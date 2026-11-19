Annieris Salomón Batista murió presuntamente a manos de su pareja en la localidad de Merceditas, en Cárdenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Annieris Salomón Batista, de 40 años y madre de dos niñas, fue asesinada por su pareja el 16 de noviembre en la vivienda que compartían en Merceditas, municipio de Cárdenas, en Matanzas, según informó el Observatorio de Alas Tensas (OGAT). Con este caso, la organización elevó a 64 el número de feminicidios verificados en Cuba durante 2026.

El observatorio indicó que no dispone de información confirmada sobre la situación judicial del presunto agresor ni sobre posibles denuncias previas por violencia de género. La víctima tenía dos hijas, nacidas de una relación anterior.

PUBLICIDAD

OGAT expresó sus condolencias a las niñas, a los familiares y a las personas allegadas. La organización también alertó sobre la reiteración de estos hechos en una misma comunidad de Cárdenas.

El caso de Annieris es el segundo feminicidio documentado en Merceditas desde el 2 de octubre. Ese día, Nilda Díaz Santana, de 58 años, murió tras recibir disparos cuando intentaba proteger a su hija de un ataque atribuido a la expareja de la joven.

Los dos asesinatos ocurrieron dentro de viviendas de la comunidad, con una diferencia de unos 45 días. Para Ileana Álvarez, directora de OGAT, esa sucesión de hechos plantea interrogantes sobre las medidas de prevención y protección disponibles para las mujeres de la zona.

PUBLICIDAD

Cuba carece de una red pública nacional de refugios para mujeres y niñas víctimas de violencia machista. (EFE/Carlos López)

“Desde el Observatorio de Alas Tensas le pedimos al régimen cubano que explique qué hizo en Merceditas después de aquel primer crimen machista, qué protocolos se activaron, qué medidas de prevención se reforzaron, si se informó a las mujeres de la comunidad dónde podían pedir ayuda y qué protección podían recibir”, declaró Álvarez.

La directora de la entidad sostuvo que la dictadura no ha divulgado información sobre eventuales acciones posteriores al asesinato de Nilda. “La prevención tiene que llegar también a las comunidades pequeñas y a las zonas rurales, donde las redes de apoyo son mucho más limitadas”, añadió.

65.3% de los feminicidios registrados entre enero y agosto ocurrió en viviendas

Los datos del informe semestral de OGAT muestran que 32 de los 49 feminicidios documentados entre enero y agosto de 2026 ocurrieron en viviendas, cifra equivalente al 65.3% del total registrado en ese período.

PUBLICIDAD

En nueve de esos casos, las víctimas convivían con los agresores. El dato expone la incidencia de la violencia feminicida dentro del hogar y las dificultades que enfrentan las mujeres que necesitan abandonar un entorno violento.

El observatorio advirtió que Cuba no cuenta con una red pública nacional de refugios destinada a mujeres y niñas víctimas de violencia de género. La falta de alojamientos seguros limita las alternativas de quienes requieren salir de sus casas junto con sus hijos y acceder a asistencia especializada.

Álvarez también cuestionó las posibilidades de pedir ayuda en medio de los apagones y las fallas de conexión. “Si se va la luz y falla la conexión, ¿Cómo pide auxilio una mujer que corre peligro?”, planteó.

PUBLICIDAD

Los cortes del servicio eléctrico y las fallas de conexión obstaculizan los pedidos de auxilio ante situaciones de peligro. (REUTERS/Norlys Perez/File Photo)

La directora de OGAT reclamó que las instituciones cubanas difundan de manera sostenida los recursos disponibles para mujeres en riesgo. “Las mujeres necesitan saber a qué instituciones acudir, dónde pueden ponerse a salvo y cómo conseguir ayuda si tienen que salir de casa con sus hijos”, afirmó.

OGAT registra 38 intentos de feminicidio en lo que va de 2026

Según la actualización publicada por el observatorio el 19 de noviembre, OGAT contabiliza 64 feminicidios verificados, 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida durante 2026.

La organización mantiene bajo investigación 12 posibles feminicidios y 18 intentos de feminicidio ocurridos este año. Además, conserva abiertos procesos de verificación sobre hechos alertados en 2025: 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en contexto feminicida.

PUBLICIDAD

OGAT también solicitó acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente, Danaibis Tamayo Ramírez y Odalis Brizuela Zayas. A la vez, continúa bajo observación la muerte de Bárbara Sánchez González, catalogada por la organización como un posible suicidio feminicida.