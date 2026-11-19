Vista general del Burj Khalifa y el horizonte del centro de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. EAU tuvo una una entrada neta cercana a 9.800 millonarios el año pasado (REUTERS/Mohammed Salem/Archivo)

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Cuando la gente se va, muchos Estados no se preguntan por qué. Se preguntan cuánto pueden cobrarle antes de que cruce la puerta.

Nunca se movieron tantos millonarios como ahora. Según el Henley Private Wealth Migration Report, en 2025 se proyectaba que unos 142.000 millonarios cambiarían de país, y para 2026 la estimación trepa a 165.000, la cifra más alta de la serie. Se puede discutir la metodología, y se discute. Lo que no se puede discutir es la dirección.

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Los ganadores son conocidos: Emiratos Árabes Unidos, con una entrada neta cercana a 9.800 millonarios; Estados Unidos, con unos 7.500; Italia y Suiza, con alrededor de 3.600 y 3.000. Otros destinos son Uruguay, en general para familias latinoamericanas, y Mónaco o Bahamas, mayormente para deportistas. En ambos casos, lejos de los números de los demás países mencionados.

Del otro lado, el Reino Unido encabeza la lista de salidas con unos 16.500, seguido por China, India y, más atrás, Francia, Alemania y Corea del Sur.

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La gente con patrimonio vota con los pies

No hace falta ser un genio para leer el mapa. La gente con patrimonio vota con los pies. Se va de donde la tratan como una fuente de recaudación y se instala donde la tratan como un vecino o como un buen inversor. El caso británico es de manual: bastó desarmar el régimen de los non-doms para que el país que durante décadas atrajo capital del mundo entero pasara a exportarlo.

Un impuesto en la frontera

Frente a esa realidad, los gobiernos tienen dos caminos. El primero es mirarse al espejo y preguntarse por qué la gente se va. El segundo, mucho más cómodo, es ponerle un impuesto a la salida. Ahí aparecen los exit taxes.

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La lógica es sencilla. Al momento de dejar de ser residente, el Estado hace de cuenta que vendiste todo, o buena parte de lo que tenés, y te cobra el impuesto sobre una ganancia que nunca cobraste. No hubo venta, no hubo comprador, no entró un peso. Pero hay impuesto.

El argumento oficial es atendible en abstracto: si alguien construyó una empresa mientras vivía en un país, ese país quiere su parte de la ganancia acumulada antes de que la persona la realice en otra jurisdicción. Lo entiendo. Pero conviene llamar a las cosas por su nombre. Un exit tax es un impuesto sobre la decisión de irse, y trata al contribuyente como un activo del Estado que se le está escapando.

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No todas las salidas cuestan lo mismo

Dentro de lo malo, hay grados. Canadá, Australia, Sudáfrica y Noruega aplican una disposición ficticia amplia, pero con una regla que les da cierta coherencia: cuando alguien llega a vivir al país, sus activos se revalorizan a valor de mercado. Es el famoso rebasing. Así, si después se va, solo le cobran la ganancia generada durante su residencia. Me sigue pareciendo un impuesto sobre algo que no ocurrió, pero al menos es simétrico y previsible.

Un empresario que llegó a París o a Múnich con una compañía que ya valía mucho puede terminar pagando, al irse, sobre una ganancia que generó antes de pisar el país

El problema serio está en Europa continental. Francia, Alemania y los Países Bajos apuntan a las participaciones societarias relevantes y, como regla general, no revalorizan nada al llegar.

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Francia alcanza a quien fue residente al menos seis de los últimos diez años y tiene valores por más de 800.000 euros, o al menos el 50% de los beneficios de una sociedad.

Alemania exige siete de los últimos doce años y se conforma con una participación del 1%, o fondos con un costo superior a 500.000 euros.

Países Bajos fija el umbral en el 5% y puede alcanzar también a las pensiones.

Traducido: un empresario que llegó a París o a Múnich con una compañía que ya valía mucho puede terminar pagando, al irse, sobre una ganancia que generó antes de pisar el país. No es recuperar lo propio. Es cobrar lo ajeno.

Es cierto que hay diferimientos, cuotas y hasta condonaciones si no se venden las acciones en cierto plazo. Pero fuera de la Unión Europea suelen exigir garantías. Es decir, el Estado te deja ir, pero con una cadena larga y la llave en su bolsillo.

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Estados Unidos: el pasaporte como ancla

Estados Unidos juega en otra liga. Grava a sus ciudadanos por su renta mundial vivan donde vivan, algo que casi ningún otro país del mundo hace. Y para quien decide renunciar a la ciudadanía, o para ciertos titulares de green card de larga data (más de siete años), tiene preparado un mark-to-market: si califica como covered expatriate, por ejemplo con un patrimonio neto superior a USD 2 millones, se considera que vendió casi todo el día anterior a irse.

Es decir, en Estados Unidos uno no se va del sistema mudando la residencia. Se va devolviendo el pasaporte, y pagando por hacerlo. Lo digo como alguien que trabaja todos los días con estructuras en ese país y que lo considera, en muchos aspectos, un gran destino para el patrimonio. Pero en esto no tiene defensa: la ciudadanía no debería funcionar como una hipoteca.

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La lección que nadie quiere aprender

Hay un dato que debería incomodar a más de un ministro de Economía. Italia y Suiza, dos de los grandes receptores netos de millonarios, no tienen un exit tax general para personas físicas. Atraen capital porque no lo encierran. El Reino Unido tampoco lo tiene y, aún así, pierde gente: no por falta de impuesto en la salida, sino por haber subido el costo de quedarse.

El exit tax es la confesión de un fracaso. Un país que necesita cobrarle a la gente para que no se vaya ya perdió la discusión de fondo, que es la de ofrecer un lugar donde valga la pena quedarse. La competencia fiscal no es una amenaza para los Estados. Es el mejor límite que tenemos contra su voracidad.

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Para quienes asesoramos familias, la conclusión práctica es otra, y es urgente. La mudanza no se planifica el día que se compra el pasaje. Se planifica años antes: qué activos se tienen, en qué estructura, en qué jurisdicción se está entrando y si esa jurisdicción revaloriza al llegar o no, qué dice el tratado aplicable y qué reglas anti-abuso pueden activarse. Quien se instala en un país con exit tax sin haber pensado en la salida está firmando un contrato sin leer la cláusula de rescisión.

La libertad de irse es parte del derecho de propiedad. Si no puedo llevarme lo que es mío sin pagar rescate, lo mío no es tan mío. Y eso, para quienes creemos en la propiedad privada como base de una sociedad libre, no es un tecnicismo tributario. Es el centro de la cuestión.