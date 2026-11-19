Activar el modo avión puede hacer que el teléfono complete su carga en menos tiempo. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Cargar el celular en modo avión puede acelerar el proceso para llegar al 100%. Según la empresa española Yup Charge, activar esta función durante la carga puede reducir hasta un 25% el tiempo necesario, porque el dispositivo deja de destinar energía a mantener activas las conexiones de WiFi, datos móviles y Bluetooth.

Cuando el teléfono opera en modo normal, sus radios de comunicación trabajan de forma continua en segundo plano y consumen energía que compite con la que entra por el cargador.

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Al desactivar esas funciones con el modo avión, una mayor parte de la corriente disponible se destina a reponer la batería. El resultado es una carga más rápida, sin necesidad de comprar accesorios adicionales.

Al limitar las conexiones, más energía se concentra en recargar la batería. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Por qué el modo avión acelera la carga

El modo avión desactiva las antenas de radio, suspende las notificaciones y detiene la sincronización de aplicaciones. Según Yup Charge, esto permite que una mayor proporción de la corriente se dirija a las celdas de la batería, lo que explica la diferencia de velocidad.

El recurso es útil cuando se dispone de poco tiempo y se necesita que el dispositivo esté listo cuanto antes.

Sin embargo, el modo avión solo optimiza la velocidad de carga. La salud de la batería a largo plazo depende de otros hábitos.

No es recomendable llevar la batería al máximo en todas las cargas. REUTERS/Maxim Shemetov

Además, no es un opción viable si es necesario estar pendiente de un mensaje o llamada. En estos casos, lo recomendable es activar el modo de ahorro de batería presente en varios celulares, disminuir el brillo de la pantalla, desactivar el Bluetooth y limitar el uso de manera considerable.

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Cómo cuidar la batería del celular

El primero consejo es usar siempre el cargador original o uno certificado y compatible con el modelo del dispositivo. Esto garantiza que la corriente suministrada sea la adecuada y evita daños internos.

Conviene evitar cargar el celular hasta el 100% de forma constante. Lo recomendable es mantener el nivel de batería entre el 20% y el 80%, ya que los ciclos completos de carga reducen su vida útil con el tiempo. Las descargas totales frecuentes también aceleran el deterioro.

Otro hábito recomendado es evitar el uso intensivo del teléfono mientras se carga. El calor generado eleva la temperatura interna y afecta tanto la velocidad de carga como el estado general de la batería.

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Dejar el celular enchufado por períodos prolongados puede producir pequeñas recargas repetidas que favorecen el desgaste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las temperaturas extremas, tanto el calor como el frío, son uno de los principales factores de degradación en las baterías modernas. La vida útil de una batería de celular ronda entre dos y tres años, equivalentes a entre 300 y 500 ciclos completos de carga.

Un mal manejo puede acortar ese período y provocar descargas rápidas, apagados inesperados y una reducción en el rendimiento general del teléfono, ya que muchos sistemas limitan la velocidad del procesador cuando detectan un deterioro avanzado de la batería.

Las cargas cortas y el riesgo de dejarlo conectado

Dejar el celular cargando toda la noche no es una práctica recomendada, aunque los teléfonos inteligentes modernos detienen el flujo de energía al llegar al 100%. El problema es el goteo continuo de carga posterior, que genera calor y acelera el desgaste de la batería.

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El calor y el frío intensos pueden acelerar el deterioro de las baterías. REUTERS/Bruna Casas

Según Isidor Buchmann, de Battery University, cargar el dispositivo en intervalos cortos durante el día es una práctica más saludable.

Honor e ingenieros de Xiaomi coinciden en esa postura: las cargas cortas y frecuentes reducen el desgaste. Aunque el teléfono detiene la carga al llegar al máximo, permanecer conectado durante muchas horas genera microciclos de recarga que deterioran la batería con el tiempo.

“El calor es el principal enemigo silencioso de la batería”, advirtió Juan Pablo Cortés, director de ventas de Xiaomi Colombia.