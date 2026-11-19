Tras confirmar el final de su relación con Juan Manuel Ramírez, Marta Fort se refirió a la posibilidad de ser madre y aseguró que, en su situación actual, tendría un hijo. La influencer había hecho pública la ruptura luego de cinco meses de noviazgo.
En una conversación con Charlotte Caniggia, en su programa en Blender, la hija de Ricardo Fort planteó sin vueltas su deseo: “Yo hoy, hoy, hoy, tendría un pibe”. La hermana de Alex Caniggia reaccionó con sorpresa y discrepó con ella. “¿En serio? No, vos no tendrías. No, no”, le respondió.
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Fort sostuvo su postura y vinculó el embarazo con la exposición pública y las campañas comerciales. “Sí, re. Facturás mucho más estando embarazada, boluda. Porque la gente tiene ese morbo, no me jodas. Obvio”, afirmó.
Ante la consulta de Charlotte sobre esa observación, Marta amplió su idea: “Tiene el morbo de no sé, pone que me, me llaman de lencería, ¿no? Tienen morbo de, de, de la mina embarazada sexy, no me jodas”.
Sin embargo, aclaró que solo contemplaría la maternidad en solitario al llegar a una edad que considere límite para buscar una pareja. “No, tendría un hijo sola solamente si cumplo cierta edad en la que digo bueno, este es mi límite de bancar hacia tener una pareja. Bueno, es treinta y siete”, explicó.
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La influencer también imaginó cómo sería su presente si hubiera mantenido una relación estable durante los últimos años de su vida. “Pero si ahora, ahora, hoy, hoy, hoy, yo hubiera tenido... No, yo hubiera tenido una pareja de hace varios años y quizá pasamos varias cosas y qué sé yo, hoy, hoy o estaría embarazada o con el bebe acá”, dijo con firmeza.
Charlotte Caniggia le advirtió que la mirada sobre el tema puede cambiar con el paso del tiempo. “Yo decía eso a tu edad y después cuando tengas mi edad vas a decir ni en pedo. Yo, yo tendría, pero ahora no. Primero que es mucho trabajo tener un bebé. Cuando seas tía vas a ver que un bebé conlleva todo tu tiempo”, señaló.
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En otro tramo de la charla, Marta Fort contó que en ocasiones hizo comentarios críticos sobre otras figuras sin advertir quiénes estaban cerca. El tema surgió cuando Charlotte Caniggia relató que suele conversar con Cris sobre “chongos”, otras famosas y asuntos que critican.
“Uy, con Cris hablamos de chongos, hablamos de otras famosas, criticamos. Él es muy criticón, te aviso”, dijo Caniggia. Ante la pregunta de Fort sobre qué famosa había recibido más cuestionamientos, Charlotte respondió sin dudas: “Uy, hay varias que andamos hablando mal de ellas. Pero no, es copado. Cris es copado, ¿viste? Tiene, tira esos chistes de humor negro, pero lo queremos”.
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Marta recordó entonces una situación que vivió en el programa. “No, a mí lo que me pasó acá a veces es que he fulminado a cada una, que después, claro, no me di cuenta. Y había tipo una de las Angelitas de, de LAM sentada al lado mío”, relató entre risas.
En ese momento, Charlotte reaccionó sorprendida: “Me muero. ¿Y, y qué onda? Ay, qué vergüenza. No, no, no. ¿Y qué hiciste? Como: ay, perdón”.
Fort explicó que prefirió actuar con naturalidad y agregó que quizá no hubo consecuencias porque sus dichos no llegaron a las personas aludidas. “No, no, me hice la bolu….Entiendo igual que por acercamiento quizás no me haya prendido fuego. O sí, no me enteré. Porque creo que me metí a tres famosos al hilo así, los descuarticé a los tres. No, hay que tener cuidado cuando uno habla mal de la gente, bolu...”, cerró.
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