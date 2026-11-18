Altman elogió el rol de Huang por su aporte al avance de la IA a nivel global. (Fotocomposición Infobae)

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Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, sostuvo que la salida de Jensen Huang como CEO de Nvidia no frenará el avance de la inteligencia artificial (IA). “Es difícil imaginar la revolución de la IA sin Jensen y la compañía que ha construido”, declaró Altman durante el evento Silicon Valley & The World.

Aun así, descartó que su salida provoque una alteración en el mercado: “Hay tanta demanda, y está tan claro que la IA es real y que la gente quiere usarla y que los ingresos y la demanda están creciendo con tanta fuerza, que creo que la industria estará bien”.

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La renuncia de Huang como consejero delegado se produjo tras conocerse una relación extramatrimonial con una presunta espía china. El cofundador de Nvidia dejó el cargo en medio de una campaña pública que reclama su restitución y de cuestionamientos desde Washington sobre el futuro liderazgo de la empresa.

OpenAI colabora con Nvidia para construir más centros de datos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué relación hay entre Nvidia y OpenAI

Nvidia comprometió hasta 105.000 millones de dólares para respaldar el proyecto de centros de datos de OpenAI en Ohio, sumado a otros negocios compartidos. Esa relación convirtió la salida de Huang en un foco de inquietud para los mercados, ante la posibilidad de que se revisaran compromisos vinculados a la expansión de la inteligencia artificial.

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Altman consideró que la dimensión de la empresa permite sostener sus garantías financieras incluso sin su fundador al mando. “Nvidia es una empresa gigantesca”, enfatizó. “Creo que la gente sigue confiando mucho en sus garantías”.

Sam Altman recordó su propia destitución temporal en 2023 al expresar respaldo y empatía hacia la situación de Jensen Huang. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

El dirigente de OpenAI definió a Huang como un “héroe” personal y señaló que “los héroes tienen defectos”. Su respaldo estuvo acompañado por una referencia a su propia destitución temporal al frente de OpenAI en 2023, experiencia por la que dijo sentir una profunda empatía hacia la situación de Huang.

Cuál ha sido la postura de otros líderes tecnológicos sobre el caso de Jensen Huang

La cautela de Altman contrasta con la posición de otros referentes tecnológicos. Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, y Garry Tan, presidente de Y Combinator, firmaron una carta abierta para pedir a la junta directiva de Nvidia que reincorpore a Huang como consejero delegado.

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Líderes tecnológicos como Elon Musk, Tim Sweeney y Garry Tan firmaron una carta abierta para exigir la restitución de Jensen Huang. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

La petición reunió más de 165.000 firmas, incluidas las de más de 7.500 empleados de Nvidia, una cifra equivalente a más del 15% de la plantilla. Entre los adherentes figura Travis Kalanick, cofundador de Uber, quien escribió que Huang “erró, sí, errar es humano, pero no creo que nada de lo que hizo alcance el umbral para separarlo de su compañía”.

Qué presión hace Silicon Valley para la restitución de Jensen Huang en Nvidia

Un aliado de Huang confirmó a Financial Times que un grupo de ejecutivos de Silicon Valley organizó un “cuartel de guerra” para impulsar su regreso y reunir respaldo en la Casa Blanca.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, solicitó una reorganización en Nvidia y la búsqueda de un líder externo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

“Todos los que importan en el sector tecnológico fuera de los laboratorios de vanguardia admiran a Jensen”, afirmó esa persona, quien añadió que el propio Huang respalda esas gestiones.

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La posibilidad de un reintegro de Huang a Nvidia enfrenta resistencia dentro del Gobierno de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió una “reorganización drástica” en la conducción de Nvidia y sostuvo que la compañía debería buscar a su próximo director fuera de la empresa.

Hace poco, Huang manifestó que estaría dispuesto a retomar el cargo si la junta directiva considera que esa decisión beneficia a los accionistas, los empleados, Nvidia y Estados Unidos. “Si el consejo considera que mi regreso beneficia a los accionistas, a los empleados, a la empresa y a Estados Unidos, me sentiría honrado de atender esa petición y volver a ejercer como director ejecutivo”, señaló.

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