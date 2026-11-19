La tecnología de Reconocimiento Automático de Contenido genera una huella digital para rastrear lo que el usuario reproduce en el televisor inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los televisores inteligentes recopilan datos constantemente sobre lo que sus dueños miran, sin que la mayoría lo note. La tecnología detrás de esta vigilancia tiene nombre: Reconocimiento Automático de Contenido, conocido por sus siglas en inglés como ACR.

El ACR identifica prácticamente cualquier cosa que aparezca en pantalla: contenido de aplicaciones propias del televisor, canales de televisión abierta, consolas y dispositivos conectados por HDMI. Para lograrlo, genera una huella digital de lo que se reproduce y la compara con bases de datos hasta reconocer el programa o la escena exacta.

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Qué es el ACR y por qué preocupa

Es una función integrada en el hardware de la mayoría de los televisores inteligentes que captura audio y capturas de pantalla cada pocos segundos para identificar el contenido visualizado. Esa información se envía al fabricante, que la usa para construir perfiles de consumo y vender publicidad dirigida.

Según la compañía de ciberseguridad Kaspersky, algunas funciones del televisor podrían ser aprovechadas por personas no autorizadas si el dispositivo no está correctamente protegido. Por su parte, Proton señala que esta recopilación suele quedar oculta entre los ajustes del equipo o viene activada de fábrica, lo que hace que muchos usuarios la acepten sin saberlo al configurar el televisor por primera vez.

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La compañía de privacidad Proton advierte que la recolección de datos suele venir activada de fábrica en la configuración inicial del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar el ACR y la publicidad personalizada

El primer paso para frenar el rastreo consiste en localizar la opción de ACR en el menú de configuración. Cada fabricante utiliza un nombre distinto para esta función, por lo que conviene buscar instrucciones específicas según la marca del televisor antes de desactivarla.

Desactivar el ACR no siempre garantiza que la recolección de datos desaparezca por completo, ya que la disponibilidad de este ajuste depende de cada fabricante.

El segundo ajuste recomendado es desactivar la publicidad personalizada, una opción que suele estar separada del ACR dentro del propio menú de privacidad. La organización Network Advertising Initiative, dedicada a promover una recolección de datos más responsable, mantiene un listado con los pasos para acceder y controlar el identificador publicitario en las principales plataformas de televisores inteligentes.

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Controlar micrófonos y asistentes de voz

Algunos fabricantes han enfrentado acusaciones de recolectar audio ambiental, incluso con el televisor en modo de espera. La justificación habitual es que el micrófono necesita permanecer activo para detectar la palabra que activa el asistente de voz.

Varios modelos de televisores incorporan un botón físico para silenciar el micrófono y evitar la detección de audio ambiental en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien no utiliza con frecuencia estas funciones puede desactivar el asistente de voz y cualquier servicio de reconocimiento de voz desde los ajustes del televisor. Algunos modelos incorporan, además, un botón físico para silenciar el micrófono de forma permanente, una opción recomendable para quienes buscan eliminar por completo este canal de escucha.

Desconectar el televisor o filtrar sus conexiones

La medida más eficaz para reducir el seguimiento, de acuerdo con Proton, es mantener el televisor desconectado de internet y reproducir el contenido desde un dispositivo externo controlado por el usuario, como un reproductor multimedia o un servidor doméstico conectado mediante HDMI.

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Muchos televisores modernos incluyen un modo básico que se puede elegir durante la configuración inicial y que convierte el equipo en una pantalla convencional, sin conexión a internet ni recopilación de datos en segundo plano.

Para quienes necesiten mantener el televisor conectado a la red, existe la herramienta Pi-hole, capaz de bloquear la telemetría y las conexiones con dominios publicitarios sin afectar al resto de los servicios del dispositivo. Otra alternativa es recurrir a un reproductor de streaming externo, ya que aunque también recopila cierta información, no abarca todo lo conectado al televisor.

La herramienta Pi-hole bloquea la telemetría y las conexiones con dominios publicitarios en las redes domésticas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El caso de LG y las redes de proxies residenciales

LG anunció que suspenderá las aplicaciones de su plataforma webOS que conviertan los televisores de los usuarios en nodos de redes de proxies residenciales sin información clara ni consentimiento adecuado.

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La decisión llegó después de que una investigación de KrebsOnSecurity detectara que más del 42% de las aplicaciones disponibles en la tienda de webOS incorporaban esta tecnología, capaz de redirigir el tráfico de internet de terceros a través de la conexión doméstica del usuario.

La compañía exigirá a los desarrolladores eliminar esta funcionalidad y retirará las aplicaciones que no cumplan con la medida. LG busca también endurecer el proceso de revisión de aplicaciones para evitar que sus televisores sean utilizados como parte de estas redes sin que sus propietarios lo sepan.