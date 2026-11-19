Luciana Moyano será una de las tenistas argentina que dispute los Play-offs de la Billie Jean King Cup frente a Japón (Crédito: Prensa AAT)

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La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF transita los últimos días de preparación para la serie frente a Japón por los Play-offs de la Billie Jean King Cup, que se disputarán el 21 y 22 de noviembre en el Ariake Coliseum de Tokio.

Con un equipo integrado por cuatro debutantes en la competencia, Justina González Daniele, Florencia Urrutia, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi, la capitana Paola Suárez comienza a delinear la formación para el enfrentamiento ante las asiáticas. La pergaminense asumió al frente del conjunto nacional en abril, durante la Zona Américas I disputada en Ibagué, Colombia, donde Argentina consiguió una de las dos plazas para disputar el ascenso al Grupo Mundial I por sexto año consecutivo.

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Con la sonrisa que la caracteriza a Moyano, y emocionada por el momento que está viviendo con la Selección Argentina, sostuvo: “No sabía cómo se vivían estas semanas, está muy bueno. No nos conocíamos mucho con las chicas y esta semana la estoy pasando muy bien con ellas y con el equipo. Siento que no es lo mismo que en los Odesur o Panamericanos, porque ahí vas sabiendo que jugás vos y es más individual. Acá queremos que a todas nos vaya bien y obviamente hay un poco de nervios por si voy a jugar o no pero intento disfrutarlo”.

Cabe destacar que la cordobesa participó de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, donde conquistó tres medallas de oro, y de los Juegos Suramericanos 2026, en los que cosechó una medalla de plata y otra de bronce.

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Luciana Moyano durante un de sus entrenamientos en Japón (Crédito: Prensa AAT)

Moyano, quien consiguió 15 títulos del World Tennis Tour, la mayoría de ellos junto a la ecuatoriana Camila Romero, se refirió a lo que están siendo los días de entrenamientos: “Venimos entrenando mucho el dobles. Trabajamos muchas jugadas y nos estamos conociendo con las chicas en la cancha. Nos entendemos bastante bien. Con Justi ya había jugado varias semanas juntas y con Flor también he compartido. Entrenar dobles no es algo muy normal para nosotras. Está muy bueno. Para lo que me toque jugar, tengo muchas ganas. Haré lo mejor que pueda”.

Además, destacó el aporte del cuerpo técnico y el acompañamiento que recibe de Suárez y Mariano Hood (subcapitán), especialmente en un aspecto que considera fundamental para afrontar este tipo de desafíos. “Hablé mucho con Paola y Mariano, también sobre el singles, y me están ayudando mucho desde ese lado. Más que nada de lo mental, que quizás es lo que más me hace falta”.

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Este viernes se realizará el sorteo oficial de la serie, a las 10:00 hs (horario de Japón) en el Ariake Coliseum. El mismo determinará qué singlista 1 será la encargada de abrir la serie. Luego el conjunto nacional tendrá su última práctica.

Los Play-offs serán transmitidos por TyC Sports y comenzarán en Argentina durante la noche del viernes y del sábado. La primera jornada se podrá seguir desde las 23:50 y la segunda, a partir de las 23. La transmisión estará a cargo de TyC Sports 2 (Flow: canales 90 y 117; DirecTV: canales 632 SD y 1632 HD), YouTube TyC Sports, TyC Sports Internacional y TyC Sports Play.

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