La joven señalada como la tercera en discordia en la separación de la mediática rompió el silencio en Intrusos

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Maite Fachola Salas habló tras haber sido señalada como la tercera en discordia en la ruptura entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez. La uruguaya rechazó que el joven le haya sido infiel a la influencer con ella y cuestionó que su nombre apareciera en las versiones sobre la separación.

“Yo nunca robé un marido y no estuve con Juan Manuel”, afirmó la entrenadora durante una entrevista con Intrusos. Frente a los rumores que la asociaron a una presunta infidelidad, insistió: “Yo no soy tercera de nada, tengo amor propio y nunca salgo con un hombre que tiene novia, y menos mi ex”.

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La intervención de Fachola se produjo después de que terminara la relación de cinco meses entre Marta Fort y Ramírez. La pareja había iniciado su vínculo a mediados de 2026, luego de un casting amoroso realizado en el ciclo de streaming Blender. Pero, a comienzos de esta semana, la hija de Ricardo Fort confirmó la separación en redes sociales y luego expresó su malestar porque la decisión habría sido comunicada por mensaje.

Fachola dijo que su ruptura con Ramírez fue de común acuerdo

La joven explicó que su separación de Ramírez había sido reciente cuando él viajó a Estados Unidos, aunque aclaró que no se trató de una decisión unilateral. “A mí no me dejó. Lo de nosotros fue de mutuo acuerdo”, sostuvo.

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“Estábamos teniendo una relación conflictiva entre nosotros y no es que él me dejó ni yo lo dejé a él. Hablamos de que no podíamos seguir la relación porque no nos estábamos llevando bien y decidimos terminar”, amplió.

Además, Fachola señaló que no habló públicamente de la ruptura en ese momento porque no había sido nombrada de forma directa. Sin embargo, decidió hacerlo cuando su identidad quedó vinculada a rumores de una relación paralela. “Si vos empezás a revolver cosas que encima son mentira porque alguien te dijo, ya me estás involucrando a mí”, expresó.

Sobre la acusación que circuló en torno a una posible infidelidad, fue tajante: “Juan Manuel no le fue infiel, al menos conmigo”. Y agregó: “Yo sé que no es así, entonces no fue infiel”.

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La joven uruguaya, que fue pareja de Ramírez tiempo atrás, se dedica al mundo del fitness

“Son millonarias, son exitosas, pero te pueden dejar igual”

Fachola sostuvo que no conoce personalmente a Fort, aunque cuestionó que se buscara responsabilizar a una expareja por el final del vínculo. “Si a vos te dejan, tenés que admitirlo, no tener que salir a buscar como a nombrar a ninguna ex o a nadie. Te dejaron porque... punto”, dijo.

La entrenadora también se refirió a la exposición y al nivel económico de la familia Fort. “Son millonarias, son exitosas, pero te pueden dejar igual”, lanzó durante la nota. Más adelante, al ser consultada sobre una eventual comparación con la influencer, afirmó: “Lo único que tiene más que yo es plata. Después no tengo nada que envidiarle a Marta, la verdad. Sobre todo la autoestima”.

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Fachola planteó que una ruptura no habilita acusaciones sin pruebas. “A mí no salía a matar a nadie solamente porque me dejaron o porque terminé con alguien. Yo tengo mi nombre y sé ser exitosa por lo mío”, señaló. “Si alguien me deja, suelto y listo. No tengo que salir a matar a nadie”.

La uruguaya defendió el perfil de su expareja

La joven dijo conocer “perfecto” a Ramírez porque convivieron durante buena parte de sus casi dos años de relación. “Es una persona supersencilla, su familia es supersencilla. Somos personas que trabajamos y que nos buscamos lo nuestro”, sostuvo.

En ese sentido, sugirió que la exposición que tuvo Ramírez durante su noviazgo con Fort pudo haberle resultado ajena. “Obviamente se metió en un mundo que capaz que no era para él y es totalmente válido”, afirmó.

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También respondió a los comentarios sobre las apariciones públicas del empresario junto a Fort y a las versiones que lo describían como alguien interesado en la fama. “No le llevaba la cartera por salir en los medios, sino porque él es caballero, es así. También me lo hacía a mí”, indicó Fachola.

La uruguaya remarcó que todavía mantiene afecto por Ramírez y su entorno. “Yo no estoy enamorada, yo lo quiero un montón, como yo sé que él a mí también. Hubo un cariño, hubo familia”, expresó. Además, envió un mensaje a los allegados de su ex: “Le mando un beso a toda su familia y a su entorno, que los quiero mucho también”.

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Fachola vive en Uruguay y tiene cierta popularidad en las redes

Maite Fachola, desafiante con Marta Fort: “Si sabés algo, decilo y listo”

Fachola cerró su descargo con un pedido de pruebas ante las versiones que se instalaron. “Si sabés algo, decilo y listo”, manifestó. “Si sos tan segura de vos y de lo que estás diciendo, tirá una historia y decí: ‘La cagó con esta persona’, mostrás las capturas, mostrás las fotos y terminó”.

También relató un episodio que, según su versión, involucró a un ex de Fort. “Cuando el ex de ella, o el ex saliente, me siguió en Instagram, ella fue a escribirle: ‘Ay, ridículo, te gusta la ex de él’. O sea, tenés novio”, afirmó, sin identificar al hombre al que se refería.

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Fachola, oriunda de Uruguay, trabaja como entrenadora personal y desarrolla contenido vinculado al fitness y la alimentación saludable. En su cuenta de Instagram se presenta como “fitness coach” y promociona su “Método Maite Fitness”.