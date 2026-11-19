Google Maps cuenta con nuevas funciones de IA que son manejadas con Gemini. (Google)

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Organizar un viaje implica coordinar reservas de hotel, traslados y actividades para cada día, una tarea que suele llevar horas de búsquedas dispersas entre sitios web y aplicaciones. Google Maps incorporó herramientas que reducen ese trabajo al concentrar la planificación en un solo lugar.

Estas funciones permiten armar itinerarios, aprovechar información ya guardada en el correo electrónico, localizar sitios marcados previamente y ajustar los planes sobre la marcha sin rehacer todo el recorrido.

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Funciones de Google Maps para viajes

Itinerarios día por día con Ask Maps

La función Ask Maps permite generar un plan de viaje completo a partir de una solicitud en lenguaje natural. En lugar de entregar una lista extensa de lugares para visitar, organiza las sugerencias en un itinerario dividido por jornadas, con las ubicaciones marcadas directamente en el mapa.

Esto resulta útil cuando un viaje debe combinar distintos elementos en pocos días: reservas de hotel, traslados en tren, recorridos turísticos y actividades pensadas para los integrantes más jóvenes del grupo.

FILE PHOTO: Google Maps app logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ask Maps es una herramienta que convierte una petición escrita, como pedir un itinerario de varios días con sitios turísticos y actividades específicas, en un plan organizado por jornadas con cada parada ubicada en el mapa, lo que ofrece un punto de partida antes de revisar los detalles de forma manual.

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La herramienta no reemplaza la verificación personal de horarios o disponibilidad, pero ordena de entrada las posibilidades según la lógica de proximidad y tiempo disponible en cada día del recorrido.

Recomendaciones personalizadas a partir de Gmail

Ask Maps puede conectarse con la información almacenada en Gmail, incluidas las reservas de hotel, para ajustar sus sugerencias a los datos concretos del viaje. Esto evita el paso de copiar manualmente la dirección del alojamiento desde un correo de confirmación hacia el mapa.

Con esa conexión activa, es posible formular preguntas como cuáles son los sitios familiares cercanos a un hotel en una ciudad determinada, o buscar restaurantes que se ajusten a restricciones alimentarias específicas, además de identificar lugares de interés entre dos actividades ya planificadas.

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Esta integración resulta particularmente útil cuando se viaja con niños pequeños, ya que permite anticipar qué hay alrededor del punto de hospedaje y reducir desplazamientos innecesarios durante la estadía.

Búsqueda de lugares guardados sin recorrer listas completas

Durante la investigación previa a un viaje es habitual marcar en Goo

Cuatro funciones con inteligencia artificial que integrará Google Maps. (Foto: Google Maps)

gle Maps numerosos sitios: atracciones, restaurantes y experiencias que se quieren incluir en el recorrido. Con el tiempo, esas listas acumulan decenas de puntos que se vuelven difíciles de ubicar cuando se necesitan.

Ask Maps permite consultar esos lugares guardados mediante una pregunta directa, sin necesidad de abrir las listas y desplazarse entre los pines uno por uno. Por ejemplo, se puede solicitar que muestre experiencias específicas guardadas cerca de una ciudad puntual, como un paseo en trineo tirado por perros.

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Además de localizar el sitio, la función permite revisar los detalles guardados antes de decidir qué incorporar al itinerario final, lo que simplifica la selección cuando existen varias opciones similares marcadas durante la planificación.

Modificación del plan sin rehacer el itinerario completo

Los imprevistos son frecuentes durante un viaje, sobre todo cuando se viaja con niños pequeños que pueden alterar los tiempos previstos para cada actividad. Un cambio en una parada puede afectar el orden de las siguientes, lo que suele obligar a reorganizar el resto de la jornada.

Una persona utiliza Google Maps en su teléfono móvil mientras camina por una calle concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ask Maps permite editar el itinerario mediante solicitudes de seguimiento en lugar de empezar de nuevo. Es posible pedir que se elimine una parada, que se sume una atracción cercana o que se modifique el orden de las actividades planificadas.

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Si una actividad termina antes de lo previsto, por ejemplo, se puede solicitar que la herramienta encuentre otro sitio de interés cercano y lo incorpore al plan existente. Esta posibilidad de ajuste evita reorganizar manualmente cada parada del recorrido cuando surge un cambio de último momento.