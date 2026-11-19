GTA 6 permitirá resolver misiones con rutas y tácticas diferentes - (Rockstar Games/YouTube)

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GTA 6 cambiará la forma de afrontar las misiones al dar más libertad para completar objetivos y reducir los avisos de “Misión Fallida” cuando el jugador pruebe estrategias distintas. Rockstar Games explica que esta decisión busca borrar la separación entre las actividades del mundo abierto y los encargos principales de Jason y Lucía.

El cambio importa porque las entregas anteriores de Grand Theft Auto solían exigir acciones precisas durante determinadas misiones. En GTA 6, Rockstar pretende que cada jugador pueda usar vehículos, armas, rutas y tácticas de acuerdo con su propio estilo, dentro de un mundo abierto que abarca todo el estado ficticio de Leonida.

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GTA 6 conectará los encargos con todo el mundo abierto - (Rockstar)

Rockstar quiere eliminar las fronteras entre misión y mundo abierto

Stephen Donkin, vicepresidente de diseño de Rockstar, explicó a GamesRadar+ que el equipo trabajó para “difuminar las líneas” entre las situaciones que ocurren dentro de una misión y las que suceden fuera de ella.

La idea afecta a la estructura de Grand Theft Auto VI. El jugador no tendrá que interpretar cada objetivo como una secuencia aislada del resto del mapa, sino como parte de un entorno donde puede recurrir a herramientas y situaciones presentes en Leonida.

Las misiones serán menos rígidas y admitirán distintas formas de resolver un mismo objetivo. Esa flexibilidad puede incluir el uso de rutas alternativas, vehículos disponibles en el escenario o respuestas diferentes ante los personajes que aparecen durante la partida.

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El enfoque también busca reducir una situación habitual en juegos de mundo abierto: el aviso de fracaso por apartarse de una ruta que el diseño había marcado como obligatoria. Rockstar quiere que experimentar tenga menos castigos dentro de la campaña.

Personajes, automóviles y sistemas de combate deberán responder de manera coherente cuando los usuarios abandonen la estrategia prevista y aprovechen recursos disponibles en el escenario (Foto: Rockstar)

El objetivo es reducir los mensajes de “Misión Fallida”

David Hynd, vicepresidente de tecnología de Rockstar, indicó que el estudio adoptó una filosofía de diseño más abierta para esta entrega. La intención fue disminuir de forma considerable el número de ocasiones en que el usuario recibe el mensaje de “Misión Fallida” por intentar una acción inesperada.

Según Hynd, el equipo quería animar a cada persona a actuar según su estilo. El sistema buscará aceptar más decisiones del jugador en lugar de obligarlo a repetir una secuencia por desviarse del plan inicial.

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La modificación puede afectar a actividades como persecuciones, robos, enfrentamientos y desplazamientos por el mapa. En lugar de limitar las soluciones a una única ruta, el juego permitirá que los sistemas habituales de conducción, armas, inteligencia artificial y exploración se integren en los objetivos principales.

Rockstar no detalló todas las situaciones donde se aplicará esta flexibilidad. Sin embargo, las declaraciones sugieren que la compañía trabajó para evitar que la libertad del mundo abierto desaparezca cuando comienza una misión.

La estructura permitirá utilizar elementos presentes en Leonida sin separar completamente las tareas principales de los desplazamientos, actividades secundarias y acontecimientos que ocurren fuera de ellas

La inteligencia artificial será clave para ampliar las opciones

Aplicar este modelo en un videojuego de la escala de GTA 6 exigió adaptar tecnologías y sistemas que Rockstar ya utilizaba. Hynd reconoció que mantener las misiones abiertas resulta más difícil en un proyecto de esta dimensión.

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El estudio tuvo que aprovechar más sus mecánicas, inteligencia artificial y sistemas de juego dentro de los encargos. Esa integración busca que los personajes no controlados, los vehículos y las acciones disponibles respondan de forma coherente aunque el jugador se aleje de una solución prevista.

La libertad y la flexibilidad justificaron el esfuerzo técnico, según Rockstar. El equipo consideró que permitir respuestas distintas en cada misión compensaba la complejidad adicional del desarrollo.

La decisión encaja con un mapa que no se limita a una ciudad. Leonida reúne Vice City, los Leonida Keys, pantanos, carreteras, zonas industriales, pueblos en decadencia y parques naturales. Cada área tendrá vehículos, condiciones meteorológicas y riesgos propios.

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Jason y Lucía serán el centro de la historia

GTA 6 seguirá a Lucía y Jason, una pareja criminal que intenta cambiar su situación mientras atraviesa el lado más conflictivo de Leonida. Lucía comienza la historia vinculada a una prisión de Vice City, mientras Jason tiene conexiones con el contrabando y las zonas rurales del estado.

Rockstar presenta su relación como una dinámica inspirada en Bonnie y Clyde, con robos, fugas y decisiones compartidas. El sistema de cambio entre ambos permitirá alternar sus perspectivas, habilidades y posiciones durante determinados momentos de la partida.

La campaña principal contará con misiones de violencia, robos y desplazamientos por el mapa, junto con actividades secundarias. También habrá comercios, playas, mercadillos, zonas para bucear, vehículos terrestres, lanchas y otros medios de transporte.

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El clima también influirá en los recorridos. Las tormentas tropicales, la niebla y el oleaje podrán reducir la visibilidad al conducir o dificultar la navegación en las zonas costeras.