Qué hacer en caso de robo de celular: guía de 7 pasos para proteger datos y dinero

La pérdida de un teléfono pone riesgo varios activos digitales de las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El robo de un celular puede abrir la puerta a accesos no autorizados al correo, cuentas bancarias, billeteras virtuales y redes sociales, así que actuar con rapidez reduce el riesgo de estafas, suplantación de identidad y movimientos de dinero no autorizados.

ESET sugiere seguir una secuencia de medidas para bloquear el dispositivo, impedir el uso del número telefónico y asegurar los servicios vinculados. La prioridad debe ser resguardar la información personal y financiera, sin intentar recuperar el teléfono por cuenta propia.

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Qué hacer al instante de perder el celular

El primer paso consiste en contar con otro dispositivo conectado a internet. Puede ser una computadora, una tablet o el teléfono de una persona de confianza. Ese acceso permitirá ingresar a las cuentas asociadas al dispositivo robado y activar las funciones de bloqueo remoto.

Se debe buscar un nuevo dispositivo para bloquear las cuentas personales en el teléfono robado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene hacerlo cuanto antes, porque el celular puede contener sesiones abiertas en aplicaciones de mensajería, correo, bancos o billeteras digitales. Desde otro aparato es posible revisar notificaciones, modificar contraseñas y contactar a la empresa de telefonía.

Cómo bloquear el celular de forma remota

En los teléfonos con Android, se debe ingresar a Google Localizador con la cuenta asociada al dispositivo. La función de bloqueo remoto permite restringir el acceso al dispositivo y, según el caso, consultar su ubicación, hacerlo sonar o dejar un mensaje en pantalla.

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Quienes usen un iPhone pueden entrar al buscador de iCloud, seleccionar el dispositivo y activar el “Modo perdido”. Esta herramienta bloquea el acceso e incluye opciones para mostrar un mensaje y consultar la ubicación.

Los delincuentes pueden acceder a información personal y bancaria guardada en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué momento conviene borrar los datos del celular

Si existe riesgo de que extraños accedan a información sensible, una alternativa es seleccionar la opción “Borrar este dispositivo”. La medida elimina el contenido almacenado en el teléfono, aunque suele ser irreversible y puede impedir su posterior localización.

La decisión depende del tipo de datos guardados en el dispositivo. Fotos, documentos, claves, aplicaciones financieras y conversaciones pueden justificar el borrado remoto.

ESET advierte que, aun si la ubicación muestra que el celular está en movimiento o en un lugar identificable, no se debe intentar recuperarlo de manera personal. Esa información debe comunicarse a las autoridades.

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Por qué se debe bloquear la tarjeta SIM

Se debe contactar a la compañía telefónica para solicitar el bloqueo de la tarjeta SIM o eSIM. Aunque la pantalla del celular haya quedado bloqueada, el número telefónico puede seguir habilitado para recibir llamadas y mensajes.

Es clave bloquear la tarjeta SIM para evitar suplantaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este punto es relevante porque muchas plataformas envían códigos de verificación por SMS para recuperar contraseñas o validar operaciones. El bloqueo de la línea reduce la posibilidad de que alguien reciba claves temporales para ingresar a bancos, billeteras virtuales, cuentas de correo, WhatsApp o redes sociales.

Qué claves se deben cambiar primero

La pauta es modificar de inmediato las contraseñas de los servicios principales. Entre ellos figuran el homebanking, el correo, las billeteras virtuales, WhatsApp, las redes sociales y las cuentas de Apple o Google. El correo debe tener prioridad porque suele funcionar como vía de recuperación para otras plataformas.

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Además, es necesario cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos. Esa opción suele estar disponible en la configuración de seguridad de cada servicio.

Cómo saber si hubo movimientos de dinero

Desde una computadora o teléfono alternativo, se debe ingresar a los sitios oficiales del banco y de las billeteras virtuales. Allí conviene revisar transferencias, compras, pagos, solicitudes de crédito, cambios de contraseña o nuevas cuentas vinculadas que no hayan sido autorizadas.

Se debe cambiar las contraseñas de los servicios financieros para reducir fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquier operación sospechosa, la comunicación con la entidad es clave. El banco o la app financiera puede bloquear tarjetas, limitar transferencias y aplicar medidas preventivas sobre la cuenta.

Por qué se debe denunciar el robo del celular

La denuncia ante las autoridades ofrece un respaldo legal frente a posibles fraudes posteriores cometidos con el dispositivo, la línea o los datos personales. Es clave aportar el número de teléfono, el modelo del celular, el número de serie o IMEI si está disponible, sumado a capturas de operaciones desconocidas.

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Asimismo, conviene avisar a familiares, amistades, compañeros de trabajo y contactos frecuentes. Quien tenga el celular puede intentar enviar mensajes para pedir dinero, solicitar códigos de verificación o hacerse pasar por la víctima.