El proceso es sencillo y no requiere ningún registro adicional. Hay que ingresar a la página oficial de GTA VI. (Composición Infobae: rockstargames.com)

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GTA 6 ya está disponible en PS5 y Xbox Series X|S y, junto al lanzamiento, Rockstar Games cumplió su promesa: el mapa de Leonida y el arte de portada del juego ya se pueden descargar gratis desde la web oficial, una alternativa pensada para compensar la ausencia del tradicional mapa físico que solía incluirse en las cajas de la saga.

La noticia llega en medio de un lanzamiento que combina éxito de crítica y ventas con una polémica puntual sobre el formato físico del título. La edición en caja de GTA 6 no trae disco ni mapa impreso, solo un código de descarga y un póster a doble cara.

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Ante los reclamos de parte de la comunidad, la desarrolladora decidió liberar estos materiales de forma digital para todos los jugadores.

Así luce el mapa de Leonida de GTA 6. (rockstargames.com)

Cómo descargar el mapa de Leonida y el póster de GTA 6

El proceso es sencillo y no requiere ningún registro adicional. Hay que ingresar a la página oficial de GTA VI, en www.rockstargames.com/VI, y desde el menú de tres rayas ubicado en la esquina superior derecha seleccionar la pestaña de Multimedia o Arte y fondos de pantalla.

Allí aparecen cuatro elementos disponibles para descarga: el mapa de Leonida y el póster de arte de portada, cada uno en dos versiones, una estándar y otra pensada específicamente para impresión.

Ambos archivos comparten las mismas dimensiones: 19,25 de ancho por 26,33 pulgadas de alto, equivalentes a 48,9 de ancho por 66,9 centímetros de alto. Cabe señalar que la calidad es alta y a todo color, aunque el resultado final dependerá de la impresora o el formato que elija cada usuario para imprimirlo.

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El póster oficial de GTA 6 se puede descargar desde la página de Rockstar. (rockstargames.com)

Por qué conviene tener el mapa de Leonida a mano durante el juego

Contar con este recurso fuera de la pantalla principal cambia la forma de jugar durante las primeras horas, sobre todo para quienes buscan explorar sin depender todo el tiempo del menú interno.

Se trata, además, del primer diseño geográfico oficial de Leonida. Durante años, la comunidad solo contó con mapas elaborados por fans a partir de filtraciones, pero ahora existe un plano real que detalla con precisión las infraestructuras viales de Vice City, los pantanos de Grassrivers, Port Gellhorn y la disposición de los Cayos de Leonida.

Guardar una copia digital en una tablet, o imprimir el mapa, permite planificar rutas y localizar vías fluviales sin pausar la partida para abrir el menú, lo que favorece una experiencia más inmersiva.

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El archivo fue exportado por los propios desarrolladores con fines de impresión, por lo que puede llevarse a un centro de copiado para obtener un póster físico con calidad profesional, similar al que acompañaba a las ediciones clásicas de la saga.

Grand Theft Auto VI cuenta con un sistema de robo de vehículos más profundo y realista, donde el nivel de seguridad depende del modelo y antigüedad del coche.

Por último, el mapa permite identificar con rapidez las transiciones entre zonas urbanas densas y áreas salvajes, como el Parque Nacional Monte Kalaga o Ambrosia, lo que ayuda a anticipar si una misión requerirá un vehículo todoterreno, una lancha o un auto deportivo.

El futuro de la edición física de GTA 6

Pese a la disponibilidad gratuita de estos materiales, persiste la expectativa por una edición física completa, con disco incluido. Esa posibilidad no está descartada del todo, y podría concretarse si Rockstar decide llevar GTA VI a PC o a Nintendo Switch 2 en el futuro.

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Por el momento, el juego está disponible en PS5 y Xbox Series X|S, tanto en formato físico con código en caja como en formato digital, mientras que el mapa de Leonida y el póster de arte pueden descargarse de manera gratuita desde la web oficial de Rockstar Games.