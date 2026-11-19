Los padres dejaron de tener preferencia en los apellidos en Uruguay (Presidencia)

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El apellido paterno dejará de ser el que se asigne por defecto a los recién nacidos en Uruguay. El Parlamento convirtió en ley un cambio en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) que elimina la preferencia por registrar a un recién nacido con el apellido paterno y quita algunas trabas burocráticas, como las que tenían las parejas de mujeres no casadas para inscribir a sus hijos.

El texto aprobado establece que los hijos nacidos dentro del matrimonio llevarán los apellidos de la pareja “en el orden que ellos opten expresamente”. “En caso de no existir acuerdo, el orden de los apellidos se determinará por sorteo en el momento de la inscripción, que será realizado por el oficial de estado civil”, dice el nuevo artículo del código.

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El hijo nacido fuera del matrimonio “llevará los apellidos de los integrantes de la pareja en el orden por el que ellos opten expresamente”.

Una niña en un centro del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU)

El proyecto de ley fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento y ahora el Ministerio de Educación y Cultura trabaja en la reglamentación de la norma, informó el semanario uruguayo Búsqueda.

A diferencia de la redacción anterior, el texto no hace ninguna distinción entre parejas “homosexuales” y “heterosexuales”.

Esto provocaba que las parejas no casadas tuvieran un régimen distinto, una situación que afectaba principalmente a las mujeres. ¿Por qué? Hasta ahora, solo una de ellas, la gestante, podía darle sus apellidos al recién nacido. Para que la otra pudiera darle el suyo, tenía que iniciar un trámite judicial engorroso.

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Una sesión del Senado en Uruguay (Parlamento)

“Las parejas de hombres no tenían ese problema. Como no se hacen un tratamiento de fertilización y la subrogación de vientres porque no es legal, solo pueden adoptar”, explicó la diputada del oficialista Frente Amplio, Inés Cortés.

“Este es un proyecto de ley muy bueno, que refleja las actuales composiciones de la familia en Uruguay. Deja de hacer diferencias. Hasta ahora, aunque vos pudieras elegir poner primero el apellido de la madre, el CNA reflejaba una preferencia por el paterno”, declaró a ese medio la diputada del Partido Colorado, Paula de Armas.

“El proyecto nos interpela como sociedad y nos lleva a una igualdad real”, agregó.

La responsable del área de Familia del estudio de abogados Ferrere, María Eugenia Cal, explicó al diario El País que esta norma da respuesta “a una dificultad que se presentaba en la práctica respecto de las parejas de mujeres no casadas”.

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Parlamento aprobó Cambio al Código de la Niñez uruguayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Bajo la regulación anterior, mientras las parejas de mujeres casadas podían reconocer (e inscribir) ambas a sus hijos, las mujeres no casadas no contaban con una vía directa para inscribir al hijo con el apellido de ambas”, planteó Cal. Antes tenían que recurrir a acciones judiciales de amparo para que se reconociera su apellido.

“Lo votado no distingue situaciones de parejas no casadas de igual o distinto sexo. Permite superar esa dificultad y reconocer, desde la inscripción, los apellidos de ambas integrantes de la pareja, sin que esa posibilidad dependa de la existencia de matrimonio”, agregó.

El colectivo Dos Mamás fue el que impulsó este proyecto. “Acá sí que no hubo grieta. Debería ser ejemplo para otros temas”, declaró a Búsqueda la referente del grupo Gianina Iglesias. Contó que la recomendación que recibían cuando querían tener un hijo era que se casaran antes del nacimiento.

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Eso fue lo que le sucedió a ella. “Nos pensábamos casar, pero lo tuvimos que hacer a las apuradas con mi esposa con cinco meses de embarazo. Brindamos ficticiamente con la copa de champagne que ella no pudo tomar”, comentó.

Recurrir a la vía judicial costaba unos 120.000 pesos uruguayos, equivalentes a unos USD 3.000.