Microsoft anunció que To Do dejará de funcionar el 30 de junio de 2027 en todas sus plataformas. (Reuters)

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Microsoft retirará To Do, su aplicación de listas de tareas, el 30 de junio de 2027 en todas sus versiones: Windows, Mac, iPhone, Android y la web. Lo informó en su documentación de soporte, donde advierte que quienes usan cuentas personales tendrán que elegir otra aplicación.

Para las cuentas de trabajo o de escuela, el reemplazo será Microsoft Planner, la herramienta de la empresa para gestionar tareas propias junto con las asignadas por un equipo.

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Las listas y tareas existentes no se migrarán a Planner. Seguirán visibles allí hasta el 30 de junio de 2027; después, el usuario ya no podrá verlas ni administrarlas. Microsoft aclaró que el cierre de las aplicaciones no programa por sí solo el borrado de los datos.

El servicio de fondo de To Do, sus interfaces de programación y la sincronización se retirarán más adelante, en fechas que la compañía comunicará por separado. También actualizará los accesos a To Do dentro de Microsoft 365 y dará detalles después.

La aplicación de tareas de Microsoft será reemplazada por Planner para cuentas de trabajo y de escuela. (Europa Press)

Planner no admite cuentas personales

Planner no está disponible para cuentas personales, incluidas las de Microsoft 365 Personal y Familia. A esos usuarios, la empresa les indica que revisen sus listas, elijan otra aplicación y esperen las instrucciones para exportar sus datos.

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Microsoft prometió ofrecer una forma de exportar la información antes del cierre, pero aún no publicó instrucciones, formatos ni limitaciones. La exportación conserva los datos compatibles; no los traslada a Planner ni garantiza que otra aplicación pueda importarlos.

Planner tampoco replica todo lo que ofrece To Do. La compañía no prevé aplicaciones propias para Windows y Mac: solo habrá versión web y Teams, sin un equivalente del uso sin conexión. Las listas compartidas, las asignaciones y los permisos no se transferirán.

Las cuentas personales de Microsoft 365 no podrán usar Planner y deberán elegir otra aplicación. (Europa Press)

Las etiquetas de Planner no se sincronizan con las categorías de Outlook, y las tareas privadas del nuevo Planner no admiten archivos adjuntos por ahora. Microsoft tampoco planea funciones equivalentes de impresión ni de envío de listas por correo electrónico.

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La herencia de Wunderlist termina tras una década

Microsoft compró en 2015 Wunderlist, otra aplicación de listas de tareas, por un precio que según The Verge se rumoreaba de hasta USD 200 millones. De ella nació To Do, cuyo primer avance para iPhone salió en abril de 2017, según 9to5Mac.

La noticia apareció, según The Verge, en una entrada del blog de Microsoft sobre tareas y planes unificados para Copilot y Microsoft 365. El autor del artículo, David Pierce, criticó el cambio: sostuvo que Planner es una herramienta para empresas, administrada por equipos de informática, y que deja sin opción propia a quienes usaban To Do fuera del trabajo. Microsoft no respondió a su pedido de comentarios.

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Microsoft aclaró que las listas y tareas no se migrarán de forma automática entre ambas aplicaciones. (Europa Press)

Entre las alternativas, The Verge menciona Todoist y TickTick, y señala que Google Tasks se integra en las aplicaciones de oficina de Google. 9to5Mac sugiere Reminders, la app de Apple que sincroniza listas entre dispositivos de la marca, y Todoist, que tiene versiones para iPhone, iPad, Mac, Windows y Android.

Otras aplicaciones de Microsoft que se van en 2026

Microsoft retirará el 16 de diciembre de 2026 tres aplicaciones complementarias de Microsoft 365 —People, Files y Calendar—, dirigidas principalmente a equipos con Windows 11 administrados por empresas con licencias comerciales de Microsoft 365 u Office 365.

La compañía no explicó públicamente los motivos de la decisión, aunque se especula con el bajo uso o la duplicación de funciones ya presentes en Windows. Los datos asociados, almacenados en SharePoint Online y Exchange Online, no se perderán, y los usuarios podrán migrar sus contactos, archivos y calendario a Outlook, Teams y OneDrive, u optar por desinstalar manualmente los complementos desde la configuración del sistema.

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