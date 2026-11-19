La selección panameña mantuvo el empate durante los 90 minutos reglamentarios, pero recibió dos goles en el tiempo añadido. Tomada de Instagram

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La selección de Panamá sufrió una derrota por 2-0 ante Catar en su estreno en el Mundial Sub-17 de 2026, disputado este jueves 19 de noviembre en Doha, después de dominar buena parte del segundo tiempo y desperdiciar oportunidades de gol que terminaron costándole el resultado en los minutos de descuento.

El equipo dirigido por Felipe Baloy mantuvo el empate durante los 90 minutos reglamentarios, pero dos desatenciones defensivas permitieron al conjunto anfitrión marcar al 90+1 y al 90+5, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo A, disputado en el complejo Aspire Zone.

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Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un encuentro de pocas oportunidades, con dificultades para generar peligro en las áreas. Panamá intentó construir sus ataques mediante la circulación del balón, mientras Catar buscó aprovechar los espacios, aunque ninguno consiguió abrir el marcador antes del descanso.

La selección panameña mostró una mejor versión ofensiva en el segundo tiempo, cuando logró imponer su ritmo y generar aproximaciones sobre la portería rival. Sin embargo, la falta de precisión en la definición impidió transformar ese dominio territorial en una ventaja que habría cambiado el desarrollo del encuentro.

Catar aprovechó los espacios dejados por Panamá en los minutos finales para asegurar su primera victoria del torneo. Tomada de Instagram

Una de las ocasiones más claras llegó al minuto 60, cuando Alexander Tull recibió un pase filtrado de Estevis López y remató desde el sector izquierdo del área, pero el guardameta catarí Bakri Mohamed intervino para evitar la anotación y mantener el empate.

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Panamá limitó a Catar a seis remates durante todo el encuentro, una cifra que refleja el trabajo defensivo desarrollado durante gran parte del compromiso. No obstante, esa superioridad no resultó suficiente ante un adversario que aprovechó sus oportunidades decisivas cuando el partido parecía terminar sin goles.

El desenlace comenzó con una falta de Stephen Domínguez dentro del área, cometida sobre Dhiaeddine Benyatla durante una acción ofensiva del anfitrión. El árbitro sancionó penal y Taha Nassir convirtió al minuto 90+1, colocando a Catar por delante cuando restaban pocos instantes.

Con Panamá adelantando sus líneas para buscar el empate, Abdoulaye Ndiaye aprovechó un contragolpe y superó a la defensa panameña para marcar el segundo tanto al 90+5, sellando una victoria que parecía improbable por el desarrollo del segundo tiempo.

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El entrenador Felipe Baloy deberá preparar a Panamá para sus próximos compromisos frente a Grecia y Egipto. (X/fepafut)

Tras el encuentro, el delantero panameño Thiago Chalmers reconoció la frustración del equipo por el resultado, aunque destacó el esfuerzo colectivo y el control ejercido durante varios pasajes. También admitió que faltó contundencia ofensiva para aprovechar las oportunidades generadas.

La derrota dejó a Panamá en el último lugar del Grupo A, sin puntos y con diferencia de menos dos goles. Catar encabeza la clasificación con tres unidades, seguido de Grecia, también con tres, mientras Egipto ocupa la tercera posición después de perder 2-1 ante los griegos.

El siguiente compromiso de Panamá será el domingo 22 de noviembre frente a Grecia, a las 7:30 de la mañana, hora panameña. Posteriormente enfrentará a Egipto el miércoles 25 de noviembre, a las 9:30 de la mañana, para completar su participación en la fase de grupos.

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Panamá quedó sin puntos después de la primera jornada del Grupo A y buscará recuperarse ante Grecia el domingo 22 de noviembre. Tomada de Instagram

En esta edición, disputada por 48 selecciones, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros. Por ello, Panamá todavía conserva posibilidades matemáticas de clasificación, aunque deberá sumar puntos y mejorar su eficacia ofensiva en los dos encuentros restantes.