El futbolista Mauro Icardi acaricia la cabeza de un caballo a través de un alambrado en una zona rural de Uruguay

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Mauro Icardi suma un nuevo capítulo a su búsqueda de equipo. Según información publicada por medios turcos e italianos, el delantero argentino se ofreció al Milan para reforzar el ataque que dirige Ruben Amorim, en momentos en que el club lombardo evalúa si desprenderse a préstamo de su joven delantero Francesco Camarda.

El exjugador de Galatasaray, de 33 años y sin equipo desde que finalizó su contrato con el club turco el pasado 1 de julio, atraviesa meses de negociaciones frustradas en busca de un regreso al fútbol italiano. Según portales europeos, Icardi se postuló ante la dirigencia rossonera y la operación quedaría condicionada a la salida de Camarda. La idea surgió tras el rechazo explícito del Inter a un eventual retorno del rosarino a Appiano Gentile. En en Neroazzurro, el ariete fue goleador (124 conquistas) y capitán. Ahora podría recalar en su clásico rival.

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Icardi habría replanteado su estrategia profesional luego de que se esfumara la posibilidad de volver al club donde fue capitán y máximo goleador. La dirigencia encabezada por el empresario Gerry Cardinale no descartaría avanzar con una gestión concreta en los próximos días, con el objetivo de sumarle a Amorim un atacante de experiencia internacional que acompañe a Gonçalo Ramos. El portal turco Fanatik también se hizo eco de la posibilidad de un desembarco en el club lombardo, en lo que describió como un avance progresivo hacia el “gigante italiano”.

La salida de Camarda a préstamo funcionaría como condición casi excluyente para destrabar la llegada de Icardi. El delantero de 18 años, considerado una de las promesas del fútbol italiano, perdería continuidad si el Milan concreta la incorporación de un atacante consolidado, por lo que la operación completa depende de que el propio club encuentre un destino adecuado para su juvenil antes de cerrar cualquier acuerdo con el argentino.

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La negativa del Inter reabrió la puja por el delantero argentino

El interés del Milan se suma a una lista de clubes que siguieron de cerca la situación de Icardi en las últimas semanas. Según había informado el periodista Fabrizio Romano, el delantero mantiene abierta la posibilidad de un fichaje por la Juventus para enero, club con el que ya había coqueteado a comienzos de este mismo año sin llegar a un acuerdo. Tampoco descarta un regreso al Inter, pese a que el presidente Giuseppe Marotta fue categórico al respecto: “Honestamente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes adquirir un nuevo delantero”, declaró el dirigente a Sky Sport.

Mauro Icardi, con la casaca del Inter. ¿Vestirá la casaca de su clásico rival? (REUTERS/Daniele Mascolo)

Esa negativa no frenó las gestiones del delantero, que según Romano se ofreció al Inter de manera reiterada desde el verano boreal, mes a mes, de forma directa y a través de intermediarios. En esas conversaciones, Icardi transmitió una amplia flexibilidad: se mostró dispuesto a aceptar un rol secundario en el plantel e incluso a ceder en las condiciones económicas de su contrato.

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El interés por el delantero tampoco se limita a Italia. En la Premier League, el Tottenham y el Everton siguen de cerca la situación del argentino, mientras que en España el Betis también está atento a sus movimientos. El PAOK de Salónica, en Grecia, completa la lista de clubes que aparecieron vinculados al jugador en los últimos meses.

Icardi se despidió de Galatasaray tras cinco temporadas en Turquía, en las que sumó 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos oficiales, además de cuatro títulos de liga, una copa nacional, una supercopa y el premio al mejor jugador del año en 2023. Su rendimiento se vio afectado por una lesión grave durante la temporada 2024-2025, y su posterior regreso a las canchas lo encontró relegado detrás de Victor Osimhen, lo que derivó en la decisión del club de no renovarle el contrato. Desde entonces, el delantero entrena por cuenta propia a la espera de una propuesta que lo convenza, mientras en septiembre se cayó una negociación con la Lazio por el veto del entrenador Gennaro Gattuso.

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