La tradicional planta del puerto de Mar del Plata

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El Grupo Arcor anunció que cerrará de forma definitiva su planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, que ya se encontraba inactiva, ante la falta de materia prima local y el cambio del modelo global de abastecimiento. La decisión afecta a 75 empleados, a quienes el gigante local de alimentos les ofrecerá la posibilidad de reubicarse en otras fábricas del grupo.

En un comunicado, la compañía explicó que la industria argentina de conservas atraviesa “una profunda transformación”, vinculada con la ausencia de pesca comercial de atún en el mar argentino, el descenso de los desembarques de caballa y el avance de las importaciones de productos terminados.

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La empresa sostuvo que “la combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible”. A partir de ahora, la marca unificará su operación con el enlatado directo en los países de origen.

Si bien Arcor no hizo referencias puntuales al respecto, fuentes que conocen el sector creen que esta decisión no se relaciona ni con los niveles de consumo ni con las políticas del Gobierno.

La marca La Campagnola continúa produciendo en las plantas de Villa Mercedes (San Luis), San Juan y Recreo (Catamarca). Asimismo, en Mendoza cuenta con fincas propias y una planta procesadora de pulpa en San Rafael.

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La planta no volverá a producir conservas de pescado

La Campagnola confirmó que la fábrica marplatense “no reanudará las operaciones de manera definitiva”. El comunicado precisó que el nuevo esquema contempla el abastecimiento de conservas ya enlatadas desde los países productores, en lugar de importar pescado congelado para procesarlo y envasarlo en la Argentina.

La escasez de caballa, el sobrestock de latas de atún y la falta de demanda llevaron al cierre definitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la actualidad, el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen”, señaló la firma. La compañía remarcó que el atún dejó de pescarse en aguas argentinas “desde hace varias décadas”, por lo que el sector había comenzado a importar materia prima, principalmente desde Ecuador.

La caída de la caballa y la falta de atún local, entre los motivos del cierre

La industria conservera tuvo durante décadas uno de sus principales polos en Mar del Plata. En su mejor momento, unas 35 plantas procesaban y envasaban caballa, anchoíta y atún capturados cerca de la costa.

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Sin embargo, la escasez de las especies que abastecían a las fábricas cambió ese panorama. Según fuentes de la industria, la presente temporada de caballa volvió a exhibir una caída fuerte de los desembarques, una situación que dificulta la continuidad de las operaciones. Todo en un contexto en el que la industria local de conservas de pescado atraviesa una situación de imprevisibilidad en relación con la disponibilidad de insumos fundamentales para el normal desarrollo del proceso productivo. Además del contexto de la caballa, en el mercado local se dejó de pescar atún desde hace varias décadas y la industria tuvo que empezar a importar la materia prima congelada principalmente desde Ecuador.

La situación de la marca de Arcor había derivado en una suspensión temporal de 60 operarios en octubre, en medio de negociaciones con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. En ese momento, la empresa había atribuido la medida también a la falta de caballa y al nivel de existencias de atún importado.

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La empresa ofrecerá reubicaciones a los 75 trabajadores afectados

Frente al cierre definitivo, La Campagnola informó que pondrá “a disposición de la totalidad del personal afectado la posibilidad de reubicarse dentro de otras fábricas de la empresa”.

Para quienes no acepten esa alternativa, agregó, “se garantizarán todos los esquemas previstos en la normativa laboral vigente”. Durante los últimos años, la firma había aplicado mecanismos como garantías horarias y suspensiones ante las dificultades de abastecimiento y producción.

La empresa ratificó que los productos continuarán en los puntos de venta habituales y afirmó que mantendrá su estándar de calidad. “Los consumidores podrán adquirir los productos en los mismos comercios de siempre”, comunicó.

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“Más allá de esta determinación, La Campagnola ratifica su compromiso con los consumidores, manteniendo la misma materia prima y los más altos estándares de calidad que caracterizan a la marca, sosteniendo su principal diferencial: 100% lomo de atún. Los consumidores podrán adquirir los productos en los mismos comercios de siempre”, dijo la marca.