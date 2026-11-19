GTA 6 llegará a Japón con escenas modificadas (Rockstar)

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GTA 6 llegará a Japón con cambios en algunas escenas, incluida la cobertura de desnudos, debido a las restricciones de contenido que afectan la distribución del juego en parte de Asia. La versión japonesa de Grand Theft Auto VI mantendrá el mundo abierto de Leonida y Vice City, aunque ciertos elementos visuales se modificarán antes de que el público acceda al título en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Rockstar Games no tendrá exactamente el mismo contenido en todos los territorios. Mientras Japón recibirá una edición adaptada, China no cuenta con autorización gubernamental para la comercialización oficial, y en Tailandia la saga mantiene suspendida su venta desde 2008.

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Rockstar Games programó el estreno oficial de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre mediante un desbloqueo escalonado por husos horarios.

La versión japonesa modifica escenas de desnudo

La censura de GTA 6 en Japón se hará visible en secuencias que incluyan desnudez. Una de las modificaciones mostradas consiste en cubrir al personaje de Jason con ropa interior durante una escena de ducha.

El cambio no altera la disponibilidad del título en el país. Los jugadores japoneses podrán adquirir el videojuego en tiendas y plataformas oficiales, aunque encontrarán una versión con ajustes de contenido respecto de otros mercados.

Grand Theft Auto V también se publicó con censura en Japón. Esa circunstancia no impidió que se ubicara como el séptimo juego más vendido del país durante el año fiscal 2013-2014.

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Las restricciones japonesas se enmarcan en un contexto regional más amplio. Los mercados asiáticos aplican criterios distintos sobre desnudez, violencia y referencias consideradas sensibles, por lo que una misma producción puede llegar con variaciones según el territorio.

La aventura conservará su estructura principal en Leonida y Vice City, pero determinadas secuencias podrán cambiar según las reglas aplicadas por cada territorio durante la distribución

China no tendrá una distribución oficial de GTA 6

La situación es diferente en China, donde el juego no recibió el permiso gubernamental para su comercialización oficial. No existe una prohibición para que los jugadores accedan al título, aunque su venta se canaliza por vías ajenas a los distribuidores autorizados.

Entre las alternativas figura el mercado gris, donde se ofrecen códigos de descarga. Algunos usuarios también recurren a servidores de Hong Kong y a circuitos de distribución alternativos para conseguir el videojuego.

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Estas prácticas permiten el acceso a GTA 6 fuera del canal oficial, pero no equivalen a un lanzamiento respaldado por las autoridades chinas. La distribución queda sujeta a las limitaciones y condiciones propias de esos métodos.

Tailandia presenta otro caso. La venta de Grand Theft Auto permanece suspendida allí desde 2008, después de un asesinato relacionado con un taxista que las autoridades asociaron con la saga de Rockstar. Pese a ello, algunos salones de videojuegos y establecimientos prevén ofrecer sesiones de GTA 6.

La firma de inversión Konvoy calculó que GTA 6 podría generar 7.600 millones de dólares en ingresos durante sus primeros 60 días.

La franquicia mantiene una expectativa desigual en Asia

El interés por GTA 6 se extiende a distintos países asiáticos, aunque no todos presentan el mismo nivel de seguimiento. En India, donde una parte importante del público juega desde teléfonos móviles, existe una expectativa elevada por el estreno.

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En Corea del Sur, la recepción parece más moderada frente a otros mercados. El enfoque del juego en la cultura estadounidense y el escenario inspirado en Florida no despierta el mismo interés entre todos los públicos de la región.

La franquicia llegará con una apuesta técnica que incluye iluminación global, trazado de rayos en tiempo real y condiciones meteorológicas que pueden cambiar la conducción y la exploración. Los reflejos sobre el asfalto, el oleaje y la niebla formarán parte de un sistema ambiental que busca dar mayor respuesta a cada zona de Leonida.

Las diferencias de censura no cambian el eje del videojuego, centrado en Jason y Lucia dentro de una versión contemporánea de Vice City. Sin embargo, sí pueden modificar escenas y contenidos puntuales de acuerdo con las reglas de cada mercado.

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GTA 6 tendrá modo foto y dos configuraciones de rendimiento

La nueva entrega incluirá un modo foto desde el lanzamiento. La herramienta permitirá ajustar relación de aspecto, apertura, profundidad de campo, iluminación y filtros para capturar escenas dentro de Vice City y otras zonas del mapa.

En las consolas base, Rockstar plantea un modo Fidelidad a 30 fotogramas por segundo, con mayor resolución, trazado de rayos completo y más densidad de peatones y tráfico. El modo Rendimiento apuntará a 60 fotogramas por segundo, con resolución dinámica y ajustes en los reflejos.

PlayStation 5 Pro podrá aprovechar técnicas de reescalado por inteligencia artificial para acercarse a la nitidez del modo Fidelidad con una tasa de imagen más alta. La versión de lanzamiento requerirá hasta 212 GB de espacio libre en la unidad SSD.

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