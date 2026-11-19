La cantante argentina fue seleccionada para ser parte de una de las radios que se pueden escuchar en el videojuego (Video:X/GossipAcccount)

Guardar

La banda sonora de uno de los regresos más esperados de la historia de los videojuegos contará con presencia argentina. En Grand Theft Auto VI (GTA 6), la nueva entrega de Rockstar Games que regresa a Vice City más de una década después, tendrá un álbum integrado por muchos artistas internacionales y dos argentinos lograron convertirse en parte de esta experiencia. CA7RIEL & Paco Amoroso integrarán el álbum oficial junto con otros artistas de talla internacional y Maria Becerra también formará parte del título, aunque de un modo diferente.

Los primeros seis temas de Grand Theft Auto VI: The Album fueron revelados por la compañía, que prevé reunir 34 canciones en la versión completa del proyecto. Entre los adelantos aparece “Sexy Magic”, un track compartido por CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy, que ubica al dúo argentino dentro de una selección tan diversa en estilos como las bandas sonoras que históricamente distinguieron a la saga.

PUBLICIDAD

El tema de Becerra se escuchará en una de las emisoras radiales del juego. “Hace calor”, la canción de María y El Alfa, forma parte de la programación de Cocoteo FM, una de las emisoras ficticias orientadas a ritmos latinos y caribeños como el reguetón y la bachata. El tema, incluido en Quimera, su último álbum, no integra el soundtrack oficial anunciado por Rockstar, aunque su presencia en la radio le permite llegar a otra audiencia global.

Paco y Ca7riel serán parte del álbum oficial de la nueva edición del videojuego (AP/Chris Pizzello)

El título propone emisoras de identidades marcadamente distintas. Back Country Radio combinará country alternativo con artistas como Lana Del Rey y Jeremy Dufrene. Burna Boy y Palms Trax presentarán AfroBank FM, dedicada al amapiano y a los ritmos 3-step. Kerry King y Tom Araya, de Slayer, encabezarán The Chamber 106.6, centrada en el metal de los años ochenta. Robyn y Alex Consani conducirán Flash FM, que recuperará una emisora histórica de Vice City enfocada en el pop. Trick Daddy y Trina estarán al frente de Dirty South Classics, con rap regional y clásicos del hip-hop sureño.

PUBLICIDAD

La llegada de CA7RIEL & Paco Amoroso a GTA 6 se produce durante la etapa de mayor proyección internacional de su carrera. Aunque Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero ya habían consolidado una base de seguidores en la Argentina, su alcance internacional adquirió otra dimensión en octubre de 2024: en el Tiny Desk de NPR, adaptaron sus canciones a arreglos con banda, percusión y vientos. Para abril de 2025, el video había superado las 30 millones de visualizaciones. Paco Amoroso contó a Grammy.com que aquella presentación hizo “explotar” su carrera y que empezaron a reconocerlos en diferentes partes del mundo.

Uno de los primeros mercados en reflejar ese crecimiento fue Estados Unidos. Allí debutaron en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en abril de 2025, realizaron su primera gira por el país y actuaron durante los dos fines de semana de Coachella. Después, la agenda incluyó festivales como Glastonbury, Roskilde y Fuji Rock, en una gira que recorrió decenas de ciudades.

PUBLICIDAD

El dúo argentino contó cómo se siente tras recibir numerosos premios

El reconocimiento de la industria acompañó ese recorrido. El dúo recibió cinco Latin Grammy en noviembre de 2025. Meses más tarde, Papota obtuvo el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, el primero de su trayectoria en los premios estadounidenses. En 2026, profundizaron esa expansión con Free Spirits, un disco que incluye colaboraciones de Sting, Anderson .Paak, Jack Black y Fred again.., además de una nueva gira internacional por grandes recintos de Estados Unidos y Europa. Esta semana recibieron, además, siete nominaciones a los Latin Grammy 2026.

GTA 6 les suma ahora a CA7RIEL & Paco Amoroso otra plataforma de alcance masivo, en la que compartirán banda sonora con algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional dentro de uno de los lanzamientos más aguardados de la industria del entretenimiento.

PUBLICIDAD