Stendhal en una pintura realizada por Jean-Louis Ducis en 1835, ampliada con inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En una época dominada por el cálculo emocional, el miedo al compromiso y las aplicaciones que prometen minimizar el rechazo, una sentencia escrita en 1822 vuelve a interpelar al lector contemporáneo con una vigencia brutal. La frase pertenece a Stendhal, el gran arquitecto de la novela realista moderna, quien dedicó buena parte de su vida y de su obra a diseccionar los mecanismos más profundos y peligrosos del corazón humano. La escribió en el ensayo titulado Del amor.

La cita es esta: “El amor es una flor deliciosa, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al borde de un precipicio espantoso”. Para Stendhal, el enamoramiento no es un refugio seguro ni una comodidad burguesa, sino un acto de valentía extrema frente al abismo. Pero para entender el origen de esta idea hay que viajar a Milán entre 1818 y 1821. Por aquel entonces, Henri-Marie Beyle —el verdadero nombre detrás del seudónimo— atravesaba una de las crisis sentimental: estaba enamorado.

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Para decirlo con todas las letras: Stendhal estaba perdidamente enamorado de Matilde Viscontini Dembowski, una mujer culta, patriota italiana y de espíritu indomable que rechazó sus avances de manera tajante. Herido y obsesionado, transformó su sufrimiento en materia intelectual. En lugar de escribir una carta de suicidio o un poemario lacrimógeno, decidió analizar su propia enfermedad con la frialdad de un cirujano y la sensibilidad de un poeta. El resultado fue Del amor, publicado en 1822.

No es un texto cliché. Lejos de ser un manual de autoayuda o una recopilación de galanterías, el libro es un tratado psicológico pionero. En sus páginas, el autor describe las distintas etapas del enamoramiento y acuña su famosa teoría de la “cristalización”: ese proceso mental mediante el cual el enamorado proyecta sobre la persona amada todo tipo de virtudes y perfecciones imaginarias, tal como una rama seca sumergida en las minas de sal de Salzburgo queda cubierta de brillantes cristales.

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"Del amor", de Stendhal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase aparece en el capítulo 41 del libro segundo de Del amor, donde el escritor analiza el carácter de los franceses frente a la pasión. Allí, Stendhal denuncia que la sociedad moderna —obsesionada con la vanidad, el dinero y el qué dirán— prefiere renunciar a la “flor deliciosa” con tal de no acercarse al borde del abismo. Pero, ¿qué es exactamente ese “precipicio espantoso” que tanto asusta a los amantes cobardes? Tres cosas: el terror al ridículo social, la desesperación del abandono y el vacío existencial.

Cuando Del amor llegó a las librerías en 1822, fue un rotundo fracaso comercial. El propio Stendhal bromeaba diciendo que el libro era “sagrado, porque nadie lo tocaba”, ya que apenas logró vender diecisiete ejemplares en más de una década. El público de la Restauración francesa no estaba preparado para una mirada tan despojada de hipocresía moral ni tan adelantada a su tiempo. Tuvo que pasar un siglo para que el ensayo se consolide en el pensamiento moderno sobre la afectividad.

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Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir y Roland Barthes se apoyaron en este libro para construir sus propias teorías sobre el deseo, el narcisismo y el discurso amoroso. Del amor secularizó la pasión: sacó al amor del terreno religioso y moralista y lo llevó a la psicología. La metáfora de la flor al borde del abismo resume la filosofía vital que Stendhal bautizó como el «beylismo»: una búsqueda incansable de la felicidad a través de la autenticidad, la energía vital y el desprecio por la mediocridad.

Stendhal, retratado por Johan Olaf Sodemark (1840)

¿Quién es Stendhal?

Nacido como Henri-Marie Beyle el 23 de enero de 1783 en Grenoble, Francia, Stendhal tuvo una vida marcada por el desarraigo, la aventura y una temprana rebeldía contra el conservadurismo de su padre y la rigidez religiosa de su entorno. Durante su juventud se alistó en el ejército de Napoleón Bonaparte, experiencia que lo llevó a recorrer Europa y a descubrir su pasión definitiva por Italia, país al que consideró su verdadera patria espiritual y donde se desempeñó como diplomático y cónsul.

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Tras adoptar diversos seudónimos hasta fijar el definitivo en honor a la ciudad alemana de Stendal, construyó una carrera literaria que recién comenzó a dar frutos en su madurez, combinando la agudeza del cronista de viajes con una capacidad inédita para retratar los conflictos psicológicos y sociales de la Europa posnapoleónica. Su legado se sostiene sobre cumbres indiscutidas de la narrativa universal como Rojo y negro (1830), La cartuja de Parma (1839), Del amor (1822) y Paseos por Roma (1829).

Dejó una autobiografía inconclusa, Vida de Henry Brulard, publicada de forma póstuma en 1890). Incomprendido por gran parte de la crítica de su tiempo —aunque elogiado tempranamente por Honoré de Balzac—, el propio autor solía afirmar con ironía que recién sería leído y entendido hacia 1880. Stendhal murió el 23 de marzo de 1842 en París, tras sufrir un ataque de apoplejía en plena calle. Fue sepultado en el cementerio de Montmartre bajo el epitafio “Arrigo Beyle, milanés. Escribió, amó, vivió”.

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