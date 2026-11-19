El hermano menor del delantero estuvo en el programa de streaming de Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, y habló del presente que está atravesando el futbolista (Video: Mucha Merda-Radio TU)

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Dos años sin contacto con su padre, un rendimiento futbolístico en picada y un entorno que, según quienes lo conocen, no lo cuida: ese es el panorama que Guido Icardi dibujó sobre su hermano Mauro en una visita al programa de Nora Colosimo en Radio Tu, donde describió a un futbolista solo, desorientado y cada vez más distante de los suyos.

En un diálogo extenso y sin filtros, Guido no esquivó ninguna pregunta. Consultado sobre si veía a Mauro enamorado, respondió sin rodeos: “De él mismo lo veo enamorado”, dijo ante Colosimo. Y al ser indagado sobre el presente del futbolista, fue categórico: “Todo lo que tenía parece que va mermando de a poco. Se va yendo un poquito por la borda”, antes de coincidir con la conductora en que la situación “va a pique”.

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Guido reconoció que durante mucho tiempo protegió la imagen pública de su hermano. “Siempre dibujé a un hermano que quizás lo idealicé, queriéndolo tener así”, admitió. Pero aclaró que ese cuidado dejó de tener sentido cuando la relación se volvió unilateral: “Llega un punto en el que, cuando no es recíproca la cosa, uno ya se pregunta: ¿para qué lo tapo? ¿Para qué digo que mi hermano es un grande cuando tiene acciones que son muy pequeñas?”, disparó.

Guido aseguró que no lo ve feliz a su hermana y que, desde que se separó, su carrera va en declive

La distancia entre los hermanos fue otro de los puntos centrales de la charla. Guido contó que no sabe dónde vive Mauro y que, en el marco de su proceso terapéutico, intentó retomar el contacto a través de su madre, sin resultado. “No se puso en contacto conmigo, aun pasando por mi mamá”, reveló. Señaló que si conociera la dirección, iría sin dudarlo, aunque anticipó la posible respuesta de su hermano: “Capaz que dice: ‘¿Y vos qué hacés acá?’ o me mira y dice: ‘No, porque estuviste en el programa con este’”, graficó.

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Colosimo, que convivió con Mauro Icardi durante los 12 años que duró el matrimonio con Wanda Nara, aportó su propia lectura. “Lo veo y lo siento solo. No lo dejen solo, porque está solo”, afirmó, y subrayó que, a su criterio, el futbolista “está mal acompañado” y que su actual pareja “no lo aconseja, no lo guía, no lo cuida, no lo orienta”. Guido no contradijo esa lectura y la vinculó con la caída en el rendimiento deportivo: “Podríamos decir que con tu hija mi hermano se fue muy para arriba, tuvo buenos contratos, tuvo muchas cosas”, le dijo a la conductora.

El hermano menor también habló del dolor que esta situación genera en sus padres. Describió que su padre lleva dos años sin poder hablar con Mauro y que eso, sumado al declive futbolístico, representa un golpe doble. “Debe ser un dolor grande llevar dos años sin poder tener una charla con tu hijo, sin poder sentarte y decir: ‘¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te va en la vida?’”, señaló, en declaraciones recogidas por Radio Tu. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación familiar, se mostró esperanzado pero realista: “Todo tiene solución. Hay muchas cosas que se pueden tratar. Quizás mi hermano algún día se abra”, dijo.

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Guido conoció a sus sobrinas luego de la separación de Wanda con Icardi (Instagram)

Sobre los orígenes, Guido describió una infancia marcada por la dispersión y la falta de demostraciones de afecto. “Quizás no había tanto amor entre mi madre y mi padre y no sabían transmitir el amor a sus hijos”, afirmó. Contrastó ese ambiente con la familia actual de su madre, donde sí percibe calidez y cohesión. En cuanto al carácter de Mauro desde pequeño, lo definió como “muy metódico” y con “mucha personalidad”, aunque descartó el calificativo de violento: “Tuvo un carácter siempre muy fuerte, sí, pero no diría violento. Sí diría que tiene mucho carácter”, puntualizó.

Hacia el final del diálogo, Guido confirmó que comenzó terapia y que en ese espacio habló de su familia, de su infancia y de sus propios conflictos. Y al ser consultado sobre el estado actual de su hermano, no midió las palabras: “Este pibe no sé lo que está haciendo con su vida, realmente”, cerró, en lo que para Colosimo representó un punto de inflexión respecto a los años en que Guido prefería el silencio antes que la verdad.

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