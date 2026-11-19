(Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

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La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador informó este 19 de noviembre que entregó equipo y asistencia técnica a DoctorSV para reforzar la atención médica, la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante amenazas sanitarias. Los recursos se distribuirán entre un laboratorio de simulación, un centro de capacitación y una unidad especializada de monitoreo epidemiológico.

La contribución forma parte de la cooperación estadounidense en materia de salud con el país centroamericano. Durante los últimos 12 meses, ese respaldo alcanzó cerca de USD 1 millón en equipos y asistencia técnica, según el comunicado de la representación diplomática.

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El acto contó con la participación de David Kryzwda, ministro consejero en funciones de la Embajada de Estados Unidos, y del director de DoctorSV, el médico Manuel Bello.

“Las sociedades que invierten en el bienestar de su gente invierten en el futuro. El Salvador tiene esto muy claro y ha definido sus prioridades: detectar enfermedades a tiempo, formar a su personal y responder con rapidez”, afirmó Kryzwda, de acuerdo con la Embajada.

(Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

El equipo apunta a centralizar información para detectar amenazas sanitarias

La entrega incluyó licencias para visualización y análisis de datos, computadoras portátiles, monitores, estaciones de trabajo, infraestructura de red y materiales para la instalación de los sistemas. Los insumos permitirán fortalecer la capacidad tecnológica de DoctorSV, plataforma nacional de atención clínica en El Salvador.

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Parte del equipamiento se destinará al centro de monitoreo epidemiológico, que tendrá herramientas para reunir y procesar datos de distintas fuentes. El objetivo consiste en elaborar tableros de control, observar tendencias y detectar señales que puedan alertar sobre una posible amenaza para la salud pública.

La Embajada estadounidense indicó que estas capacidades pueden aportar información para que las autoridades sanitarias adopten decisiones con mayor rapidez. La integración de datos y herramientas analíticas busca identificar posibles riesgos antes de que se extiendan.

El apoyo también contempla asesoría para desarrollar flujos de trabajo, protocolos clínicos y programas de formación del personal. La cooperación incluye aspectos operativos y técnicos para mejorar el uso de los equipos dentro de la red de atención.

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(Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

El laboratorio de simulación permitirá entrenamientos sin patógenos vivos

Otro de los destinos de los recursos será un laboratorio de simulación médica. El espacio estará preparado para prácticas sobre escenarios de brotes, coordinación institucional y toma de decisiones durante emergencias sanitarias.

Según el comunicado, las actividades no implicarán la manipulación de patógenos vivos ni la realización de pruebas a pacientes. El centro funcionará como un entorno de entrenamiento para reproducir situaciones de respuesta sanitaria sin riesgo biológico directo.

La formación mediante simulaciones busca preparar a profesionales de la salud y equipos de coordinación ante eventos que requieran una actuación conjunta. Los ejercicios pueden abarcar la detección inicial de un caso, la comunicación entre áreas y la organización de medidas de respuesta.

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El proyecto también prevé un centro de capacitación, que concentrará parte de las actividades de formación vinculadas a los nuevos sistemas y protocolos. La iniciativa se integra a la expansión de DoctorSV dentro del sistema de atención clínica salvadoreño.

Un millón de dólares, un laboratorio sin patógenos y un acuerdo bilateral: el plan de EE.UU. para blindar la salud de El Salvador (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

La cooperación se vincula con un acuerdo sanitario firmado en febrero

La entrega se enmarca en la Estrategia de Seguridad Sanitaria Global de Estados Unidos y en el memorando de entendimiento sobre cooperación en salud que ambos gobiernos suscribieron el 27 de febrero de 2026.

Ese acuerdo plantea acciones para reforzar la prevención, la detección y la respuesta frente a enfermedades infecciosas. La Embajada sostuvo que el respaldo busca acompañar los esfuerzos de las instituciones salvadoreñas para identificar y contener amenazas antes de que alcancen el territorio nacional.

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La cooperación bilateral incluye capacidades de diagnóstico situacional, vigilancia y preparación de personal, áreas que forman parte de la seguridad sanitaria y de la prevención de emergencias de salud pública.

La representación estadounidense señaló que la nueva entrega reafirma el compromiso de ambos países con la protección de las comunidades y con una respuesta coordinada frente a riesgos sanitarios compartidos.