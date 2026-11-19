Ángel de Brito fue entrevistadopor Primicias Ya en América TV. El presentador se refirió a las supuestas amenazas recibidas

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El regreso del Wandagate al centro de la escena mediática argentina trajo consigo una nueva catarata de versiones. Una de ellas apuntó a Ángel de Brito como supuesto destinatario de amenazas por parte de Leandro Paredes o de la barra brava de Boca Juniors, luego de que el conductor instalara un enigmático en su streaming vinculado a la China Suárez y a un futbolista casado. La versión circuló con fuerza, pero De Brito la desarmó de raíz.

Todo comenzó en Ángel Responde, el programa que De Brito conduce por Bondi Live. En ese espacio retomó una versión que circulaba desde el Wandagate de 2021: la existencia de un supuesto encuentro entre la China Suárez y un futbolista argentino casado. Sin dar un nombre, lanzó una pista que el público decodificó con rapidez.

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“Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa”, afirmó. Y agregó: “Ojos lindos, bien”. Las referencias fueron asociadas de inmediato en redes sociales con Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors y la Selección Argentina.

Ángel de Brito desmintió versiones de amenazas contra él

De Brito aclaró que nunca mencionó a Paredes

Lejos de haber nombrado directamente al jugador, De Brito subrayó ante el cronista de Primicias Ya que sus palabras fueron distorsionadas. “Estábamos con el tema de la China Suárez, de Icardi, Wanda, la pelea, del video. Analía Franchín hizo un enigmático en A la Barbarossa, y dieron a entender, y yo expliqué lo que estaba dando a entender”, detalló. “Ni siquiera nombré a Paredes”, remarcó.

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El conductor también destacó la buena relación que mantiene con el futbolista: “Yo con Paredes tengo una excelente relación, le hice una nota el año pasado y lo contaba en Bondi. En la revista Gente me dio una nota con Camila, charlamos ahí lo más bien”. Y cerró con un mensaje directo a quienes difundieron la versión de las amenazas: “Todo invento. Dejen de escuchar inventadores profesionales”.

Ante la consulta sobre las presuntas amenazas, De Brito fue tajante: “Todo mentira, absolutamente mentira. No recibí ninguna amenaza”. Y añadió el conductor de LAM: “Están todo el día diciendo boludeces”.

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De Brito también cuestionó a otros periodistas que, según él, celebraron la versión. “Algunos veo que lo disfrutan”, señaló. Cuando le preguntaron por qué creía que eso ocurría, respondió sin rodeos: “Porque son unos pelotudos, ¿qué querés que te diga?”. Luego trazó una comparación: “Después cuando los amenazan a ellos salen llorando y hacen unos descargos. No es gracioso reírse de que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó”. Marina Calabró, presente en la nota, cerró el intercambio con una síntesis: “La desmentida es categórica”.

La actriz China Suárez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que critica pide que no la relaciones con "gente que ni conozco"

La China Suárez salió a desmentir antes que nadie

Antes de que De Brito tomara la palabra, Eugenia “China” Suárez ya había reaccionado. La actriz publicó una historia de fondo negro con letras blancas en sus redes sociales en la que pidió que dejaran de vincular su nombre con personas que, según afirmó, ni siquiera conoce.

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“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió. El descargo llegó en medio de la difusión del video completo de su pelea con Wanda Nara, registrada en la casa de Mauro Icardi, y amplificó la atención sobre el episodio.

El episodio se enmarca en la saga de escándalos que rodean el Wandagate, que volvió a encenderse tras la publicación del video completo de la pelea entre Wanda Nara y Eugenia Suárez, y que continúa generando versiones y cruces en el convulsionado mundo del espectáculo argentino.

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