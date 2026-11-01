Tecno

Cómo saber si te están espiando a través de la cámara del celular

Entre las señales de una intrusión figuran el consumo inusual de batería, el sobrecalentamiento, las fallas de rendimiento y la aparición de aplicaciones desconocidas

Hay que prestar atención a fallos en el dispositivo para evitar intrusiones y riesgos de seguridad. (Foto: EFE/ J.M. García)
Hay que prestar atención a fallos en el dispositivo para evitar intrusiones y riesgos de seguridad. (Foto: EFE/ J.M. García)
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La posibilidad de que un extraño acceda a la cámara de un celular suele generar dudas, sobre todo cuando el dispositivo presenta fallas difíciles de explicar.

La preocupación tiene una base concreta: el software espía o spyware puede permitir que un ciberdelincuente controle funciones del teléfono, vea su pantalla y acceda a archivos almacenados.

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ESET advierte que estas herramientas pueden operar de forma oculta, aunque dejan rastros en el funcionamiento del dispositivo. Ninguna señal aislada confirma una intrusión, pero la combinación de varios indicios justifica una revisión de aplicaciones, permisos y consumo de recursos.

Manos de una persona que sostienen un teléfono móvil y ajustan los controles de la cámara en la pantalla.
La cámara se puede abrir sin la intervención del usuario cuando hay un programa espía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si la cámara se activa sin que nadie la use

Uno de los primeros indicios aparece en la propia cámara. Si el indicador verde o luminoso se enciende cuando no hay una aplicación abierta que requiera esa función, conviene revisar qué programa tiene acceso.

Además, puede ocurrir lo contrario: el usuario intenta abrir la cámara y recibe un mensaje que informa que otra aplicación ya la utiliza. Esto puede responder a una videollamada, una red social o un servicio legítimo abierto en segundo plano. Si el aviso se repite sin una explicación clara, es clave comprobar los permisos concedidos.

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Por qué es una señal de alerta si hay fotos o videos que no se tomaron

La aparición de imágenes desconocidas en la galería merece atención. Fotos, videos o capturas de pantalla que no fueron creados por el usuario pueden indicar que una aplicación accedió a la cámara o a los archivos del dispositivo sin autorización.

Primer plano de una mujer de perfil sosteniendo un teléfono inteligente que exhibe una galería de fotos en su pantalla.
Revisar la galería ayuda a detectar posibles intrusiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de asumir un caso de espionaje, conviene descartar explicaciones habituales, como archivos recibidos por aplicaciones de mensajería, copias automáticas en la nube o contenido descargado por otro integrante de la familia.

Si los registros incluyen horarios extraños o archivos tomados desde la cámara frontal o trasera, la revisión debe ser más exhaustiva.

Qué sucede si la batería se agota y el celular se calienta más de lo habitual

Una aplicación que graba, transmite datos o ejecuta procesos en segundo plano puede consumir recursos de manera constante. Por eso, una descarga acelerada de la batería y el sobrecalentamiento sin una causa aparente figuran entre los signos que los expertos sugieren observar.

Un hombre con camisa vaquera mira un iPhone negro que muestra un ícono de batería roja y está conectado a un cargador de pared blanco.
La batería se puede agotar en poco tiempo si hay una app que consume muchos recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el desgaste de la batería puede ser por la antigüedad del celular, una mala cobertura de red o el uso intensivo de juegos y videos.

La diferencia está en detectar cambios repentinos: si el teléfono comenzó a calentarse durante períodos de inactividad o pierde carga durante la noche, vale la pena revisar el apartado de consumo energético.

Por qué aumenta el uso de datos sin explicación

Quien controla una cámara de forma remota puede necesitar enviar fotos, videos o información obtenida del teléfono a través de internet. Los picos en el consumo de datos pueden revelar esa transferencia, en especial si no coinciden con descargas, transmisiones de video o actualizaciones conocidas.

La consulta del detalle de uso permite identificar qué aplicaciones consumen más datos, tanto con conexión como por WiFi. Un programa desconocido, o una aplicación que utiliza muchos megabytes sin una función que lo justifique, requiere atención.

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay que revisar periódicamente los programas descargados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre si el teléfono no funciona o muestra aplicaciones extrañas

El spyware afecta el rendimiento del dispositivo. Cierres inesperados de aplicaciones, lentitud, bloqueos, reinicios sin motivo o una pantalla que se enciende sola son comportamientos que revelan riesgos.

La presencia de aplicaciones desconocidas completa el cuadro de alerta. Algunos programas maliciosos se presentan como herramientas legítimas y pasan inadvertidos entre decenas de íconos instalados.

Para reducir el riesgo, los expertos aconsejan descargar programas solo desde las tiendas oficiales, como Apple App Store y Google Play, mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, y usar una solución de seguridad de un proveedor confiable.

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