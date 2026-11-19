En el marco del Quimera tour, Donna, la hija de Gabriela Sari y Darian Schijman presenció el recital y subió al escenario para un momento especial con uno de los alter ego de la artista, "Maite" (Instagram)

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Este miércoles, María Becerra volvió a cautivó a sus fanáticos durante uno de los momentos más esperados de su show. En la quinta presentación de la cantante en el Movistar Arena, como parte de su Quimera Tour, Donna, la hija de Darian Rulo Schijman y Gabriela Sari, subió al escenario y compartió una escena especial con la artista que hizo vibrar de emoción el complejo. En diálogo con Teleshow, el conductor contó cómo comenzó la relación de su hija con el espectáculo de Becerra y qué sintió al verla cumplir un sueño que llegó de manera inesperada.

Fue el propio conductor que compartió cómo se vivió aquella noche en el recital. El estadio apareció iluminado por láseres verdes y rodeado por una multitud que esperaba el inicio del show, mientras de fondo sonaba “Ojalá”, una de las canciones de la artista. “Ella, lista para el quinto Movistar”, escribió Schijman sobre las primeras tomas, en las que Donna disfrutaba del recital junto al público.

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Al ser consultado sobre la participación de su hija, el conductor reconstruyó para Teleshow un camino que lleva más de un año: “Esto arranca en septiembre del año pasado. La llaman a Gabi y le dicen: ‘En el show de María Becerra en River hay un momento en donde aparecen tres versiones suyas, una chiquita, una más grande y otra adolescente’”, relató. “Y le dicen: ‘Bueno, nos gustaría que la ‘Maite’ chiquita sea Donna’”, continuó Rulo respecto a uno de los cuatro álter ego que presenta la artista en sus shows.

Rulo junto a su hija luego de su participación en el show de María Becerra (Gentileza de Darian "Rulo" Schijman)

Gabriela Sari con Donna durante el show de María Becerra

“Hizo dos River, que hubo 80.000 personas en cada show, y fueron espectaculares”, recordó ante este medio. Como el espectáculo que la cantante presentó en River es el mismo que ahora lleva al Movistar Arena, la niña volvió a ser convocada para interpretar a María Becerra durante su infancia. Según detalló a este medio, Donna fue contratada para las primeras ocho funciones del Movistar Arena y luego se sumaron dos fechas más. “Fue una oportunidad, ya que nosotros no hicimos nada. La llamaron de la nada”, remarcó. “Fue totalmente sorpresivo. Nunca lo imaginamos, nunca hablamos de esto con nadie, nunca la llevamos a ningún casting de nada”, afirmó.

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“María Becerra desde hace muchos años, nos sigue tanto a Donna como a mí en nuestros respectivas cuentas de Instagram”, reveló. “Yo siempre supe que me ella lo hacía. Después, cuando fue tomando más relevancia, era algo más zarpado, porque nunca nos dejó de seguir ni a mí ni a Donna”, agregó. “Parecía que ella siempre tuvo a Donna en su radar. Y evidentemente, en el momento de tener que buscar una niña, la eligieron a ella”, sostuvo el conductor ante este medio.

La pequeña siendo preparada para formar parte del recital de la Nena de Argentina

Donna fue convocada hace más de un año para sumarse a los shows de Becerra

Ya en el Movistar, Schijman tuvo la oportunidad de grabar de cerca a Donna acercándose a la pasarela. La niña caminó de la mano de una integrante de la producción mientras avanzaba entre las luces violetas y las tribunas repletas de celulares encendidos. La secuencia estuvo acompañada por la leyenda “Yendo”. Desde un sector cercano al escenario, también se registró a María Becerra durante su presentación. La cantante apareció entre luces azules y humo mientras interpretaba “Corazón Vacío”, acompañada por las voces de los fanáticos.

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El momento más emotivo llegó sobre el cierre. Donna apareció en el escenario con anteojos rojos y un conjunto de jean y remera blanca, frente al estadio colmado. María Becerra se arrodilló para quedar a su misma altura, le sostuvo la mano mientras llevaba el micrófono y la acarició ante la ovación del público.

Donna forma parte del espectáculo de María Becerra que recorre su vida

En los dos shows que realizó la Nena de Argentina en el Estadio Monumental, Donna tuvo la oportunidad de interpretar al personaje de uno de los alter ego de María Becerra, "Maite", en su niñez (Instagram)

Donna junto a las otras dos versiones de "Maite", uno de los cuatro alter ego de María Becerra en su show (Gentileza de Darian "Rulo" Schijman)

Rulo explicó que su hija tiene dos momentos dentro de la puesta. “Ella hace dos cosas en el escenario. Sube primero y juega como si estuviese en una habitación, que ese es el acting más largo. Y después vuelve a aparecer y hacen como un espejo, donde María se arrodilla, se pone a la altura de Donna y hacen como si fuese un espejo”, detalló. “Ayer fue épico cómo María la agarró y la abrazó en el aire cuando bajaron”, contó el conductor.

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Al ser consultado por las emociones que le generaba verla en ese lugar, Rulo fue sincero. “Es increíble lo que nosotros estamos viviendo como padres. Es algo que nos llena de orgullo a Gabi y a mí”, expresó. “Verla disfrutar y ser feliz y poder cumplir un sueño que, en realidad, fue todo tan sorpresivo. Ella no lo buscó tampoco, no es que tenía el sueño de hacerlo, pero de golpe nos llegó esto”, relató. “Además, verla tomando todo con tanto profesionalismo, siendo tan chiquita, es espectacular. Nunca se pone nerviosa, tampoco se pone ansiosa, está siempre lista, hace todo lo que le piden”, agregó.

La pequeña fue acompañada por sus padres, orgullosos de la oportunidad que tiene de formar parte de los recitales de la Nena de Argentina desde el año pasado (Gentileza de Darian "Rulo" Schijman)

Luego resumió lo que sentía: “Estoy fascinado como padre. Me da orgullo llevarla, estar ahí, acompañarla. Está tan contenta”. Rulo también contó que Donna disfruta especialmente la parte actoral. “Ayer le preguntamos por primera vez qué era lo que más le gustaba cuando se subía al escenario y después respondió: ‘La parte de actuar’”, relató.

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Sobre la posibilidad de que su hija siga un camino artístico, explicó que todavía no hablan demasiado del futuro para evitar que se ponga ansiosa. “Ella va a la escuela, la queremos criar con normalidad, pero obviamente le encantaría”, afirmó. “Se lo toma con tanta naturalidad que me llama la atención. Le sale así de adentro”, expresó Rulo.

Para Donna, cada presentación junto a María Becerra representa una experiencia que disfruta con la naturalidad de una niña que se deja llevar por el juego y la actuación. Para Rulo y Gabriela, verla sobre el escenario, acompañarla y compartir su entusiasmo se convirtió en un recuerdo familiar que permanecerá más allá de las luces del recinto. Con una sonrisa, las manos sobre el pecho y la emoción todavía presente, Donna cerró una noche que comenzó con una convocatoria inesperada y terminó junto a una de sus artistas favoritas.

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Fotos: Gentileza de Darian “Rulo” Schijman