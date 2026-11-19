Los agentes de inteligencia artificial con privilegios excesivos se perfilan como una de las principales vías de ataque hacia 2027. (Reuters)

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La empresa estadounidense de ciberseguridad BeyondTrust presentó sus principales predicciones para 2027. El informe, elaborado por su unidad de investigación Phantom Labs, identifica las amenazas emergentes, las tecnologías y los desafíos de gobernanza que se espera transformen la manera en que las organizaciones protegen identidades, gestionan privilegios y se defienden frente a ciberataques cada vez más autónomos durante los próximos cinco años.

“A medida que los agentes de IA asumen más responsabilidades en toda la empresa, el reto ya no consiste simplemente en determinar quién o qué tiene acceso, sino en comprender qué están autorizadas a hacer esas identidades, hasta dónde llega su autoridad y quién sigue siendo responsable de sus acciones”, afirmó Janine Seebeck, CEO de BeyondTrust.

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“Las organizaciones que tengan éxito en esta nueva era de la IA serán aquellas que integren la seguridad y la rendición de cuentas en el funcionamiento de los sistemas autónomos, manteniendo el control sobre los privilegios sin limitar la innovación que estas tecnologías hacen posible”.

El principio del privilegio mínimo gana relevancia como mecanismo para limitar el impacto de intrusiones vinculadas a sistemas autónomos. (Europa Press)

1. Un incidente con un agente de IA pondrá a prueba los protocolos de respuesta

La primera predicción anticipa que el primer incidente grave vinculado a un agente de inteligencia artificial será tratado como una amenaza interna. Un agente que opere con credenciales legítimas pondrá a prueba los modelos tradicionales de respuesta, lo que obligará a las organizaciones a definir con claridad quién tiene autoridad para desactivar sistemas autónomos antes de que ocurra un incidente, según Bradley Smith, vicepresidente sénior y subdirector de Seguridad de la Información de BeyondTrust.

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2. Los privilegios excesivos en agentes de IA se vuelven la vía de ataque principal

La segunda proyección señala que los agentes de IA con permisos excesivos se transformarán en un vector de ataque central. Los atacantes aprovecharán permisos legítimos para acceder a sistemas sensibles, lo que convierte al principio del privilegio mínimo en un elemento esencial para contener el impacto de una intrusión, de acuerdo con Sergio García, de Phantom Labs.

3. La proliferación de vulnerabilidades obliga a abandonar la estrategia de parchear todo

Según Tyler Jespersen, también de Phantom Labs, la investigación de vulnerabilidades asistida por IA acelerará su detección, en especial en el software de código abierto. Ese aumento de vulnerabilidades reportadas (CVE) hará inviable la estrategia de corregir cada falla de manera indiscriminada y reforzará la importancia de priorizar según inteligencia sobre amenazas, junto con la aplicación del privilegio mínimo.

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La investigación asistida por IA acelera la detección de vulnerabilidades en software de código abierto. (Europa Press)

4. Ciberataques entre inteligencias artificiales, a velocidad de máquina

La cuarta predicción plantea que la primera brecha de seguridad totalmente autónoma y reconocida públicamente podría registrarse en 2027. En ese escenario, agentes de IA identificarían vulnerabilidades de forma independiente, encadenarían técnicas de explotación y extraerían datos, mientras equipos de defensa también impulsados por IA responderían a la misma velocidad. La hipótesis corresponde a Christopher Hills, director de Estrategia de Seguridad de BeyondTrust.

5. Demostrar el control sobre la IA tendrá un costo financiero y regulatorio

Hills también anticipa que reguladores, auditores, aseguradoras y clientes exigirán cada vez más evidencias concretas de una gobernanza eficaz de la inteligencia artificial. Las organizaciones que no puedan demostrar controles adecuados enfrentarán consecuencias financieras y normativas, en un contexto donde las auditorías de control de IA ganarán peso.

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Otros escenarios analizados

Más allá de las cinco predicciones centrales, el informe examina riesgos adicionales, entre ellos las credenciales que permanecen activas en dispositivos empresariales desechados, una perspectiva sobre seguridad de identidades basada en la contención sistemática de riesgos, y el análisis de cómo las respuestas generadas por inteligencia artificial, cada vez más utilizadas para buscar información, pueden convertirse en nuevos puntos vulnerables aprovechados por ciberdelincuentes.

Reguladores, auditores y aseguradoras exigirán evidencias concretas de gobernanza sobre los sistemas de inteligencia artificial empresarial. (Europa Press)

El documento también explora escenarios de más largo plazo: la llegada del llamado “día Q”, cuando la computación cuántica permita descifrar datos actualmente protegidos; un futuro en el que la inteligencia artificial esté tan integrada en la vida cotidiana que deje de percibirse como una tecnología independiente; y los desafíos de seguridad asociados a la expansión de robots humanoides capaces de interactuar en el mundo físico.

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