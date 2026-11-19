Los activos argentinos no lograron escapar al contexto adverso en Wall Street. (Foto: Reuters)

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El riesgo país argentino saltó casi 10%, superó los 900 puntos básicos y cerró en 931, en una jornada marcada por la salida global de activos de riesgo, la caída de los mercados emergentes y una renovada cautela local sobre el frente cambiario y financiero.

El movimiento respondió a una combinación de factores externos e internos, según especialistas. Por un lado, los inversores redujeron su exposición a acciones, deuda emergente y monedas latinoamericanas debido a una mayor aversión al riesgo que se cristalizó en la mejora de los títulos soberanos de Estados Unidos.

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Por otro, el mercado argentino volvió a mostrar tensiones en la demanda de cobertura cambiaria, con presión sobre el contado con liquidación y una brecha que se amplió entre el dólar mayorista y la cotización financiera.

Fernando Marull, director de la consultora FyM, atribuyó el deterioro de los bonos argentinos al cambio de clima en los mercados internacionales. “El mundo está en modo salir del riesgo y vende emergentes. Ahí entra la Argentina”, indicó.

En el plano local, Alan Versalli, de Cocos Capital, señaló que “en el frente cambiario, la ampliación de la brecha refleja una mayor demanda relativa de cobertura en dólares, en un contexto en el que las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio y las condiciones de liquidez adquieren especial relevancia”.

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“En cuanto al riesgo país, creemos que el componente político está adquiriendo un protagonismo creciente. Aunque todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el mercado comienza a incorporar en los precios de los activos distintas probabilidades de continuidad del programa económico”, sumó el experto.

La caída de las tecnológicas agravó el panorama

Para Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, la huida de los activos de riesgo se profundizó ante la continuidad de las ventas de acciones vinculadas a semiconductores, la expectativa de tasas de interés elevadas durante más tiempo en Estados Unidos y la fortaleza internacional del dólar.

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Según Vlassich, esos elementos opacaron incluso la declaración conjunta de paz que se difundió luego de la cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China.

El fortalecimiento del dólar a nivel global golpeó de lleno a todas las monedas de la región. (Foto: Reuters)

“El equity americano operó de más a menos y cerró con fuertes bajas”, señaló Proficio Investment, que vinculó ese comportamiento con el debut de Anthropic y la imposibilidad de sostener un rebote de las operaciones ligadas a la inteligencia artificial. La firma agregó que hubo bajas en semiconductores y grandes compañías tecnológicas, mientras que el VIX, conocido como el “índice del miedo”, subió cerca de 15 por ciento.

En ese escenario, los bonos del Tesoro de Estados Unidos funcionaron como refugio. El rendimiento del título a diez años cedió a 5,05%, mientras que los mercados emergentes operaron en terreno negativo: el ETF EEM cayó 1,76%, Brasil retrocedió 1,98% y China perdió 1,52%, de acuerdo con Proficio.

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Los activos argentinos se sumaron al castigo de los mercados emergentes

La presión externa alcanzó a los activos locales. Vlassich remarcó que “los activos argentinos sufrieron un duro revés y se acoplaron de lleno al castigo externo”, a lo que se sumó la cautela por las variables cambiarias y financieras del país.

El índice Merval, que había abierto en alza, terminó la jornada con pérdidas. Los bancos encabezaron las caídas, al igual que los ADR de empresas argentinas, que bajaron 3,94% en promedio.

Christian Buteler, analista financiero, coincidió en que la jornada global amplificó un problema que el mercado ya observaba en el plano doméstico. “Desde el contexto internacional, claramente ha sido un mal día en el que todos los activos se dieron vuelta y terminaron con fuertes bajas. Eso no ayuda a lo que se viene sufriendo internamente”, afirmó.

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Buteler recordó que el aumento del riesgo país no comenzó en esta rueda. “La suba del riesgo país comenzó hace setenta días y cuando parece que podría empezar a estabilizarse y recuperar algo, aparecen estos cimbronazos desde afuera que le pegan a todos”, sostuvo.

Para el analista, la explicación de fondo está ligada a la economía argentina. “El fundamento principal siempre termina en la economía local. Ya viene mostrando problemas y por eso es que el riesgo país comenzó a subir desde los 400 puntos hasta los 930 que tenemos hoy”, señaló.

La expectativa por las PASO no alcanzó

Algunos analistas esperaban que el dictamen del Senado para tratar el proyecto de suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aportara una señal capaz de favorecer una baja del riesgo país. Esa expectativa, sin embargo, no se materializó.

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Por su parte, Martín Przybylski, de one618, explicó que el mercado no registró el rebote que algunos inversores preveían a partir de las novedades políticas. En cambio, describió una demanda elevada de cobertura cambiaria durante dos ruedas consecutivas, con un salto del contado con liquidación y una ampliación de la brecha con dólar oficial.

El especialista agregó que, pese a las intervenciones mediante Lelink o contratos de futuros para contener la presión, el mercado de cambios mantuvo la tensión. También ubicó el movimiento dentro de un contexto regional adverso, con depreciaciones de monedas latinoamericanas frente al dólar.

En efecto, el Banco Central de Brasil intervino con ventas de dólares por primera vez en años ante la depreciación del real, que llegó a 5,90 por dólar. Además, se produjeron las bajas del peso chileno y del peso mexicano, dentro de una rueda negativa para los mercados globales, las monedas de la región y la deuda argentina.

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