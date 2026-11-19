La salida a cotización de Anthropic fue uno de los sucesos financieros del año.

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Los activos argentinos fueron otra vez los más golpeados en una rueda atribulada por la histórica salida a cotización del gigante tecnológico Anthropic (+17%) en Wall Street, en medio de una dinámica negativa para los mercados globales.

En dicho contexto, las acciones y los bonos operaron con gruesos números rojos. El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 2% en pesos, en los 80.831 puntos.

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Los bonos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 3% en promedio, con desplomes de hasta 4%, como el caso de del AL41D, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzó 81 para la Argentina, en los 931 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York abundaron las bajas. Entre los valores más representativos, YPF cayó 5,1% (a USD 33,28, piso desde el 7 de enero de 2026), Grupo Galicia perdió 6,2% (a USD 26,06, piso desde marzo de 2024), Pampa Energía resignó 0,6%, Mercado Libre restó 4,8% y Vista Energy cayó 3,3 por ciento. Las mayores bajas fueron para Banco Supervielle (-10,4%) y Bioceres (-9%).

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“En la plaza local, los activos argentinos sufrieron un duro revés y se acoplaron de lleno al castigo externo, sumado a la cautela doméstica en torno al frente cambiario y financiero. Los títulos públicos en dólares registraron caídas generalizadas de hasta 3,9% a lo largo de ambas legislaciones, lo que impulsó al indicador de riesgo país”, sintetizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Alan Versalli, estratega de Cocos, subrayó que “la reciente presión sobre los dólares financieros y el deterioro de los bonos soberanos argentinos responden a una combinación de factores monetarios, financieros y políticos. Si bien ambos movimientos están relacionados, entendemos que es importante distinguir sus determinantes, dado que no necesariamente responden a los mismos factores ni operan sobre los mismos horizontes temporales”.

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“En el frente cambiario, la ampliación de la brecha refleja una mayor demanda relativa de cobertura en dólares, en un contexto en el que las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio y las condiciones de liquidez adquieren especial relevancia. En cuanto al riesgo país, creemos que el componente político está adquiriendo un protagonismo creciente. Aunque todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el mercado comienza a incorporar en los precios de los activos distintas probabilidades de continuidad del programa económico”, acotó Alan Versalli.

Anthropic escaló casi 17%

Las acciones de Anthropic PBC operaron al cierre con alza de 16,8%, a USD 96,98, en Wall Street, tras un máximo de USD 111,50 en los primeros negocios, después de que la ampliación de su oferta pública inicial (OPI) y colocación privada por USD 107.300 millones superara el récord de SpaceX. La OPI se concretó a 83 dólares.

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“La suba de Anthropic en sus primeras ruedas confirma que había una enorme expectativa por su llegada a Wall Street. En esta línea, causó algo parecido a lo que vimos hace unos meses con SpaceX. Cuando una compañía tan conocida empieza a cotizar, hay muchísima expectativa y un fuerte interés por participar que lleva a que los inversores quieran entrar al mismo tiempo. Puede impulsar muy rápido el precio, pero también conlleva correcciones importantes. A pesar del entusiasmo inicial, lo interesante es mirar cómo este tipo de salidas a bolsa están acercando a nuevos inversores a los mercados globales”, afirmó Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

Los indicadores de Wall Street negociaron con tendencia negativa, pese a un arranque alentador. El panel tecnológico Nasdaq cedió 2,3% y el Dow Jones de industriales cayó un 2,2 por ciento. Las acciones de Nvidia descontaron el rebote de precios de hasta 4% más temprano y cerraron un 3,3% negativo, en la sexta sesión consecutiva en baja.

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El panel Merval medido en dólares cerró el “gap” de precios respecto del 24 de octubre de 2025, la sesión previa a las elecciones legislativas

“La sesión de hoy confirma el clásico fenómeno de ‘comprar el rumor y vender la noticia’ en torno al debut de Anthropic. Ni siquiera la mayor OPV (Oferta Pública de Venta) de la historia logró disipar las dudas estructurales del mercado sobre el retorno de inversión real de la inteligencia artificial y el endurecimiento monetario que implica un posible sobrecalentamiento económico”, evaluó Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.

En tanto, los precios del crudo subieron debido a que las preocupaciones sobre el suministro procedente de Oriente Medio -a raíz de los ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz- contrarrestaron las expectativas de un excedente en el mercado. Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte ganaron un 0,7%, a USD 92,63 el barril para enero.

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Nuevo récord para el dólar

Con un monto operado de USD 452,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 5,50 pesos o 0,4%, a un récord nominal en los 1.565 pesos, ante una lenta y consistente cobertura en divisas de cara a un previsto tenso 2027 en el ámbito interno y tensiones geopolíticas internacionales.

“Durante la última media hora de operaciones, la cotización retomó el recorrido alcista hasta finalizar la jornada con un cierre mayorista de $1.565. El volumen operado mostró una recuperación cercana a los USD 100 millones respecto de la rueda anterior”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 21,50 pesos, muy lejos de la caída de dos pesos registrada en la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“La suba experimentada por el dólar mayorista en esta semana se proyecta como la mayor para un período similar desde la semana finalizada el 19 de junio pasado”, añadió.

En lo que va de noviembre el tipo de cambio oficial acumula un incremento de 31 pesos o 2%, una tasa que parece competirle a la inflación mensual. En 2026 la ganancia del dólar alcanza los 106 pesos o 7,3 por ciento.

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Un aspecto a considerar en esta dinámica del dólar en Argentino es que la divisa en Brasil acentuó su tendencia al alza este jueves, con un incremento de ocho centavos o 1,4%, en los 5,93 reales por unidad. Se trata de la cotización más alta desde enero de 2025. A partir de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre último, el real brasileño anota una devaluación de 16,4 por ciento.

El dólar al público cerró a $1.585 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Con una ganancia de cinco pesos o 0,3% en el día, la divisa al púbico registra un nuevo máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.589,35 para la venta y $1.535,67 para la compra.

También subió diez pesos o 0,7% el dólar blue, en precio récord de $1.640 para la venta.

Los dólares financieros también estuvieron operados con ganancias entre 1% y 2% según la especie y el “contado con liquidación” rozó los $1.750 por primera vez, con una brecha de más de 180 pesos o un 11,5% respecto de la cotización oficial mayorista, la más alta desde el 1 de octubre de 2025, cuando en plena corrida cambiaria antes de las elecciones legislativas la brecha tocó 11,9 por ciento.

“Dicho reacomodamiento resulta bienvenido por los operadores dentro de un contexto internacional de apreciación global del dólar (DXY) y con un real brasileño que se ha venido depreciando. Las miradas por estos días se focalizan en la dinámica de la ‘brecha’, toda vez que recientemente se ha ido ampliando hasta aproximarse al 10%, y dicho indicador suele ser utilizado como ‘termómetro’ de mayor dolarización -a través del CCL- por parte de participantes del mercado mayorista, dado que los minoristas, o sea, los individuos, no tienen limitaciones para acceder a través del dólar oficial”, afirmó el economista Gustavo Ber.

El BCRA compró solo tres millones de dólares en el mercado, el 0,7% de la oferta spot, a la vez que las reservas internacionales brutas restaron USD 108 millones en el día, a 49.443 millones de dólares.