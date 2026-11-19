Rodolfo Barili y su hijo Benicio en Cadena 3

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Rodolfo Barili tiene dos hijos: Dante y Benicio, al que todos llaman Beni. El mayor ya transita la adultez; Beni, que hoy tiene 19 años y estudia la Licenciatura en Diseño, dio sus primeros pasos en un mundo que, de alguna manera, siempre estuvo cerca: el de los medios. Creció mirando a su padre conducir Telefe Noticias, escuchándolo en la radio, viendo cómo funciona eso de pararse frente a un micrófono con la cámara encendida. Este jueves fue su turno, aunque nadie podría apostar si será su rumbo de ahora en adelante.

Cadena 3 fue el escenario del estreno. Barili conduce allí el ciclo “Ahora País” y este jueves llevó a Beni al estudio con una justificación tan concreta como disfrutable: hablar del GTA 6, el videojuego de Rockstar Games que salió el 19 de noviembre de 2026 tras casi una década de espera y que encendió a todo el mundo gamer. “Hoy debut de Beni en la radio. Necesitábamos quien supiera del GTA VI”, escribió el conductor en sus redes sociales junto a la foto del momento, y cerró con tres palabras sin vueltas: “Te amo hijo”. El juego, que promete más de 50 horas de campaña principal, se convirtió así en el puente entre una charla de radio y un rito de iniciación familiar.

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La imagen que acompañó la publicación los muestra a los dos con auriculares, sonriendo de frente a la cámara, rodeados de colecciones de figuras y vinilos que tapizan las paredes del estudio. Beni con gorra de Carhartt, anteojos de marcos claros y una remera oscura. Rodolfo de negro, cómodo, en su territorio. Es una foto sin pose: dos personas que se quieren y que comparten algo que les gusta.

El debut llega después del egreso del secundario, que marcó otro momento de unión familiar

El estreno radial no es un hecho aislado. Llega en un momento bisagra para Beni, que el año pasado cerró el ciclo secundario con una ceremonia en la que su padre le acomodó la corbata antes de entrar al salón. “Felicidades Beni, feliz de ser testigo de tu vida. Te amo hijo, feliz egreso”, escribió Barili en esa ocasión. En ese mismo acto estuvieron presentes Andrea Malano, primera esposa del periodista y madre de Dante y Benicio y Lara Piro, la actual esposa del conductor: las dos, juntas, aplaudiendo al mismo chico.

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La publicación de Rodolfo Barili sobre la armonía familiar que logró. En la imagen está Andrea Malano, su primera esposa y madre de Dante y Benicio y la actual, Lara Piro

Por su cumpleaños número 18, Barili también le había dedicado una carta pública donde lo llamó “un compañero de fierro” y subrayó que tener a todos reunidos para festejar era, en sí misma, una de las mejores decisiones de su hijo. No era retórica: era la descripción de algo que costó construir.

Dos mujeres, un equipo y una familia que eligió estar junta

Detrás de las fotos de cumpleaños y egresos compartidos hay una historia que no se armó sola. Barili y Malano se separaron, el periodista formó pareja con Lara Piro, abogada, y lo que podría haber tomado el camino del conflicto tomó uno distinto. Los adultos decidieron construir algo más difícil que una separación limpia: una familia que elige seguir junta donde importa.

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Fue el propio Rodolfo quien puso en palabras el proceso, sin edulcorarlo. “Al principio nunca suele ser fácil. El dolor de la separación está a flor de piel. Pero los hijos marcan el camino. Las prioridades”, afirmó en declaraciones recogidas por Infobae. Y agregó: “Sabio, el tiempo, pone las cosas en su lugar. El tiempo y las personas correctas, que ayudan que todo fluya”. Sobre Lara, dijo que “hizo lo imposible desde que la conocí para hacer que mi relación con mi expareja fuera la mejor posible”. Sobre Andrea, que es con quien comparte “lo más importante que a ambos nos pasará jamás en la vida: Dante y Beni”.

Lara Piro también tomó la palabra en público. “¡Les deseo a ‘una ex de mi actual’ como la que yo tengo! Entre la buena gente todo es más sencillo”, escribió, según el mismo medio. Andrea Malano le respondió en la misma frecuencia: “No podrías haber elegido mejor en ambas oportunidades. ¡Lara sos muy fácil de amar!”. En ese entorno creció Beni. Y desde ahí, con un micrófono adelante y el GTA 6 como excusa, arrancó su propio camino.

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