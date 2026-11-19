El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó la historieta Wan iwanka natka sobre la resistencia de las mujeres miskitas de Nicaragua./ (Cejil)

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentó “Wan iwanka natka” (Nuestra forma de vida), una historieta sobre la resistencia y los derechos de las mujeres miskitas de Nicaragua, elaborada junto con organizaciones de comunidades de la Costa Caribe. La publicación busca difundir sus memorias, denuncias y reclamos ante la violencia que afecta a los pueblos indígenas.

La obra, anunciada el 18 de noviembre desde San José, Costa Rica, se construyó a partir de un proceso participativo entre mujeres miskitas y el equipo técnico de Cejil. Las organizaciones comunitarias trabajaron en los guiones y revisaron las ilustraciones del artista gráfico Olman Bolaños.

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Según Cejil, la historieta surgió de la necesidad de explicar la lucha de las comunidades, las razones que llevaron a solicitar medidas de protección y las formas de resistencia frente a las agresiones. El cómic propone una narrativa visual que recoge experiencias de mujeres indígenas y sitúa el territorio como parte central de su identidad, su subsistencia y su vida colectiva.

Las mujeres miskitas denuncian que sus territorios ancestrales han sufrido invasiones de grupos de colonos armados. De acuerdo con Cejil, esos grupos han cometido despojos, saqueos, asesinatos, hechos de violencia sexual y desplazamientos forzados contra poblaciones indígenas de la Costa Caribe nicaragüense.

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Recientemente, colonos armados irrumpieron en la comunidad indígena de Alal y forzaron la huida de sus habitantes hacia zonas boscosas./ (Artículo 66)

La organización también cuestionó el incumplimiento del proceso de saneamiento previsto en la Ley 445, la norma que reconoce la propiedad comunal de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Ese procedimiento busca resolver la situación de ocupantes no indígenas en territorios titulados, pero permanece pendiente en zonas que abarcan a más de 304 comunidades, según los datos difundidos por Cejil.

La falta de aplicación efectiva de esa ley ha sido señalada por organismos internacionales como uno de los factores que facilitaron las ocupaciones de tierras comunales y el avance de actividades extractivas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua responde a un patrón de acciones y omisiones estatales que favorecieron el despojo territorial y la explotación de recursos naturales.

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La CIDH alertó por ataques, amenazas y detenciones arbitrarias

El 9 de noviembre, la CIDH condenó nuevos ataques armados contra comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. El organismo informó que, entre el 18 y el 19 de octubre, colonos armados atacaron el territorio Mayangna Sauni As, en el municipio de Bonanza.

Según la Comisión, la incursión dejó dos muertos, Dionicio Hernández Bruno, de 54 años, y su hijo José Wilmer Hernández, de 24, además de viviendas incendiadas en la comunidad de Dimanwas. El organismo también registró el asesinato de un habitante de Alal el 19 de septiembre, en un hecho vinculado con disputas territoriales.

Bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han registrado muchos hechos de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes indígenas en Nicaragua. /(Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

La CIDH señaló que 47 familias indígenas de la comunidad de Wilu enfrentaron amenazas de muerte, ocupación de parcelas y destrucción de cultivos entre agosto y septiembre. Además, recibió denuncias sobre violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes indígenas, desplazamientos y persecución contra autoridades comunitarias, guardabosques y defensores territoriales.

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El organismo regional indicó que al menos 20 personas miskitas y mayangnas permanecen privadas de libertad de forma arbitraria. También pidió al régimen de Nicaragua que investigue los ataques, sancione a los responsables, garantice protección con enfoque étnico-cultural y de género, y detenga la violencia y el despojo.

Cejil afirmó que mantendrá su acompañamiento a las comunidades indígenas en la defensa de su vida, su cultura y sus territorios ancestrales.