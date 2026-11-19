Un canal de YouTube de Argentina es el más grande de habla hispana.

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Alejo Igoa alcanzó una nueva marca en la plataforma de videos YouTube y consolidó su posición como el creador de habla hispana con más suscriptores. El youtuber argentino celebró el hito en el Obelisco de Buenos Aires, con mate y reposera, en una escena que compartió con el humor que caracteriza sus contenidos.

El canal de Alejo Igoa superó los 125 millones de suscriptores y estableció un nuevo registro para los creadores de contenido en español. La cifra lo mantiene al frente de la comunidad hispanohablante de la plataforma y lo ubica entre los canales con mayor audiencia a nivel mundial.

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El logro fue celebrado por el propio creador en uno de los lugares más reconocidos de Argentina: el Obelisco de Buenos Aires. Con mate y reposera, Igoa retrató el momento con una puesta en escena distendida y humorística, mientras destacaba que el canal más grande de YouTube en español es argentino.

De acuerdo con las estadísticas públicas de seguimiento de canales, el perfil había llegado a los 125 millones de suscriptores a comienzos de noviembre de 2026. También acumulaba cerca de 37.900 millones de visualizaciones y más de 1.360 videos publicados.

Alejo Igoa llegó a los 125 millones de suscriptores en YouTube y se convirtió en el canal más grande de habla hispana. (Foto: IG)

Cómo Alejo Igoa llegó a ser el creador más grande de YouTube en español

La historia del canal comenzó en enero de 2014, cuando Alejo Igoa empezó a publicar videos en YouTube. Lo que inicialmente fue una actividad vinculada a su interés por crear contenido terminó convirtiéndose en un proyecto de alcance internacional.

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El crecimiento de su comunidad se apoyó en videos de entretenimiento, desafíos, situaciones humorísticas y propuestas relacionadas con productos y experiencias llamativas. Sus publicaciones están pensadas para una audiencia amplia y familiar, con formatos que pueden ser comprendidos por espectadores de distintos países y edades.

La expansión del canal también se refleja en la cantidad de reproducciones. Según YouTube, cuando Igoa alcanzó los 100 millones de suscriptores en marzo de 2026, ya había acumulado más de 31.000 millones de visualizaciones desde el inicio de su trayectoria en la plataforma.

Alejo Igoa se convierte en el primer youtuber hispanohablante y latinoamericano en obtener el Botón de Diamante Rojo en YouTube.

Ese primer hito tuvo un reconocimiento especial: recibió el Botón de Diamante Rojo, una distinción que YouTube entrega a los creadores que superan los 100 millones de suscriptores. Con los 125 millones actuales, el argentino amplió todavía más la distancia respecto de aquella marca.

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El reconocimiento de YouTube y los récords de Alejo Igoa

El crecimiento del canal también recibió el reconocimiento oficial de la propia plataforma. En marzo de 2026, YouTube publicó una reseña sobre su trayectoria y destacó que se había convertido en el canal en español con más suscriptores. La compañía recordó que su recorrido comenzó con un joven de Misiones que experimentaba con una cámara y terminó transformándose en un fenómeno internacional.

Ese mismo mes, Guinness World Records registró a Igoa como el creador del canal de entretenimiento en español con más suscriptores. La certificación consignó entonces una cifra de 110 millones, que refleja el crecimiento que experimentó su comunidad durante los meses posteriores.

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Su carrera también sumó otros reconocimientos fuera de YouTube. Recientemente, el creador apareció en la portada de Forbes Argentina y recibió el Premio Leyenda en los Eliot Awards 2026, una ceremonia realizada el 22 de octubre en Ciudad de México.

Alejo Igoa, el youtuber que rompió un récord Guinness tras conseguir 125 millones de suscriptores en su canal.

Estos logros muestran cómo los creadores digitales dejaron de limitar su actividad a publicar videos para convertirse en figuras con presencia en distintos espacios del entretenimiento. En el caso de Igoa, su alcance ya no se mide únicamente por la cantidad de suscriptores, sino también por la capacidad de sus contenidos para llegar a públicos de diferentes países.

Un canal argentino con audiencia internacional

La marca de los 125 millones representa un nuevo capítulo para el entretenimiento en español dentro de YouTube. La plataforma reúne a creadores de distintas regiones, pero el canal de Igoa consiguió superar a otros perfiles de gran alcance y posicionarse como el más seguido en este idioma.

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El dato también refleja el peso que adquirieron los contenidos digitales producidos en Latinoamérica. Desde Argentina, el youtuber construyó una comunidad que trasciende las fronteras de su país y que consume sus publicaciones desde distintos mercados.

Alejo Igoa se convirtió en el creador de contenido con mayor suscriptores en YouTube en español.

En un escenario donde la competencia por captar la atención de los usuarios es cada vez mayor, alcanzar una audiencia de este tamaño supone un hito para un creador individual. La cifra de suscriptores, además, no representa necesariamente la cantidad de personas que ven cada publicación, pero sí permite dimensionar el alcance potencial de su comunidad.

Con este nuevo récord, Alejo Igoa consolida su lugar en YouTube y lleva el nombre de Argentina a uno de los espacios más competitivos del entretenimiento digital. Su celebración frente al Obelisco resumió el significado del logro: un canal nacido en el país se convirtió en el más grande de la plataforma dentro del universo de habla hispana.

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