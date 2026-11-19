Lance Stroll habló de los problemas en el motor del Aston Martin (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

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La alianza entre Aston Martin y Honda en la Fórmula 1 experimentó una temporada 2026 condicionada por continuas fallas de fiabilidad, un marcado déficit de potencia y múltiples abandonos que posicionaron a la escudería británica en el fondo del Campeonato de Constructores. Pese a la incorporación técnica de Adrian Newey y la reestructuración de la fábrica en Silverstone, la unidad de potencia japonesa presentó defectos que afectaron el desempeño de Fernando Alonso y Lance Stroll a lo largo de las carreras disputadas.

Siete puntos, todos cosechados por el español dos veces campeón de la F1, son los que suma la escudería que sólo tiene a Cadillac por debajo, el flamante equipo número 11 de la grilla que está atravesando su temporada debut y no sumó unidades con la dupla de Checo Pérez y Valtteri Bottas. Frente a este contexto, de cara al Gran Premio de Las Vegas, uno de los que habló en la conferencia de prensa de la FIA en el Media Day fue Stroll. Y como viene sucediendo, el canadiense volvió a señalar el problema del motor que sufrió Aston Martin a lo largo de la temporada.

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Ante la pregunta de una periodista sobre si la pista de Las Vegas es una que disfruta si tiene un buen auto, la respuesta marcó una problemática que padeció el monoplaza a lo largo del 2026. “Este fin de semana, ya sabes, probablemente no será muy agradable para nosotros. Como dije, estamos muy lejos de la potencia. Probablemente estaremos como dos segundos por detrás solo en las rectas, así que no se sentirá bien ahí con todas estas rectas y con la falta de potencia que tenemos. A veces es casi peligroso, esa falta de potencia, a veces, lo mucho que nos falta”, dijo Lance.

“Así que, sí, algunos buenos recuerdos aquí. No creo, quiero decir, probablemente no será tan agradable este fin de semana, pero, sí, intentaremos sacar lo que podamos de ella”, sumó durante la charla con los medios en la que Stroll estuvo acompañado por Lando Norris y Bottas.

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El estreno del proyecto Aston Martin-Honda en el Gran Premio de Australia evidenció los primeros contratiempos. Durante la prueba en el circuito urbano de Melbourne, el monoplaza acusó vibraciones de extrema intensidad transmitidas directamente hacia el habitáculo. Newey advirtió entonces que ambos corredores afrontaban riesgo de lesiones nerviosas si la oscilación persistía, lo que obligó a Honda a introducir ajustes de urgencia en los anclajes y en el mapa de encendido. Alonso debió abandonar en la vuelta 21, mientras que Stroll completó la prueba con 15 giros de desventaja tras rodar únicamente para acumular mediciones técnicas.

Stroll durante la conferencia de prensa en Las Vegas (REUTERS/Jeenah Moon)

A las complicaciones estructurales se sumó una visible falta de aceleración en rectas y curvas de tracción lenta. Stroll explicó ante la prensa especializada que el propulsor cedía cerca de dos segundos por vuelta respecto a las mecánicas de Ferrari y Mercedes. Dicho margen negativo restringió las posibilidades del equipo en la clasificación, fase en la que Stroll protagonizó constantes eliminaciones tempranas y Alonso debió maximizar sus maniobras para acercarse al grupo medio.

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El único registro puntuable de la escuadra llegó mediante un octavo puesto obtenido por el piloto asturiano en Malasia durante el GP de Baréin. Aston Martin aplicó mejoras aerodinámicas de fondo en el Gran Premio de Hungría con una versión revisada de su chasis, mientras los ingenieros de Sakura enviaron actualizaciones en la combustión interna. No obstante, el déficit del motor de combustión interna impidió que las modificaciones aerodinámicas se tradujeran en resultados estables, situación que mantuvo al fabricante japonés bajo observación técnica.

El desgaste de la unidad de potencia se acentuó durante la gira americana. En el Gran Premio de Ciudad de México, el aire fino y la baja presión atmosférica desarticularon los esquemas de disipación térmica del monoplaza. Shintaro Orihara, ingeniero jefe de operaciones en pista de Honda, reconoció en declaraciones recogidas por The Race que el comportamiento anormal de la máquina provocó una sobrecarga de presión en el circuito de refrigeración del sistema de recuperación de energía.

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Dicho desajuste derivó en la rotura de la unidad generadora motriz (MGU-K) en ambos coches. Alonso quedó detenido a un costado del trazado mexicano en el quinto giro y Stroll ingresó a los garajes en esa misma vuelta para retirar el vehículo. El fallo no había surgido en los ensayos virtuales ni en el banco de pruebas, por lo que tomó por sorpresa al personal de boxes. A ello se sumó una respuesta tardía del turbocompresor en las fases de largada que complicó todavía más la aceleración inicial.

Aston Martin tuvo problemas con su motor Honda a lo largo de todo el año (REUTERS/Hasnoor Hussain)

Una semana después, en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo, la problemática mutó hacia el paquete eléctrico. Lance Stroll sufrió dos desperfectos en el acumulador de energía durante el fin de semana brasileño y consumó su decimotercer abandono de la temporada tras recorrer menos de la mitad de la prueba. En contraste, el canadiense solo logró cruzar la línea de meta en seis ocasiones, al tiempo que Fernando Alonso sumó siete abandonos por percances mecánicos.

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Orihara admitió que los técnicos identificaron la anomalía pero no descubrieron la causa de origen de la falla en la batería, lo que requerirá semanas de revisiones exhaustivas en los laboratorios de Japón. El máximo responsable ejecutivo de la automotriz, Toshihiro Mibe, acudió en persona a la cita en Brasil y comprobó las dificultades que enfrenta la estructura técnica. La reiteración de estos episodios generó inquietud en el presidente del equipo, Lawrence Stroll, quien manifestó su disconformidad con el saldo de abandonos.

Con miras al próximo año, la división de competición de la firma nipona reorientó sus recursos de investigación. Alonso confirmó que el departamento de motores ya evalúa en el banco de pruebas un concepto de propulsor totalmente nuevo para 2027, con el propósito de corregir las debilidades en la distribución híbrida y la resistencia térmica.

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Las limitaciones presupuestarias impuestas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y las restricciones en las horas de banco reducen el margen de maniobra inmediato antes del inicio del próximo calendario. La escudería con sede en Silverstone prevé que las correcciones integrales llegarán de forma escalonada a lo largo del próximo certamen para evitar que se repitan los percances de esta campaña.