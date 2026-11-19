Aunque el volumen de unidades financiadas está por debajo de septiembre, pero acumula mayor proporción de las operaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La financiación prendaria de vehículos nuevos retrocedió en octubre después de haber tenido un resultado positivo el mes anterior, lo que vuelve a mostrar la volatilidad del mercado automotor actual.

Sin embargo, a pesar de la caída, el informe mensual de SIOMAA difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), muestra mayor espacio dentro de las ventas de 0 km, ya que las 25.254 prendas inscriptas financiaron el 54,8% de los patentamientos, la proporción más alta del año.

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El volumen de operaciones sobre unidades nuevas cayó 6,5% frente a septiembre. Sin embargo, en la comparación contra octubre de 2025 mostró una suba de 12,1%, frente a las 22.534 prendas registradas el año pasado.

El resultado de octubre moderó el impulso observado el mes anterior, cuando el crédito había aumentado con fuerza, pero exhibió una señal distinta en la relación entre financiación y patentamientos. La participación del crédito avanzó del 53,8% de septiembre hasta el 54,8% en octubre, lo que indica que más de la mitad de las unidades nuevas se adquirió con financiación prendaria.

El crédito perdió volumen mensual

La caída de octubre contrastó con los resultados de dos meses de recuperación en el mercado prendario de 0 km. En agosto se habían anotado 22.443 operaciones y en septiembre el registro subió a 27.020. Octubre, en cambio, quedó por debajo de ese último mes, aunque se mantuvo sobre los valores de julio y agosto, en un análisis completo del segundo semestre del año.

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En octubre la participación de la financiación prendaria logró el mejor resultado del año con casi el 55% de las ventas. (Freepik)

La mejora de la penetración también es distinta a la de los primeros meses 2026. Entre enero y agosto, la proporción de patentamientos financiados había oscilado entre 43,9% y 50,3%. El indicador superó el 50% en septiembre y volvió a crecer en octubre, aun con una reducción en el volumen de ventas prendarias.

En el acumulado de los primeros diez meses, las operaciones prendarias sobre 0 km todavía registraron una baja de 9,7% frente al mismo período de 2025. La mejora interanual de septiembre y octubre, sin embargo, recuperó parte del deterioro que el segmento había acumulado durante buena parte del año.

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Las financieras de marca pasan al frente de los planes de ahorro

La distribución del crédito para autos 0 km continuó su desplazamiento hacia las financieras de las terminales y restando al canal de plan de ahorro. En el acumulado anual, las financiaciones de las marcas se quedaron con el 42,2% de las prendas sobre 0 km, por encima de los planes, que representaron 41,3%.

La diferencia entre ambos canales era más estrecha al comienzo del año, en inversa en 2025, pero las financieras de marca consolidaron una ventaja en los últimos meses. Los bancos reunieron el 14,2% de las operaciones acumuladas, mientras que otros acreedores reunieron el 2,4% restante.

Ordenados por marca, Peugeot encabezó las ventas financiadas dentro de sus patentamientos acumulados con el 75%. Fiat y Citroën, todas marcas de Stellantis, se ubicaron detrás con un 71% cada una. Frente a 2025, los avances más significativos fueron los de Ford, con 13,3%; y Toyota con 11,7%. En la posición opuesta, Chery redujo esa participación de la financiación en sus ventas totales pasando del 35% al 23%.

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Los autos usados también perdieron volumen el último mes pero ganaron operaciones financiadas respecto a 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usados crecieron respecto a 2025

El financiamiento prendario de vehículos usados también mostró un retroceso mensual. En octubre se registraron 11.572 operaciones, un 6,1% menos que en septiembre, y la penetración sobre las transferencias bajó de 7,2% a 7,1%.

A diferencia de lo ocurrido en los meses previos, el segmento mostró una mejora interanual de 15,6%. En octubre de 2025 se habían inscripto 10.012 prendas sobre usados. En conjunto, el mercado prendario cerró octubre con 36.826 operaciones, una baja mensual de 6,4% y un crecimiento de 13,2% respecto de un año atrás.

La estructura de acreedores en el segmento de segunda mano también mantuvo la pérdida de participación de los bancos, que pasaron de representar 59% del crédito acumulado en 2025 a 34,7% este año, mientras crecieron las financieras, las financieras de marca, las mutuales y cooperativas y otros canales no bancarios.

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En números generales de los primeros diez meses, los vehículos 0km absorbieron el 68,6% de las prendas totales del mercado, mientras los usados quedaron con el 31,4%.