Andres Matonte, durante su actuación en Rosario Central-Corinthians (REUTERS/Agustin Marcarian)

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La gran definición de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, programada para este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, no solo concentrará las expectativas tácticas de los entrenadores y la jerarquía de los planteles en el campo. El pulso del encuentro también dependerá de la conducción del uruguayo Andrés Matonte, de 38 años, designado por la Conmebol para impartir justicia en el duelo cumbre.

Lejos de una lectura superficial sobre “quién dirige”, el análisis técnico del arbitraje moderno exige comprender los patrones de conducción, la gestión disciplinaria y la lectura situacional que el bolillero internacional le asigna a una terna completamente rioplatense —completada por Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes, y con Antonio García al frente de la cabina tecnológica del VAR—.

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Perfil analítico: el dogma de la continuidad y sus riesgos

Matonte se ha ganado un sello distintivo en el concierto internacional: es un juez que prioriza la continuidad, huye de las interrupciones mecánicas y no se aferra a un modelo ortodoxo que sancione de forma sistemática cada fricción o contacto menor en la disputa por el balón.

• El escenario ideal: cuando los protagonistas asumen una propuesta audaz, de transiciones veloces y con un umbral de disputa física legítima, la flexibilidad de Matonte agiliza el trámite y enriquece el espectáculo, permitiendo que el tiempo neto de juego se eleve por encima de la media sudamericana.

• El factor crítico: el peligro latente surge cuando la intensidad roza la pierna fuerte, las faltas tácticas sistemáticas o el juego friccionado. Si los equipos interpretan la permisividad inicial como una licencia para el exceso, el partido corre el riesgo de desnaturalizarse. Otro desafío del árbitro es hacer cumplir la zona de los capitanes.

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En una final continental, la administración de las amonestaciones y las expulsiones marca la delgada línea entre la autoridad y el descontrol. El arbitraje contemporáneo exige que el juez no actúe por reacción tardía, sino por anticipación conductual.

Para Matonte, el examen disciplinario se estructurará en tres ejes operativos:

1. Graduación del contacto: distinguir con precisión quirúrgica entre una disputa imprudente (sancionable desde lo técnico), una acción temeraria (acreedora de tarjeta amarilla) y el uso de fuerza excesiva (expulsión directa).

2. Gestión de la protesta: neutralizar el “acoso verbal” y las corridas colectivas de los futbolistas en torno a sus decisiones, un vicio recurrente en las instancias decisivas de Conmebol.

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3. El manejo del tiempo real: el juez ofrece un promedio de desplazamiento que ronda los 8 kilómetros por encuentro -sosteniéndose más desde la lectura táctica y el posicionamiento que desde el despliegue atlético puro- y un tiempo promedio de juego real de los encuentros que cuentan con su participación de 51 minutos reales de juego.

Los antecedentes con los finalistas

El historial internacional aporta un marco de referencia cuantitativo sobre su experiencia previa con ambas instituciones:

• Con Boca Juniors: dirigió un total de 9 encuentros, con un balance de cinco victorias, tres empates (incluyendo las clasificaciones por penales frente a Racing y Palmeiras en la Copa Libertadores 2023) y una derrota. En el plano disciplinario, registra 18 tarjetas amarillas para el Xeneize y 27 para sus rivales, además de tres expulsiones en contra del conjunto argentino y dos a favor, junto a un penal pitado a su favor.

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• Con Atlético Mineiro: posee un registro de 1 sola presentación, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, en la que el elenco brasileño se impuso por 2-0 ante Alianza Lima en condición de visitante.

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro pondrá bajo la lupa la madurez profesional de Andrés Matonte. Si el encuentro respira juego dinámico, su estilo será elogiado como un acierto de conducción. Pero si el trámite se empantana en la pierna fuerte, las simulaciones y el nerviosismo táctico, el uruguayo deberá demostrar que flexibilidad no es sinónimo de debilidad.

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La autoridad en una final no se mide por cuántas tarjetas se muestran, sino por la capacidad de leer el pulso anímico del juego y mandar, con firmeza y anticipación, dentro de la cancha.