabajo en una mesa de conferencias.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, expuso los lineamientos de la Ley Impositiva 2027 ante integrantes de las comisiones de Presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense.

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“Es una ley que consolida los avances logrados en materia de progresividad hasta acá”, afirmó Girard luego del encuentro. El funcionario señaló que la Provincia sostiene desde 2019 una política orientada a evitar aumentos reales de los impuestos patrimoniales.

Sobre el Impuesto Automotor, añadió: “Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo”.

Durante su exposición ante legisladoras y legisladores, Girard advirtió que la actividad industrial, la construcción y el comercio complica las perspectivas de recursos para 2027. Esos sectores explican cerca del 70 % de la recaudación bonaerense, según indicó.

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