Greg Brockman de OpenAI y Daniela Amodei de Anthropic: líderes tech menores de 40 años más ricos del mundo

Brockman y Amodei, ambos de 39 años, representan a dos de las empresas de inteligencia artificial presentes en el ranking. (Fotocomposición Infobae)

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Greg Brockman y Daniela Amodei figuran entre los 10 multimillonarios menores de 40 años con mayor patrimonio neto estimado, según una lista de Bloomberg que reúne fortunas de distintos sectores. Ambos representan al rubro de la tecnología y aparecen vinculados a dos empresas de inteligencia artificial (IA): OpenAI y Anthropic.

La clasificación sitúa a Brockman, de 39 años, en el segundo puesto, con una fortuna estimada en 25.500 millones de dólares. Por su parte, Amodei, de 39 años, ocupa el décimo lugar, con 7.980 millones. La tecnología concentra cinco de los 10 nombres de la lista, junto con los hermanos Patrick y John Collison y Edwin Chen.

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Por qué Greg Brockman de OpenAI ocupa el segundo lugar de la lista

Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, es el líder tecnológico mejor ubicado. Con un patrimonio neto estimado en 25.500 millones de dólares, solo queda por detrás del austríaco Mark Mateschitz, cuya riqueza asciende a 29.900 millones de dólares y proviene del sector de alimentos y bebidas.

OpenAI es la empresa de inteligencia artificial de la que Greg Brockman es cofundador y presidente. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La distancia entre ambos es de USD 4.400 millones. Brockman supera, a su vez, por 6.600 millones de dólares a Michal Strnad, empresario checo del sector industrial que ocupa el tercer puesto.

Su ubicación permite dimensionar el peso que adquirieron las compañías tecnológicas en la formación de patrimonios privados entre emprendedores y ejecutivos menores de 40 años.

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Brockman comparte la lista con referentes de firmas dedicadas a pagos, comercio electrónico e inteligencia artificial. Dentro del sector, su patrimonio equivale a más de tres veces el monto atribuido a Daniela Amodei, la otra líder de una empresa de inteligencia artificial que integra el grupo de Bloomberg.

Anthropic, vinculada a Daniela Amodei, se dedica al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué lugar ocupa Daniela Amodei entre los multimillonarios jóvenes

Daniela Amodei, cofundadora y presidenta de Anthropic, figura en el décimo puesto de la clasificación. La tabla le atribuye un patrimonio neto de 7.980 millones de dólares.

Su presencia incorpora a una segunda empresa de inteligencia artificial en una lista donde la tecnología tiene una representación amplia. Amodei comparte la edad de 39 años con Brockman, aunque la diferencia entre ambas fortunas estimadas alcanza los 17.520 millones de dólares.

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Asimismo, el dato muestra que las mujeres tienen una presencia limitada en los primeros lugares de la clasificación. Amodei es la única mujer entre los 10 nombres incluidos en la lista, que reúne empresarios de Estados Unidos, Austria, República Checa, Irlanda, Reino Unido y China.

Patrick Collison, de 38 años, tiene una fortuna estimada en 16.300 millones de dólares. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Quiénes son Patrick y John Collison, dos multimillonarios en la lista

Los hermanos irlandeses Patrick Collison y John Collison, fundadores de Stripe, ocupan el cuarto y el quinto lugar respectivamente. Patrick, de 38 años, tiene una fortuna estimada en 16.300 millones de dólares, al igual que John, de 36 años.

La coincidencia de sus patrimonios los ubica como el segundo bloque tecnológico de mayor peso en el ranking, después de Brockman. Entre los dos acumulan 32.600 millones de dólares, una cifra que supera la riqueza estimada del líder general de la lista, Mark Mateschitz.

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La IA es uno de los factores que aumenta el patrimonio de varios empresarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tabla los sitúa por encima de Edwin Chen, otro representante de la tecnología con una fortuna estimada en 13.000 millones de dólares.

Cuánto dinero concentran los líderes tecnológicos de la lista

Los líderes tecnológicos identificados en la tabla de los más millonarios menores de 40 años, Brockman, Patrick Collison, John Collison, Chen y Amodei, suman cinco nombres y un patrimonio conjunto estimado en 79.080 millones de dólares. Ese monto representa más de la mitad de la riqueza acumulada por los 10 multimillonarios incluidos.

La tecnología es el sector con más presencia en la clasificación. Los otros cinco puestos corresponden a alimentos y bebidas, industria, bienes raíces, bienes de consumo y finanzas, con un representante en cada categoría.

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