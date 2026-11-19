GTA 6 convierte a Leonida en un mapa de contrastes (Foto: Rockstar)

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GTA 6 llevará a los jugadores por Vice City, cayos tropicales, pantanos, zonas industriales, pueblos en decadencia y parques naturales dentro de Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida que Rockstar Games creó para la nueva entrega. El mapa de Grand Theft Auto VI irá más allá de una gran ciudad y reunirá entornos con actividades, personajes y riesgos propios.

La amplitud de Leonida importa porque cada región tendrá una identidad distinta y condiciones climáticas que pueden alterar la conducción, la navegación y la exploración. Desde los neones de Vice City hasta las aguas turbias de Grassrivers, GTA 6 propone un recorrido que combina zonas urbanas, carreteras secundarias, áreas costeras y espacios naturales.

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La aventura incorporará cayos, zonas turísticas deterioradas, regiones agrícolas y espacios boscosos donde Jason y Lucia encontrarán actividades, negocios, fauna y amenazas diferentes

Leonida será la versión de Florida dentro de GTA 6

La relación entre Leonida y Florida sigue el modelo de otros escenarios de la franquicia. San Andreas tomó elementos de California, mientras Liberty City se inspiró en Nueva York. En esta ocasión, Rockstar plantea una reinterpretación satírica del estado estadounidense.

El mapa incluirá playas, manglares, cayos, fauna tropical, urbanizaciones de lujo, carreteras extensas y comunidades apartadas. También recogerá parte del imaginario asociado a Florida, un territorio conocido por sus contrastes entre turismo, vida nocturna, zonas rurales y sucesos extravagantes.

Grand Theft Auto VI no se limitará a recorrer calles urbanas. El jugador podrá pasar de áreas con edificios residenciales y puertos a pantanos, zonas agrícolas y bosques del norte del estado.

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El sistema meteorológico reforzará esas diferencias. Las tormentas tropicales, la lluvia y la niebla afectarán cada área de manera localizada. Un trayecto por carretera, una salida en barco o una incursión en los pantanos no tendrán las mismas condiciones según la región.

Vice City será solo una parte del mundo abierto (Rockstar)

Vice City recupera playas, neones y una vida nocturna actualizada

Vice City será el principal centro urbano de GTA 6. La ciudad retoma elementos asociados a la versión anterior, como palmeras, playas, luces de neón y arquitectura art déco, aunque ahora se inspira en una Miami contemporánea.

Rockstar confirmó lugares como Ocean Beach, una referencia a Miami Beach y Ocean Drive. También aparecerán Little Cuba, vinculada a la presencia cubana en la ciudad, el mercado de Tisha-Wocka y VC Port, una zona conectada con la industria de cruceros.

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La ciudad reunirá edificios residenciales, clubes, puertos y calles con actividad nocturna. Será uno de los espacios donde el jugador encontrará una mayor concentración de tráfico, peatones, negocios y actividades vinculadas con la historia de Jason y Lucia.

La niebla marina podrá alterar la vista al océano en South Ocean Beach. La iluminación global y los reflejos sobre el asfalto mojado cambiarán la apariencia de las calles cuando haya lluvia o tormentas.

El mapa de GTA 6 contará con diversos climas. (Rockstar)

Los Leonida Keys conectarán islas y rutas sobre el mar

Al sur de Leonida estarán los Leonida Keys, una versión de los Florida Keys. La zona estará compuesta por pequeñas islas unidas mediante puentes y carreteras que atraviesan el océano.

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El entorno incluirá embarcaciones, pesca, bares y una apariencia de vida relajada. Sin embargo, también tendrá una vertiente criminal. Jason mantiene vínculos con esta región y trabaja para Brian Heder, un contrabandista que utiliza su astillero para mover mercancía.

Las condiciones meteorológicas influirán en el desplazamiento por los cayos. Las lluvias intensas pueden reducir la visibilidad en carretera, mientras las tormentas tropicales generarán oleaje en las zonas cercanas al Rusty Anchor y dificultarán la navegación.

Los pantanos de Grassrivers esconderán caimanes y aguas turbias

Grassrivers representa los Everglades dentro de Leonida. Allí desaparecen los edificios y las avenidas para dar paso a extensiones de agua, manglares, viviendas aisladas y embarcaciones impulsadas por grandes hélices.

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Los caimanes serán parte del paisaje, aunque Rockstar advierte que no siempre serán el principal peligro. Las tormentas pueden enturbiar todavía más el agua de Pelican Valley, lo que hará más difícil detectar animales y otros riesgos en el entorno.

La región muestra cómo el mundo abierto buscará ofrecer algo más que una ciudad rodeada de espacios secundarios. La navegación, la fauna y la baja visibilidad cambiarán la forma de recorrer los pantanos.

Port Gellhorn y Ambrosia mostrarán otra cara de Leonida

Port Gellhorn retrata una zona vacacional venida a menos. Hoteles baratos, atracciones cerradas y centros comerciales deteriorados forman parte de un paisaje que recuerda a una época turística anterior.

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Ahora, la región vive de negocios de menor escala, con gasolineras, alcohol barato, medicamentos y actividades criminales. Es un escenario de carreteras secundarias y lugares alejados de la imagen lujosa de Vice City.

En el centro del estado estará Ambrosia, una región industrial y agrícola dominada por la refinería de azúcar Allied Crystal. La empresa concentra buena parte del empleo local, mientras una banda de moteros controla actividades ilegales.

Mount Kalaga National Park ampliará la exploración al norte

Mount Kalaga National Park será la zona más alejada de los ambientes urbanos. El parque reunirá bosques, ríos y espacios para la pesca, la caza y la conducción todoterreno.

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También albergará comunidades rurales y personajes que prefieren mantenerse lejos de las ciudades, entre ellos grupos paranoicos y hostiles hacia el Gobierno. Con estas regiones, GTA 6 convertirá Leonida en un mapa de contrastes, donde Vice City será solo una parte de un territorio más amplio.